Shiva Live 2026 parte giovedì 19 novembre dal Palateknoship di Genova. Il tour autunnale di Shiva, prodotto da Vivo Concerti, conta dieci appuntamenti nei palazzetti e si chiude il 5 dicembre all’Unipol Dome di Milano, già sold out.

AGGIORNAMENTO 11 NOVEMBRE 2026 A otto giorni dalla partenza, sei concerti su dieci sono sold out. Restano in vendita Genova, Bologna, Roma del 27 novembre e Bari del 2 dicembre.

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Shiva Live 2026: date, biglietti e sold out

Shiva · Tour Autunno 2026 Data Città Biglietti 19 nov 2026 Genova

Palateknoship Biglietti 21 nov 2026 Casalecchio di Reno (Bologna)

Unipol Arena Biglietti 24 nov 2026 Napoli

Palapartenope Sold out 25 nov 2026 Napoli

Palapartenope Sold out 27 nov 2026 Roma

Palazzo dello Sport Biglietti 28 nov 2026 Roma

Palazzo dello Sport Sold out 29 nov 2026 Roma

Palazzo dello Sport Sold out 1 dic 2026 Bari

Palaflorio Sold out 2 dic 2026 Bari

Palaflorio Biglietti 5 dic 2026 Milano

Unipol Dome Sold out Porta i concerti sul telefono: scopri AMI Live, l’app di All Music Italia → All Music Italia potrebbe ricevere una commissione sugli acquisti effettuati tramite questi link, senza variazioni di prezzo.

Tre serate a Roma e chiusura all’Unipol Dome di Milano

Dopo il sold out delle prime date a Napoli, Roma e Bari, il calendario si è allargato con un secondo concerto in ciascuna città. A Roma si è poi aggiunto l’appuntamento del 27 novembre al Palazzo dello Sport, il primo delle tre serate in ordine di calendario.

Per il concerto conclusivo del 5 dicembre all’Unipol Dome di Milano, Shiva aveva scritto sui social: «Sarò il primo rapper in assoluto a esibirsi all’Unipol Dome di Milano».

Le tappe estive in Italia e all’estero sono raccolte nell’articolo sul Summer Tour di Shiva.

Shiva Live 2026: la possibile scaletta

In attesa del debutto a Genova, la scaletta di riferimento è quella del concerto del 12 maggio 2026 a Firenze, durante il tour primaverile nei palazzetti. In quella serata gli Slings sono saliti sul palco per Don’t Stop It e Freaky. L’ordine dei brani e la presenza degli ospiti possono variare nelle date autunnali.

Shiva · Possibile Scaletta · Shiva Live 2026 Ascolta la playlist di All Music Italia su Spotify, basata sulla scaletta del concerto di Firenze. 👉 Scopri tutte le playlist di All Music Italia su Spotify # Brano 1 Take 6 2 Non è easy 3 Cup 4 Santana Season / Wop Wop 5 Milano Angels 6 6 AM 7 Niente da perdere Versione acustica 8 Take 5 9 Gotham 10 Arsenico 11 Bossoli 12 Take 4 13 Don’t Stop It Con gli Slings 14 Freaky Con gli Slings 15 Un altro show 16 Soldi in nero 17 Soldi puliti 18 Diversi 19 V per Vangelo 20 Peccati / Polvere rosa 21 Obsessed 22 Babyface 23 Spie 24 Bad bad bad 25 Coscienza 26 VVS Cartier Versione acustica 27 D&G 28 Neon 29 Alleluia 30 Big City Life RMX 31 Syrup 32 Polvere 33 Non lo sai

La pagina sarà aggiornata dopo il concerto del 19 novembre a Genova con la scaletta del tour autunnale.

Cronologia aggiornamenti

11 novembre 2026 – Refresh prima del debutto a Genova, con verifica del calendario e conferma di sei sold out. (Oriana Meo)