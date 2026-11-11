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Shiva Live 2026 al via da Genova: sei date sold out, compresa Milano

Nove concerti nei principali palazzetti italiani dopo i sold out di Napoli, Roma e Bari.

di Oriana Meo (Caporedattore) · 

Shiva durante il tour nei palazzetti di Shiva Live 2026

Shiva Live 2026 parte giovedì 19 novembre dal Palateknoship di Genova. Il tour autunnale di Shiva, prodotto da Vivo Concerti, conta dieci appuntamenti nei palazzetti e si chiude il 5 dicembre all’Unipol Dome di Milano, già sold out.

AGGIORNAMENTO 11 NOVEMBRE 2026 A otto giorni dalla partenza, sei concerti su dieci sono sold out. Restano in vendita Genova, Bologna, Roma del 27 novembre e Bari del 2 dicembre.

👉 Vai subito alla possibile scaletta di Shiva Live 2026

Shiva Live 2026: date, biglietti e sold out

Shiva · Tour Autunno 2026
Data Città Biglietti
19 nov 2026 Genova
Palateknoship		 Biglietti
21 nov 2026 Casalecchio di Reno (Bologna)
Unipol Arena		 Biglietti
24 nov 2026 Napoli
Palapartenope		 Sold out
25 nov 2026 Napoli
Palapartenope		 Sold out
27 nov 2026 Roma
Palazzo dello Sport		 Biglietti
28 nov 2026 Roma
Palazzo dello Sport		 Sold out
29 nov 2026 Roma
Palazzo dello Sport		 Sold out
1 dic 2026 Bari
Palaflorio		 Sold out
2 dic 2026 Bari
Palaflorio		 Biglietti
5 dic 2026 Milano
Unipol Dome		 Sold out

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Tre serate a Roma e chiusura all’Unipol Dome di Milano

Dopo il sold out delle prime date a Napoli, Roma e Bari, il calendario si è allargato con un secondo concerto in ciascuna città. A Roma si è poi aggiunto l’appuntamento del 27 novembre al Palazzo dello Sport, il primo delle tre serate in ordine di calendario.

Per il concerto conclusivo del 5 dicembre all’Unipol Dome di Milano, Shiva aveva scritto sui social: «Sarò il primo rapper in assoluto a esibirsi all’Unipol Dome di Milano».

Le tappe estive in Italia e all’estero sono raccolte nell’articolo sul Summer Tour di Shiva.

Shiva Live 2026: la possibile scaletta

In attesa del debutto a Genova, la scaletta di riferimento è quella del concerto del 12 maggio 2026 a Firenze, durante il tour primaverile nei palazzetti. In quella serata gli Slings sono saliti sul palco per Don’t Stop It e Freaky. L’ordine dei brani e la presenza degli ospiti possono variare nelle date autunnali.

Shiva · Possibile Scaletta · Shiva Live 2026

Ascolta la playlist di All Music Italia su Spotify, basata sulla scaletta del concerto di Firenze.

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# Brano
1 Take 6
2 Non è easy
3 Cup
4 Santana Season / Wop Wop
5 Milano Angels
6 6 AM
7 Niente da perdere Versione acustica
8 Take 5
9 Gotham
10 Arsenico
11 Bossoli
12 Take 4
13 Don’t Stop It Con gli Slings
14 Freaky Con gli Slings
15 Un altro show
16 Soldi in nero
17 Soldi puliti
18 Diversi
19 V per Vangelo
20 Peccati / Polvere rosa
21 Obsessed
22 Babyface
23 Spie
24 Bad bad bad
25 Coscienza
26 VVS Cartier Versione acustica
27 D&G
28 Neon
29 Alleluia
30 Big City Life RMX
31 Syrup
32 Polvere
33 Non lo sai

La pagina sarà aggiornata dopo il concerto del 19 novembre a Genova con la scaletta del tour autunnale.

Cronologia aggiornamenti

  • 11 novembre 2026 – Refresh prima del debutto a Genova, con verifica del calendario e conferma di sei sold out. (Oriana Meo)

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