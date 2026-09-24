KORA è delle giovani cantautrici arrivate alle Audition di X Factor 2026. Il suo vero nome è Benedetta Cornalba, è milanese, classe 2005, e prima di presentarsi sul palco del talent aveva già costruito un percorso tra pubblicazioni proprie e scrittura per altri artisti.

A X Factor 2026 si presenta definendo la propria musica tra urban e “rap melodico” e sceglie di cantare Prima che di Nayt. Un’esibizione che divide il tavolo soprattutto sul tema della scrittura, ma che le permette di superare le Audition e accedere ai Bootcamp.

Chi è KORA: il vero nome è Benedetta Cornalba

KORA è il nome d’arte di Benedetta Cornalba, cantautrice nata a Milano nel 2005.

Il suo percorso discografico parte inizialmente in inglese con lo pseudonimo Blessed. Tra i brani pubblicati in questa prima fase c’è Losing My Mind.

Dal 2023 cambia direzione e sceglie l’italiano, pubblicando Ragazza demodè. È anche il momento in cui prende progressivamente forma il progetto artistico KORA.

Le canzoni di KORA prima di X Factor

Nel 2025 arrivano Phantom, Voci e Cellophane, brani con cui KORA continua a sviluppare una scrittura personale tra pop e sonorità urban.

Nel marzo 2026 pubblica Silhouette, brano scritto dalla stessa Benedetta Cornalba insieme a Kevin Pappano.

Il lavoro di Benedetta non si limita però alle canzoni pubblicate con il proprio progetto. Il suo nome compare anche tra gli autori di Stand By di Cecilia’s e di Dettagli di Syria.

KORA alle Audition di X Factor 2026

Alle Audition di X Factor 2026 KORA racconta ai giudici di muoversi in un territorio urban che definisce anche “rap melodico”. Per presentarsi sceglie Prima che di Nayt.

Francesco Gabbani la trova credibile e centrata nella proposta. Jake La Furia porta invece il confronto sul terreno della scrittura, mettendola alla prova proprio su quello che dovrebbe essere uno degli elementi centrali del suo progetto.

La reazione più esplicita arriva da Paola Iezzi, che sintetizza il proprio giudizio con una frase decisamente poco equivocabile: “KORA spacca i culi”.

L’esibizione basta per continuare il percorso: KORA supera le Audition di X Factor 2026 e accede ai Bootcamp.

Le canzoni pubblicate da KORA

Losing My Mind – pubblicata come Blessed

– pubblicata come Blessed Ragazza demodè

Phantom

Voci

Cellophane

Silhouette

KORA: le domande più cercate

Chi è KORA di X Factor 2026?

KORA è una cantautrice milanese classe 2005. Il suo vero nome è Benedetta Cornalba e prima di X Factor aveva già pubblicato diversi singoli.

Qual è il vero nome di KORA?

Il vero nome di KORA è Benedetta Cornalba.

Di che anno è KORA?

KORA, nome d’arte di Benedetta Cornalba, è nata nel 2005.

Cosa ha cantato KORA a X Factor 2026?

Alle Audition di X Factor 2026 KORA ha cantato Prima che di Nayt.

KORA è passata ai Bootcamp di X Factor 2026?

Sì. KORA ha superato le Audition e ha ottenuto l’accesso ai Bootcamp di X Factor 2026.

Quali canzoni ha pubblicato KORA?

Tra i brani pubblicati da KORA ci sono Ragazza demodè, Phantom, Voci, Cellophane e Silhouette. In precedenza aveva pubblicato anche come Blessed.