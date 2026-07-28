Niji pubblica il suo primo singolo. CATTIVERIA esce venerdì 31 luglio per Honiro Label, l’etichetta con cui l’artista debutta dopo aver vinto l’edizione 2025 di One Shot Game, lo storico contest romano che negli anni ha lanciato nomi come Ultimo, Shiva, Vegas Jones e Il Tre.

Il brano affronta senza filtri la cattiveria nelle sue diverse forme: quella individuale, quella collettiva e quella esercitata da una società che, secondo il racconto dell’artista, continua a colpire soprattutto i ceti più fragili. Attraverso una scrittura diretta e una produzione intensa, CATTIVERIA si presenta come un atto di denuncia che rifiuta compromessi e racconta una realtà spesso ignorata.

Al centro del brano c’è la consapevolezza della propria condizione, più che la resa: quella che viene comunemente percepita come una sconfitta diventa, nel racconto di Niji, una scelta di forza e identità. La miseria non è sinonimo di resa ma il simbolo di una presa di posizione contro un sistema fondato sulle apparenze, sulle disuguaglianze e sulla ricerca del potere a ogni costo. Tra immagini dure e un linguaggio senza censure, il brano denuncia le contraddizioni della società contemporanea, le bugie delle istituzioni e la difficoltà di trovare verità e giustizia, alternando rabbia, consapevolezza e spirito di rivalsa.

Sul significato del brano, così si è espresso Niji:

“Con ‘CATTIVERIA’ ho voluto raccontare una realtà che vedo ogni giorno, senza cercare di renderla più bella o più accettabile. È uno sfogo contro la cattiveria che nasce nelle persone, ma anche contro quella di un sistema che troppo spesso lascia indietro chi ha meno. Questo brano non cerca risposte facili ma vuole semplicemente dire le cose come stanno, senza paura e senza compromessi.”

Chi è Niji

Niji, nome d’arte di Francesco Curto, è un rapper originario di Francavilla Fontana, in provincia di Brindisi. Si avvicina alla scrittura fin da bambino, iniziando con la poesia a 7 anni, per poi scoprire il rap insieme al fratello, con cui muove i primi passi su beat boom bap incidendo i suoi primi brani. Negli anni affianca alla scrittura la pratica del freestyle e lo studio della produzione musicale, sviluppando uno stile personale che mette al centro autenticità, cura del dettaglio e ricerca della qualità.

Nel 2025 conquista la vittoria di One Shot Game. Nello stesso anno partecipa a Il Protettore Challenge, la challenge lanciata da Billboard Italia e Don Joe: il suo reel si distingue, riscuotendo un forte apprezzamento da parte del pubblico e contribuendo ad ampliare la sua visibilità sui social. Con CATTIVERIA, fuori il 31 luglio, inizia ufficialmente il suo percorso discografico.

One Shot Game, il contest che ha lanciato Niji, torna nel 2026

Il contest che ha aperto a Niji le porte di Honiro Label è arrivato oggi alla decima edizione. Le iscrizioni a One Shot Game 2026 sono aperte, con l’appuntamento fissato per il 12 settembre all’Hacienda di Roma. Tutti i dettagli su come partecipare, i premi e il regolamento sono nel nostro approfondimento: One Shot Game 2026, come partecipare al contest di Honiro.