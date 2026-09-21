Nasce Honiro Legacy, la nuova collana di ristampe di Honiro Label dedicata ai titoli più rappresentativi del suo catalogo. I primi due album arrivano in vinile speciale e numerato dal 18 settembre: Scusate per il sangue di LowLow e Mostro, e Solo di Shiva.

Il progetto accompagnerà l’etichetta fino al 2029, anno del suo ventennale: Honiro nasce nel 2009 con la distribuzione dei primi dischi in free download. Ogni titolo della collana torna in un formato vinile mai realizzato prima, in tiratura limitata a 500 copie numerate.

Scusate per il sangue, uscito nel 2014 e certificato Disco d’Oro, è il joint album di otto tracce con cui LowLow e Mostro hanno segnato una fase importante del loro percorso. Torna ora nella versione Blood Edition.

Solo, dieci tracce pubblicate nel 2018, arriva da uno Shiva diciottenne, agli esordi rispetto ai dischi che lo hanno poi portato ai vertici delle classifiche. Esce ora in vinile azzurro.

Ogni uscita è affiancata da uno spazio dedicato sul sito honirolegacy.com, con fotografie, video e materiali d’archivio legati al disco, al periodo della sua pubblicazione e agli artisti coinvolti. I due vinili sono disponibili dal 18 settembre su Honiro Store e Warner Music Shop.