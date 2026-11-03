Giovedì 5 novembre X Factor 2026 torna in diretta alle 21.15 su Sky Uno e in streaming su NOW con il terzo Live Show. Gli 11 concorrenti hanno i brani per la serata: ALÌA canta Mamma Mia degli ABBA, e gli Scraffs cantano God Save the Queen dei Sex Pistols.

Articolo in aggiornamento in diretta: giovedì 5 novembre dalle 21.15 l’ordine di uscita, le esibizioni, i commenti dei giudici e i verdetti compaiono qui man mano che vanno in onda.

Tre brani su undici sono italiani: Mi ritorni in mente di Lucio Battisti per Manu, Ma il cielo è sempre più blu di Rino Gaetano per Lenanie e Tu si’ ‘na cosa grande di Domenico Modugno per Patrizia Napolano.

Il racconto del secondo Live Show, con l’eliminazione di Veronica Bruganelli: le esibizioni e i verdetti, con le pagelle di Luca Jurman. Per votare: come si vota a X Factor 2026.

Le assegnazioni del terzo Live Show di X Factor 2026: ordine di uscita e scaletta

Squadra Artista Brano Jake La Furia Alex Fontana Paint It, Black (The Rolling Stones) Jake La Furia ALÌA Mamma Mia (ABBA) Paola Iezzi Mad-Dog Rebel Rebel (David Bowie) Paola Iezzi Manu Mi ritorni in mente (Lucio Battisti) Paola Iezzi camilla Be My Baby (The Ronettes) Irama Lenanie Ma il cielo è sempre più blu (Rino Gaetano) Irama Patrizia Napolano Tu si’ ‘na cosa grande (Domenico Modugno) Irama Le Distanze Another Brick in the Wall (Part II) (Pink Floyd) Francesco Gabbani Teo Bok Have You Ever Seen the Rain (Creedence Clearwater Revival) Francesco Gabbani Scraffs God Save the Queen (Sex Pistols) Francesco Gabbani Giacomo Calò All by Myself (Eric Carmen)

Scaletta in aggiornamento. Torna su questa pagina per l’ordine di uscita completo.

Cosa cambia dal secondo Live: gli ABBA per ALÌA, i Sex Pistols per gli Scraffs

Squadra Jake La Furia: Rolling Stones e ABBA dopo l’uscita di Veronica

Con Veronica Bruganelli eliminata, la squadra di Jake La Furia resta a due. ALÌA passa da Hola (I Say) di Marco Mengoni a Mamma Mia degli ABBA, mentre Alex Fontana cambia Street Spirit (Fade Out) dei Radiohead con Paint It, Black dei Rolling Stones.

Squadra Paola Iezzi: Bowie, Battisti e The Ronettes

I Mad-Dog lasciano Mrs. Robinson nella versione dei Lemonheads per Rebel Rebel di David Bowie. Manu passa da I romantici di Tommaso Paradiso a Mi ritorni in mente di Lucio Battisti, mentre camilla sostituisce As the World Caves In con Be My Baby delle Ronettes.

Squadra Irama: Rino Gaetano, Pink Floyd e Modugno

Lenanie passa da C’è tempo di Ivano Fossati a Ma il cielo è sempre più blu di Rino Gaetano. Le Distanze lasciano New York, New York per Another Brick in the Wall (Part II) dei Pink Floyd, e Patrizia Napolano cambia Unethical di Faouzia con Tu si’ ‘na cosa grande di Domenico Modugno.

Squadra Francesco Gabbani: Creedence, Sex Pistols e Eric Carmen

Teo Bok passa da I Wish di Stevie Wonder a Have You Ever Seen the Rain dei Creedence Clearwater Revival. Gli Scraffs lasciano Charlie fa surf dei Baustelle per God Save the Queen dei Sex Pistols, e Giacomo Calò, dopo il mashup di Zucchero, canta All by Myself di Eric Carmen.

Terzo Live Show di X Factor 2026: orario, canale e dove vederlo

Il terzo Live Show va in onda giovedì 5 novembre alle 21.15 dall’X Factor Arena del Teatro Repower di Assago, su Sky Uno (canale 108) e in streaming su NOW, con Giorgia alla conduzione.

Alle 21, prima della diretta, c’è Ante Factor con Mariasole Pollio dal backstage. La puntata resta disponibile on demand su NOW e Sky Go, e la replica in chiaro va in onda di martedì su TV8 e di mercoledì su Cielo. Orari e canali: a che ora e dove vedere X Factor.

È in diretta o registrato?

Il terzo Live Show di X Factor 2026 va in onda in diretta dall’X Factor Arena di Assago, e il voto da casa è gratuito durante la puntata.

Come nei primi due Live, i concorrenti si dividono in due manche e i meno votati vanno al ballottaggio. Decidono i giudici: esce chi riceve almeno tre voti, e se si spaccano a metà scattano i 200 secondi di televoto del Tilt.

X Factor 2026, il terzo Live Show in diretta: esibizioni e verdetti

Qui sotto trovate il racconto di ogni esibizione, con i commenti dei giudici, il televoto e il verdetto del ballottaggio, aggiornato mentre la puntata va in onda.