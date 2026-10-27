Giovedì 29 ottobre X Factor 2026 torna in diretta alle 21.15 su Sky Uno e in streaming su NOW con il secondo Live Show. I 12 concorrenti hanno i brani per la serata: ALÌA canta Hola (I Say) di Marco Mengoni, e Veronica Bruganelli canta Total Eclipse of the Heart di Bonnie Tyler.

Articolo in aggiornamento in diretta: giovedì 29 ottobre dalle 21.15 l’ordine di uscita, le esibizioni, i commenti dei giudici e i verdetti compaiono qui man mano che vanno in onda.

Quattro concorrenti su dodici cantano in italiano: Guasto d’amore di Bresh e SHUNE per Manu, C’è tempo di Ivano Fossati per Lenanie, Charlie fa surf dei Baustelle per gli Scraffs e due brani di Zucchero per Giacomo Calò.

Il racconto del primo Live Show, con l’eliminazione di Alice Fregoso e il rientro di Teo Bok: le esibizioni e i verdetti, con le pagelle di Luca Jurman. Per votare: come si vota a X Factor 2026.

Le assegnazioni del secondo Live Show di X Factor 2026: ordine di uscita e scaletta

Scaletta in aggiornamento. Torna su questa pagina per l’ordine di uscita completo.

Foto di Virginia Bettoja.

Cosa cambia dal primo Live: Bonnie Tyler per Veronica, Mengoni per ALÌA

Squadra Jake La Furia: Bonnie Tyler, Mengoni e Radiohead

Veronica Bruganelli, salvata al ballottaggio dopo I Will Always Love You, canta Total Eclipse of the Heart di Bonnie Tyler. ALÌA porta Hola (I Say) di Marco Mengoni con Tom Walker, dopo Maybe. Alex Fontana cambia Song 2 dei Blur con Street Spirit (Fade Out) dei Radiohead.

Squadra Paola Iezzi: Lemonheads, Bresh e Matt Maltese

Mad-Dog passa da Club Foot dei Kasabian a Mrs. Robinson nella versione dei Lemonheads. Manu lascia Incoscienti giovani di Achille Lauro per Guasto d’amore, mentre camilla sostituisce You Don’t Own Me con As the World Caves In di Matt Maltese.

Squadra Irama: Fossati, Sinatra e Faouzia

Lenanie passa da Blu celeste di Blanco a C’è tempo di Ivano Fossati. Le Distanze lasciano Il cielo di Renato Zero per Theme from New York, New York nella versione di Frank Sinatra, e Patrizia Napolano, dopo It’s a Man’s Man’s Man’s World di James Brown, canta Unethical di Faouzia.

Squadra Francesco Gabbani: Stevie Wonder, Zucchero e Baustelle

Teo Bok, rientrato con lo Škoda X Pass dopo Don’t Stop Me Now dei Queen, canta I Wish di Stevie Wonder. Giacomo Calò passa da Ordinary di Alex Warren a Diavolo in me e X colpa di chi? di Zucchero, mentre gli Scraffs passano da What a Wonderful World a Charlie fa surf.

Secondo Live Show di X Factor 2026: orario, canale e dove vederlo

Il secondo Live Show va in onda giovedì 29 ottobre alle 21.15 dall’X Factor Arena del Teatro Repower di Assago, su Sky Uno (canale 108) e in streaming su NOW, con Giorgia alla conduzione.

La puntata resta disponibile on demand su NOW e Sky Go. Orari, canali e repliche in chiaro: a che ora e dove vedere X Factor.

È in diretta o registrato?

Il secondo Live Show di X Factor 2026 va in onda in diretta dall’X Factor Arena di Assago, e il voto da casa è gratuito durante la puntata.