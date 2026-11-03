X Factor 2026, terzo Live Show: assegnazioni, scaletta e ordine di uscita
Mamma Mia degli ABBA per ALÌA, God Save the Queen per gli Scraffs e Another Brick in the Wall per Le Distanze: i brani degli 11 concorrenti.
di All Music Italia ·
Giovedì 5 novembre X Factor 2026 torna in diretta alle 21.15 su Sky Uno e in streaming su NOW con il terzo Live Show. Gli 11 concorrenti hanno i brani per la serata: ALÌA canta Mamma Mia degli ABBA, e gli Scraffs cantano God Save the Queen dei Sex Pistols.
Articolo in aggiornamento in diretta: giovedì 5 novembre dalle 21.15 l’ordine di uscita, le esibizioni, i commenti dei giudici e i verdetti compaiono qui man mano che vanno in onda.
Tre brani su undici sono italiani: Mi ritorni in mente di Lucio Battisti per Manu, Ma il cielo è sempre più blu di Rino Gaetano per Lenanie e Tu si’ ‘na cosa grande di Domenico Modugno per Patrizia Napolano.
Il racconto del secondo Live Show, con l’eliminazione di Veronica Bruganelli: le esibizioni e i verdetti, con le pagelle di Luca Jurman. Per votare: come si vota a X Factor 2026.
X Factor 2026: calendario, cast e tutte le notizie · gli ascolti puntata per puntata.
Le assegnazioni del terzo Live Show di X Factor 2026: ordine di uscita e scaletta
|Squadra
|Artista
|Brano
|Jake La Furia
|Alex Fontana
|Paint It, Black (The Rolling Stones)
|Jake La Furia
|ALÌA
|Mamma Mia (ABBA)
|Paola Iezzi
|Mad-Dog
|Rebel Rebel (David Bowie)
|Paola Iezzi
|Manu
|Mi ritorni in mente (Lucio Battisti)
|Paola Iezzi
|camilla
|Be My Baby (The Ronettes)
|Irama
|Lenanie
|Ma il cielo è sempre più blu (Rino Gaetano)
|Irama
|Patrizia Napolano
|Tu si’ ‘na cosa grande (Domenico Modugno)
|Irama
|Le Distanze
|Another Brick in the Wall (Part II) (Pink Floyd)
|Francesco Gabbani
|Teo Bok
|Have You Ever Seen the Rain (Creedence Clearwater Revival)
|Francesco Gabbani
|Scraffs
|God Save the Queen (Sex Pistols)
|Francesco Gabbani
|Giacomo Calò
|All by Myself (Eric Carmen)
Scaletta in aggiornamento. Torna su questa pagina per l’ordine di uscita completo.
Cosa cambia dal secondo Live: gli ABBA per ALÌA, i Sex Pistols per gli Scraffs
Squadra Jake La Furia: Rolling Stones e ABBA dopo l’uscita di Veronica
Con Veronica Bruganelli eliminata, la squadra di Jake La Furia resta a due. ALÌA passa da Hola (I Say) di Marco Mengoni a Mamma Mia degli ABBA, mentre Alex Fontana cambia Street Spirit (Fade Out) dei Radiohead con Paint It, Black dei Rolling Stones.
Squadra Paola Iezzi: Bowie, Battisti e The Ronettes
I Mad-Dog lasciano Mrs. Robinson nella versione dei Lemonheads per Rebel Rebel di David Bowie. Manu passa da I romantici di Tommaso Paradiso a Mi ritorni in mente di Lucio Battisti, mentre camilla sostituisce As the World Caves In con Be My Baby delle Ronettes.
Squadra Irama: Rino Gaetano, Pink Floyd e Modugno
Lenanie passa da C’è tempo di Ivano Fossati a Ma il cielo è sempre più blu di Rino Gaetano. Le Distanze lasciano New York, New York per Another Brick in the Wall (Part II) dei Pink Floyd, e Patrizia Napolano cambia Unethical di Faouzia con Tu si’ ‘na cosa grande di Domenico Modugno.
Squadra Francesco Gabbani: Creedence, Sex Pistols e Eric Carmen
Teo Bok passa da I Wish di Stevie Wonder a Have You Ever Seen the Rain dei Creedence Clearwater Revival. Gli Scraffs lasciano Charlie fa surf dei Baustelle per God Save the Queen dei Sex Pistols, e Giacomo Calò, dopo il mashup di Zucchero, canta All by Myself di Eric Carmen.
Terzo Live Show di X Factor 2026: orario, canale e dove vederlo
Il terzo Live Show va in onda giovedì 5 novembre alle 21.15 dall’X Factor Arena del Teatro Repower di Assago, su Sky Uno (canale 108) e in streaming su NOW, con Giorgia alla conduzione.
Alle 21, prima della diretta, c’è Ante Factor con Mariasole Pollio dal backstage. La puntata resta disponibile on demand su NOW e Sky Go, e la replica in chiaro va in onda di martedì su TV8 e di mercoledì su Cielo. Orari e canali: a che ora e dove vedere X Factor.
È in diretta o registrato?
Il terzo Live Show di X Factor 2026 va in onda in diretta dall’X Factor Arena di Assago, e il voto da casa è gratuito durante la puntata.
Come nei primi due Live, i concorrenti si dividono in due manche e i meno votati vanno al ballottaggio. Decidono i giudici: esce chi riceve almeno tre voti, e se si spaccano a metà scattano i 200 secondi di televoto del Tilt.
X Factor 2026, il terzo Live Show in diretta: esibizioni e verdetti
Qui sotto trovate il racconto di ogni esibizione, con i commenti dei giudici, il televoto e il verdetto del ballottaggio, aggiornato mentre la puntata va in onda.
Quanto AMI Teo?
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