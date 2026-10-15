Stasera, giovedì 15 ottobre, X Factor 2026 va in onda dalle 21.15 su Sky Uno e in streaming su NOW con la notte delle Last Call: Francesco Gabbani, Irama, Jake La Furia e Paola Iezzi scelgono i 12 concorrenti dei Live Show tra i 29 artisti rimasti. Alla conduzione c’è Giorgia.

Qui trovate l’ordine di uscita, le esibizioni e i verdetti.

Articolo in aggiornamento in diretta: le esibizioni, i commenti dei giudici e i verdetti compaiono qui man mano che la puntata va in onda.

Com’è andata nei Bootcamp: le esibizioni e i verdetti del primo Bootcamp e del secondo, con le pagelle di Luca Jurman: primo Bootcamp e secondo Bootcamp. Orari, canali e replica in chiaro: a che ora e dove vedere la puntata.

Chi arriva alle Last Call

Sono 29 gli artisti arrivati alle Last Call: 13 dal primo Bootcamp, andato in onda l’1 ottobre, e 16 dal secondo, l’8 ottobre. Quattro sono approdati con l’X Pass, la carta che ogni giudice può usare per salvare un artista bocciato dal tavolo o per portarlo nella propria squadra.

Artista Passato dal X Pass NEYJA 1° Bootcamp Angelo DT1 1° Bootcamp Lorena Luca 1° Bootcamp Vito Damiano 1° Bootcamp Veronica Bruganelli 1° Bootcamp Teo Bok 1° Bootcamp Nicola Trois 1° Bootcamp Alice Fregoso 1° Bootcamp Mad Dog 1° Bootcamp Giacomo Calò 1° Bootcamp X Pass di Francesco Gabbani Clarice 1° Bootcamp Rawstrings 1° Bootcamp Patrizia Napolano 1° Bootcamp Elia Ballancin 2° Bootcamp Camilla Tradardi 2° Bootcamp Milla 2° Bootcamp X Pass di Paola Iezzi Scraffs 2° Bootcamp Alìa 2° Bootcamp X Pass di Jake La Furia Timothée Bonnardel 2° Bootcamp Manù 2° Bootcamp D!ps 2° Bootcamp Sofia Sole Cammarota 2° Bootcamp Alex Fontana 2° Bootcamp Le Distanze 2° Bootcamp Danny Anania 2° Bootcamp Alteo 2° Bootcamp Clode 2° Bootcamp Kora 2° Bootcamp X Pass di Irama Niccolò Riolfo 2° Bootcamp

Quando va in onda e come funzionano le Last Call

La puntata va in onda su Sky Uno (canale 108) e in streaming su NOW, con inizio alle 21.15. Alla conduzione c’è Giorgia, in giuria siedono Francesco Gabbani, Irama, Jake La Furia e Paola Iezzi. In chiaro è prevista su TV8 martedì 20 ottobre e su Cielo mercoledì 21 ottobre.

Ogni giudice compone da solo la propria squadra, che ha tre sedie. Gli artisti si esibiscono uno dopo l’altro, e a chiudere le esibizioni di ogni squadra è l’artista scelto con l’X Pass.

Quando le tre sedie sono occupate, lo studio diventa rosso e partono gli switch: a ogni nuova esibizione giudicata positiva, un artista già seduto può dover lasciare il posto. Il dettaglio delle regole: come funzionano le Last Call.

I Live Show partono giovedì 22 ottobre. Da venerdì 16 ottobre, tutti i giorni alle 20.30, arriva su Sky e in streaming su NOW anche X Factor Daily, l’appuntamento quotidiano con il programma.

È in diretta o registrato?

La puntata non va in onda in diretta: le Last Call sono state registrate prima, poi montate per la messa in onda. L’orario di chiusura non è comunicato da Sky e dipende dal montaggio.

X Factor 2026, le esibizioni e i verdetti delle Last Call

Qui sotto il racconto di ogni esibizione, con i commenti dei giudici e il verdetto finale: dentro o fuori.

Esibizioni in aggiornamento. Tornate su questa pagina per l’ordine di uscita completo.

Il calendario completo della stagione, il cast e tutte le notizie: X Factor 2026: tutte le notizie sulla nuova edizione.

Foto: Virginia Bettoja/Sky