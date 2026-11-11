Shiva Live 2026 al via da Genova: sei date sold out, compresa Milano
Nove concerti nei principali palazzetti italiani dopo i sold out di Napoli, Roma e Bari.
di Oriana Meo (Caporedattore) ·
Shiva Live 2026 parte giovedì 19 novembre dal Palateknoship di Genova. Il tour autunnale di Shiva, prodotto da Vivo Concerti, conta dieci appuntamenti nei palazzetti e si chiude il 5 dicembre all’Unipol Dome di Milano, già sold out.
AGGIORNAMENTO 11 NOVEMBRE 2026 A otto giorni dalla partenza, sei concerti su dieci sono sold out. Restano in vendita Genova, Bologna, Roma del 27 novembre e Bari del 2 dicembre.
👉 Vai subito alla possibile scaletta di Shiva Live 2026
Shiva Live 2026: date, biglietti e sold out
|Data
|Città
|Biglietti
|19 nov 2026
|Genova
Palateknoship
|Biglietti
|21 nov 2026
|Casalecchio di Reno (Bologna)
Unipol Arena
|Biglietti
|24 nov 2026
|Napoli
Palapartenope
|Sold out
|25 nov 2026
|Napoli
Palapartenope
|Sold out
|27 nov 2026
|Roma
Palazzo dello Sport
|Biglietti
|28 nov 2026
|Roma
Palazzo dello Sport
|Sold out
|29 nov 2026
|Roma
Palazzo dello Sport
|Sold out
|1 dic 2026
|Bari
Palaflorio
|Sold out
|2 dic 2026
|Bari
Palaflorio
|Biglietti
|5 dic 2026
|Milano
Unipol Dome
|Sold out
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Tre serate a Roma e chiusura all’Unipol Dome di Milano
Dopo il sold out delle prime date a Napoli, Roma e Bari, il calendario si è allargato con un secondo concerto in ciascuna città. A Roma si è poi aggiunto l’appuntamento del 27 novembre al Palazzo dello Sport, il primo delle tre serate in ordine di calendario.
Per il concerto conclusivo del 5 dicembre all’Unipol Dome di Milano, Shiva aveva scritto sui social: «Sarò il primo rapper in assoluto a esibirsi all’Unipol Dome di Milano».
Le tappe estive in Italia e all’estero sono raccolte nell’articolo sul Summer Tour di Shiva.
Shiva Live 2026: la possibile scaletta
In attesa del debutto a Genova, la scaletta di riferimento è quella del concerto del 12 maggio 2026 a Firenze, durante il tour primaverile nei palazzetti. In quella serata gli Slings sono saliti sul palco per Don’t Stop It e Freaky. L’ordine dei brani e la presenza degli ospiti possono variare nelle date autunnali.
Ascolta la playlist di All Music Italia su Spotify, basata sulla scaletta del concerto di Firenze.
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|#
|Brano
|1
|Take 6
|2
|Non è easy
|3
|Cup
|4
|Santana Season / Wop Wop
|5
|Milano Angels
|6
|6 AM
|7
|Niente da perdere Versione acustica
|8
|Take 5
|9
|Gotham
|10
|Arsenico
|11
|Bossoli
|12
|Take 4
|13
|Don’t Stop It Con gli Slings
|14
|Freaky Con gli Slings
|15
|Un altro show
|16
|Soldi in nero
|17
|Soldi puliti
|18
|Diversi
|19
|V per Vangelo
|20
|Peccati / Polvere rosa
|21
|Obsessed
|22
|Babyface
|23
|Spie
|24
|Bad bad bad
|25
|Coscienza
|26
|VVS Cartier Versione acustica
|27
|D&G
|28
|Neon
|29
|Alleluia
|30
|Big City Life RMX
|31
|Syrup
|32
|Polvere
|33
|Non lo sai
La pagina sarà aggiornata dopo il concerto del 19 novembre a Genova con la scaletta del tour autunnale.
Cronologia aggiornamenti
- 11 novembre 2026 – Refresh prima del debutto a Genova, con verifica del calendario e conferma di sei sold out. (Oriana Meo)
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