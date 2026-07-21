Torna One Shot Game, il contest di Honiro Label giunto alla decima edizione, in programma sabato 12 settembre all’Hacienda di Roma. In palio un contratto discografico con l’etichetta, e in giuria ci sono il team di Honiro, il producer multiplatino 3D e rappresentanti di Atlantic Records, divisione di Warner Music Italia. Le iscrizioni sono aperte.

Come leggiamo i bandi. Quando All Music Italia si occupa di un contest musicale, legge il regolamento ufficiale e ne riassume i punti operativi: costi, requisiti, materiale richiesto, premi e condizioni. Lo facciamo perché chi partecipa possa decidere avendo in mano le informazioni complete, senza doverle cercare tra le righe.

Cos’è One Shot Game: il contest in sintesi

One Shot Game è un contest musicale organizzato da Honiro Label, etichetta romana indipendente. Secondo i dati del sito ufficiale è arrivato a dieci edizioni, con oltre mille artisti saliti sul palco e diecimila spettatori complessivi. Nella Hall of Fame del contest compaiono Ultimo, Shiva, Capo Plaza, Vegas Jones, Il Tre e Cranio Randagio, passati da Honiro nelle prime fasi di carriera.

L’edizione 2026 è aperta a rap, pop, cantautorato, indie e rock. Il formato è quello dell’audizione dal vivo in giornata unica: non si invia materiale da casa, si suona davanti alla giuria.

Cosa sapere prima di iscriversi a One Shot Game

Questi i punti che emergono dai dieci articoli del regolamento ufficiale, utili da avere chiari prima di candidarsi.

L’iscrizione è gratuita, la partecipazione no. L’articolo 3 specifica che per risultare iscritti e accedere alle selezioni serve acquistare il biglietto d’ingresso, che costa 18 euro , su DICE o alla biglietteria della venue. A questo va aggiunto il viaggio, che resta a carico dell’artista.

L’articolo 3 specifica che per risultare iscritti e accedere alle selezioni serve acquistare il biglietto d’ingresso, che costa , su DICE o alla biglietteria della venue. A questo va aggiunto il viaggio, che resta a carico dell’artista. Servono tre brani inediti. Non uno: l’articolo 4 ne richiede tre, perché il contest si sviluppa su tre fasi e a ogni passaggio si esegue un pezzo diverso.

Non uno: l’articolo 4 ne richiede tre, perché il contest si sviluppa su tre fasi e a ogni passaggio si esegue un pezzo diverso. Il primo minuto è quello che conta. Nella prima fase tutti gli iscritti eseguono un brano della durata massima di un minuto. Da lì la giuria seleziona 12 artisti per la seconda fase, e poi 6 finalisti. Conviene scegliere il pezzo pensando a quel minuto, non al brano che si preferisce.

Nella prima fase tutti gli iscritti eseguono un brano della durata massima di un minuto. Da lì la giuria seleziona 12 artisti per la seconda fase, e poi 6 finalisti. Conviene scegliere il pezzo pensando a quel minuto, non al brano che si preferisce. Basi su chiavetta USB. Devono essere numerate e nominate con il titolo del brano. In alternativa è ammessa l’esibizione acustica con sola chitarra.

Devono essere numerate e nominate con il titolo del brano. In alternativa è ammessa l’esibizione acustica con sola chitarra. Nessun limite di età né di genere musicale. L’articolo 2 apre a tutti gli artisti emergenti, solisti o gruppi.

L’articolo 2 apre a tutti gli artisti emergenti, solisti o gruppi. Le decisioni della giuria sono insindacabili (articolo 6) e il regolamento non pubblica criteri di valutazione. È la formula standard dei contest dal vivo.

(articolo 6) e il regolamento non pubblica criteri di valutazione. È la formula standard dei contest dal vivo. Non ci sono cessioni di diritti. Il regolamento non prevede cessione dei diritti d’autore sui brani, né vincoli di esclusiva o prelazione per chi partecipa e non vince. Chi si iscrive non firma nulla che riguardi il proprio catalogo.

Il regolamento non prevede cessione dei diritti d’autore sui brani, né vincoli di esclusiva o prelazione per chi partecipa e non vince. Chi si iscrive non firma nulla che riguardi il proprio catalogo. Non è indicata una scadenza. Né il regolamento né il sito riportano una data di chiusura delle iscrizioni. Meglio non aspettare l’ultimo momento.

I premi di One Shot Game 2026

L’articolo 7 del regolamento prevede tre premi:

Primo classificato: contratto discografico con Honiro Label, inserimento nel roster e percorso di sviluppo artistico dedicato

contratto discografico con Honiro Label, inserimento nel roster e percorso di sviluppo artistico dedicato Secondo classificato: produzione di un videoclip professionale con distribuzione digitale del singolo e attività di promozione

produzione di un videoclip professionale con distribuzione digitale del singolo e attività di promozione Terzo classificato: distribuzione digitale di un singolo con supporto promozionale e visibilità sulle piattaforme di streaming

Il regolamento non entra nel dettaglio del contratto in palio: durata, numero di uscite previste e condizioni economiche non sono indicati. Sono gli elementi da farsi spiegare nel caso si arrivi in finale, come per qualsiasi proposta discografica.

A chi conviene partecipare

Il formato premia chi ha già materiale pronto e una certa dimestichezza con il palco: tre inediti eseguibili, un pezzo che funziona nei primi sessanta secondi e la disponibilità a essere a Roma il 12 settembre.

Il valore principale, al netto dei premi, sta in chi ascolta. Suonare davanti al team di un’etichetta strutturata e a rappresentanti di Atlantic Records è un tipo di ascolto difficile da ottenere inviando mail, e vale anche per chi non arriva in finale. L’investimento richiesto resta contenuto: 18 euro più il viaggio.

Link e info ufficiali