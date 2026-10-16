Alice Fregoso, 18 anni, di Genova, è tra i 12 concorrenti dei Live Show di X Factor 2026, nella squadra di Francesco Gabbani. Lo ha deciso la puntata delle Last Call andata in onda il 15 ottobre 2026, in cui ha cantato voce e chitarra Space Oddity di David Bowie.

Chi è Alice Fregoso, 18 anni di Genova

Alice Fregoso ha compiuto da poco 18 anni e frequenta il liceo linguistico Grazia Deledda di Genova, dove studia anche cinese: alle Audizioni racconta di essere stata in visita in Cina. Suona chitarra, basso e pianoforte.

Nel maggio 2023, a 14 anni, aveva vinto il titolo di Voce Emergente della Liguria a Genvision XX23, il talent per le scuole superiori liguri, sul palco del Teatro Carlo Felice di Genova, esibendosi con il nome d’arte La Fregghy.

Nel backstage delle Audizioni dice che sceglierebbe Francesco Gabbani come giudice, perché è pignolo come lei, e per lei più uno è deciso meglio è.

Alice Fregoso canta Disfruto: quattro sì e la canzone di Carla Morrison torna in classifica

Il 17 settembre 2026, alla seconda puntata delle Audizioni, Alice Fregoso canta in spagnolo Disfruto di Carla Morrison. Per lei arrivano una standing ovation e quattro sì.

Paola Iezzi le dice: “Nonostante tu sia giovanissima, hai una maturità vocale incredibile e una freschezza del timbro che mi è piaciuta tanto.” Irama: “Hai cantato una delle mie canzoni preferite in assoluto, scelta azzeccata: la tua voce ha una dolcezza innata che si sposa bene.”

Jake La Furia: “Anche se ho già capito che sei una rompiballe, la cosa che mi è piaciuta di più è che sei salita sul palco e hai sorriso tutto il tempo, zero ansie.” Francesco Gabbani: “Hai trasmesso molto in questa esibizione.”

Il 21 settembre Disfruto, contenuta in Déjenme Llorar, album uscito nel 2012, ha toccato la #14 della Top 20 di Spotify Italia, e il 25 settembre è entrata alla #5 dei singoli FIMI/NIQ. Lo racconta Da X Factor a Spotify: Disfruto di Carla Morrison torna virale grazie ad Alice Fregoso.

Al Bootcamp con La leva calcistica della classe ’68 di De Gregori, al pianoforte

Il 1° ottobre 2026, al primo Bootcamp, Alice Fregoso canta La leva calcistica della classe ’68 di Francesco De Gregori accompagnandosi al pianoforte. I sì sono tre, e Irama cambia più volte la carta: l’ha vista un po’ ingessata mentre suonava e cantava, come se il pianoforte la ostacolasse.

Alla fine i sì diventano quattro e Alice Fregoso passa alle Last Call, dove arrivano 29 artisti in tutto. Il racconto della serata è nel live della prima puntata dei Bootcamp.

Space Oddity alle Last Call: la sedia nella squadra di Gabbani

Alle Last Call del 15 ottobre Francesco Gabbani le dice di averla voluta lui, per il suo essere musicista oltre che cantante. Alice Fregoso porta Space Oddity di David Bowie, chitarra e voce: per Irama è la migliore esibizione fino a quel momento della serata, per Jake La Furia addirittura la migliore del mondo.

Gabbani le chiede se ha scelto una dimensione così intima solo per mostrare questo lato di sé o perché immagina un percorso tutto acustico e minimale. Alice risponde di essere aperta anche a brani più up tempo e più pieni dal punto di vista strumentale.

Gabbani le dice che toccherà a lui capire se ci riuscirà, perché rispetto al percorso lo spiazza un po’, ma nota una grande musicalità: la sedia è sua.

Nel verdetto finale la squadra di Gabbani per i Live Show è composta da Alice Fregoso, Giacomo Calò e dagli Scraffs, mentre Teo Bok perde il posto ed è eliminato. I Live Show di X Factor 2026 partono giovedì 22 ottobre dal Teatro Repower di Milano.

Foto: ufficio stampa Sky