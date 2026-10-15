X Factor 2026, le esibizioni e i verdetti delle Last Call
di Massimiliano Longo (Direttore Editoriale) ·
Stasera, giovedì 15 ottobre, X Factor 2026 va in onda dalle 21.15 su Sky Uno e in streaming su NOW con la notte delle Last Call: Francesco Gabbani, Irama, Jake La Furia e Paola Iezzi scelgono i 12 concorrenti dei Live Show tra i 29 artisti rimasti. Alla conduzione c’è Giorgia.
Qui trovate l’ordine di uscita, le esibizioni e i verdetti.
Articolo in aggiornamento in diretta: le esibizioni, i commenti dei giudici e i verdetti compaiono qui man mano che la puntata va in onda.
Com’è andata nei Bootcamp: le esibizioni e i verdetti del primo Bootcamp e del secondo, con le pagelle di Luca Jurman: primo Bootcamp e secondo Bootcamp. Orari, canali e replica in chiaro: a che ora e dove vedere la puntata.
X Factor 2026: calendario, cast e tutte le notizie · gli ascolti puntata per puntata.
Chi arriva alle Last Call
Sono 29 gli artisti arrivati alle Last Call: 13 dal primo Bootcamp, andato in onda l’1 ottobre, e 16 dal secondo, l’8 ottobre. Quattro sono approdati con l’X Pass, la carta che ogni giudice può usare per salvare un artista bocciato dal tavolo o per portarlo nella propria squadra.
|Artista
|Passato dal
|X Pass
|NEYJA
|1° Bootcamp
|Angelo DT1
|1° Bootcamp
|Lorena Luca
|1° Bootcamp
|Vito Damiano
|1° Bootcamp
|Veronica Bruganelli
|1° Bootcamp
|Teo Bok
|1° Bootcamp
|Nicola Trois
|1° Bootcamp
|Alice Fregoso
|1° Bootcamp
|Mad Dog
|1° Bootcamp
|Giacomo Calò
|1° Bootcamp
|X Pass di Francesco Gabbani
|Clarice
|1° Bootcamp
|Rawstrings
|1° Bootcamp
|Patrizia Napolano
|1° Bootcamp
|Elia Ballancin
|2° Bootcamp
|Camilla Tradardi
|2° Bootcamp
|Milla
|2° Bootcamp
|X Pass di Paola Iezzi
|Scraffs
|2° Bootcamp
|Alìa
|2° Bootcamp
|X Pass di Jake La Furia
|Timothée Bonnardel
|2° Bootcamp
|Manù
|2° Bootcamp
|D!ps
|2° Bootcamp
|Sofia Sole Cammarota
|2° Bootcamp
|Alex Fontana
|2° Bootcamp
|Le Distanze
|2° Bootcamp
|Danny Anania
|2° Bootcamp
|Alteo
|2° Bootcamp
|Clode
|2° Bootcamp
|Kora
|2° Bootcamp
|X Pass di Irama
|Niccolò Riolfo
|2° Bootcamp
Quando va in onda e come funzionano le Last Call
La puntata va in onda su Sky Uno (canale 108) e in streaming su NOW, con inizio alle 21.15. Alla conduzione c’è Giorgia, in giuria siedono Francesco Gabbani, Irama, Jake La Furia e Paola Iezzi. In chiaro è prevista su TV8 martedì 20 ottobre e su Cielo mercoledì 21 ottobre.
Ogni giudice compone da solo la propria squadra, che ha tre sedie. Gli artisti si esibiscono uno dopo l’altro, e a chiudere le esibizioni di ogni squadra è l’artista scelto con l’X Pass.
Quando le tre sedie sono occupate, lo studio diventa rosso e partono gli switch: a ogni nuova esibizione giudicata positiva, un artista già seduto può dover lasciare il posto. Il dettaglio delle regole: come funzionano le Last Call.
I Live Show partono giovedì 22 ottobre. Da venerdì 16 ottobre, tutti i giorni alle 20.30, arriva su Sky e in streaming su NOW anche X Factor Daily, l’appuntamento quotidiano con il programma.
È in diretta o registrato?
La puntata non va in onda in diretta: le Last Call sono state registrate prima, poi montate per la messa in onda. L’orario di chiusura non è comunicato da Sky e dipende dal montaggio.
X Factor 2026, le esibizioni e i verdetti delle Last Call
Qui sotto il racconto di ogni esibizione, con i commenti dei giudici e il verdetto finale: dentro o fuori.
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Foto: Virginia Bettoja/Sky