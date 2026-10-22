Timothée Bonnardel, 21 anni, cantante francese che studia a Forlì, torna in gara al primo Live Show di X Factor 2026, giovedì 22 ottobre: Giorgia lo ha scelto come uno dei suoi due Škoda X Pass, insieme a Teo Bok, dopo l’eliminazione alle Last Call nella squadra di Paola Iezzi.

Sul palco dell’X Factor Arena di Assago Timothée canta (Sittin’ On) The Dock of the Bay di Otis Redding. Il pubblico sceglie fra lui e Teo Bok con un televoto flash: chi vince prende il posto del primo eliminato della serata, e l’esito si scopre nel corso della puntata.

Chi è Timothée Bonnardel, lo studente francese di Scienze Politiche a Forlì

Timothée Bonnardel nel 2026 frequenta il secondo anno di Scienze Politiche all’università di Forlì. Il cantante ama il soul, il funk e l’R&B, e X Factor 2026 è la sua prima esperienza in televisione.

Alle Audizioni il cantante confessa un timore: con un italiano che lui stesso definisce “flebile”, ha paura di non farsi capire dai giudici. Alle Audizioni e ai Bootcamp canta in francese e in inglese, alle Last Call del 15 ottobre passa all’italiano.

Ne Me Quitte Pas di Jacques Brel alle Audizioni, tre sì su quattro

Il 17 settembre 2026, alla seconda puntata delle Audizioni, Timothée Bonnardel porta una ballad, Ne Me Quitte Pas di Jacques Brel, e la suona al pianoforte. Dal tavolo arrivano tre sì: l’unico no è quello di Francesco Gabbani.

Killing Me Softly with His Song ai Bootcamp: quattro sì e le domande di Gabbani

L’8 ottobre, alla seconda puntata dei Bootcamp, Timothée Bonnardel canta Killing Me Softly with His Song in una versione che mescola quella di Roberta Flack e quella dei Fugees. Ai giudici dice: “Spero che questa vi faccia vedere la mia vera identità”.

Irama gli ricorda che alle Audizioni aveva parlato di una voce, una personalità e un messaggio, e vuole sentire tutte le sue sfumature. Francesco Gabbani gli chiede se il continuo cambio di stile all’interno del brano sia voluto.

Il cantante risponde: “Sì, è l’identità della mia voce, ma a volte preferisco aprire in un modo e poi in un altro. Stasera ho voluto esprimere e mostrare tutte le identità, tutte le voci che ho”. Arrivano quattro sì e il passaggio alle Last Call.

Luca Jurman, nelle pagelle del 2° Bootcamp, gli dà 6½: apprezza il timbro e la precisione sui melismi, ma segnala la pronuncia e la difficoltà a tenere il tempo, e dà ragione a Gabbani sulle troppe identità.

Alexander Platz di Milva alle Last Call, la prima volta in italiano

Il 15 ottobre, alle Last Call, Timothée Bonnardel è l’ultimo della squadra di Paola Iezzi a esibirsi. Porta Alexander Platz di Milva e canta in italiano, cosa che nel programma non aveva mai fatto.

Paola Iezzi gli dice che lei il coraggio di portare un pezzo in italiano non l’avrebbe avuto, e che le ha fatto venire la pelle d’oca. Lo trova molto interessante, ma l’idea di prendere in squadra un artista come lui un po’ la spaventa.

Timothée le chiede se lo vede come un elemento alieno rispetto agli altri. La giudice risponde di sì, ma aggiunge che le piacciono le persone diverse, e gli dà una sedia: a lasciare la sua è Clode.

All’ultimo switch Paola Iezzi porta ai Live Show camilla, i Mad-Dog e Manu, e Timothée Bonnardel lascia la sedia. La giudice gli riconosce molto coraggio nella scelta del brano, anche se forse lei avrebbe scelto un pezzo inglese.

Luca Jurman, nelle pagelle delle Last Call, gli dà ancora 6½: nell’inciso il timbro si apre e resta stabile e intonato, con un vibrato ben calibrato, mentre una strofa troppo recitata gli costa un voto più alto.

L’X Pass di Giorgia al primo Live Show con The Dock of the Bay

Il 22 ottobre, in apertura del primo Live Show, Giorgia svela i suoi due Škoda X Pass: Timothée Bonnardel e Teo Bok, eliminato alle Last Call nella squadra di Francesco Gabbani. La conduttrice spiega di averli voluti per il loro talento, “che è innegabile”.

Timothée Bonnardel è il primo dei due a esibirsi. Dopo Teo Bok, Francesco Gabbani parla per lui di un pezzo a fuoco, “meraviglioso”, e dice che ora è una questione di gusti del pubblico.

Foto: Virginia Bettoja/Sky