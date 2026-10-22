X Factor 2026 in diretta, il primo Live Show: ordine di uscita, esibizioni e ballottaggio
Il racconto in diretta del primo Live Show: le esibizioni dei 12 concorrenti, i commenti dei giudici, il televoto e il ballottaggio.
di Massimiliano Longo (Direttore Editoriale) ·
Stasera, giovedì 22 ottobre, X Factor 2026 va in onda in diretta dalle 21.15 su Sky Uno e in streaming su NOW con il primo Live Show.
I 12 concorrenti delle squadre di Francesco Gabbani, Irama, Jake La Furia e Paola Iezzi cantano in due manche di cover, con Giorgia alla conduzione e Marco Mengoni super ospite.
Qui trovate l’ordine di uscita, le esibizioni, i commenti dei giudici e chi va al ballottaggio, in aggiornamento durante la diretta. Per votare: come si vota a X Factor 2026.
Com’è andata la notte delle Last Call: le esibizioni, gli switch e i verdetti, con le pagelle di Luca Jurman. Orari, canali e replica in chiaro: a che ora e dove vedere il primo Live.
X Factor 2026: calendario, cast e tutte le notizie · gli ascolti puntata per puntata.
I 12 concorrenti del primo Live Show
Sono le quattro squadre uscite dalle Last Call del 15 ottobre, con tre artisti per giudice: Francesco Gabbani, Jake La Furia, Paola Iezzi e Irama.
|Squadra
|Artisti
|Francesco Gabbani
|Giacomo Calò, Scraffs, Alice Fregoso
|Jake La Furia
|ALÌA, Alex Fontana, Veronica Bruganelli
|Paola Iezzi
|Mad-Dog, Manu, camilla
|Irama
|Lenanie, Le Distanze, Patrizia Napolano
Quando va in onda e come funziona il primo Live Show
La puntata va in onda su Sky Uno (canale 108) e in streaming su NOW dalle 21.15, dall’X Factor Arena del Teatro Repower di Assago. Alle 21 c’è Ante Factor con Mariasole Pollio. In chiaro arriva su TV8 martedì 27 ottobre e su Cielo mercoledì 28.
I 12 concorrenti si dividono in due manche di cover. I meno votati di ciascuna manche vanno al ballottaggio e lì decidono i giudici: se almeno tre votano lo stesso artista, quell’artista è eliminato; se si dividono a metà, scatta il Tilt.
A inizio serata si scoprono i due artisti degli Škoda X Pass di Giorgia, scelti fra gli eliminati delle Last Call: cantano un loro cavallo di battaglia e il pubblico sceglie con un televoto flash. Chi vince rientra in gara, nella squadra rimasta senza un concorrente alla fine delle due manche.
È in diretta o registrato?
Il primo Live Show va in onda in diretta dall’X Factor Arena di Assago: il pubblico vota da casa mentre la puntata è in onda, e alla fine di ogni manche i giudici decidono al ballottaggio.
X Factor 2026, ordine di uscita e scaletta del primo Live Show
Scaletta in aggiornamento: torna su questa pagina per l’ordine di uscita completo, con gli artisti e i brani man mano che si esibiscono.
X Factor 2026, il primo Live Show in diretta: esibizioni e verdetti
Qui sotto trovate il racconto di ogni esibizione, con i commenti dei giudici, il televoto e il verdetto del ballottaggio.
Foto: Virginia Bettoja/Sky