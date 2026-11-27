Nelle pagelle della semifinale di X Factor 2026, in onda giovedì 26 novembre su Sky Uno, Luca Jurman vota le tredici esibizioni della serata, dalla Live Room al ballottaggio, se la prende con gli arrangiamenti della band di Roy Paci e non condivide il Tilt che ha eliminato Teo Bok.

Jurman, vocal coach, cantante, arrangiatore e produttore, dà i suoi voti da 4 a 10. In giuria siedono Francesco Gabbani, Irama, Jake La Furia e Paola Iezzi, alla conduzione c’è Giorgia. Esibizioni e verdetti sono nel racconto della semifinale.

Le pagelle dei Live precedenti, delle Last Call e dei Bootcamp di X Factor 2026 e quelle di Amici 26 sono raccolte nella pagina delle pagelle di Jurman, con i voti di ogni settimana.

Le pagelle del quinto Live di X Factor 2026: Jurman difende camilla, Teo Bok 7-, Le Distanze 4½.

Le altre pagelle di Jurman, ad Amici 26: Jurman promuove solo Aura, boccia Kashmere e Saitta.

Vai ai voti. Live Room: Le Distanze · Giacomo Calò · Mad-Dog · Alex Fontana · Teo Bok · Patrizia Napolano. Cover: Mad-Dog · Patrizia Napolano · Teo Bok · Le Distanze · Giacomo Calò. Ballottaggio: Teo Bok · Giacomo Calò.

Le pagelle di Luca Jurman della semifinale di X Factor 2026: la band di Roy Paci, Le Distanze e il Tilt

Band in playback????? Che brutta figuraccia Roy!

Gli arrangiamenti?? Purtroppo anche quelli sono stati davvero fuori luogo per ognuno di loro, e “fuori luogo” in questo caso potrebbe essere un complimento!

Io amo i fiati da sempre, ma ci sono molti generi musicali in cui spesso non hanno ragion di esistere, e stasera in molti brani più che mai!

Inoltre sembrava che ogni esibizione fosse un duetto di Roy con i ragazzi!

Gli arrangiamenti si fanno per mettere in risalto gli altri, ricordiamocelo!

“Caro Roy, più direzione musicale e meno esibizione personale, non bisogna sempre suonare in ogni brano, e soprattutto… bisogna ricordarsi quello che si registra se si va in playback!”

Eccoci arrivati alla semifinale di questa edizione che ha spiazzato tutti e anche gli altri talent italiani.

X Factor quest’anno è molto seguito sia per i pro che per i contro, ma va detto che almeno per la parte musicale qualche colpetto positivo (anche se solo sufficiente) questo format l’ha piazzato qua e là.

Alcune performance interessanti si sono sentite anche se, a parte un paio di loro, rimane un grande punto di domanda sulla progettualità discografica e concertistica immediata, perché questo rimane il problema dei talent da anni, e per tanti… da sempre.

Tutto troppo veloce e troppo in fretta, ascolti crollati in tutti i talent proprio perché non c’è abbastanza credibilità artistica e la preparazione dei candidati spesso è davvero a livello amatoriale o addirittura casuale, questo perché ormai le audizioni sono più di carattere televisivo e intrattenente che musicali e artistiche, e la gente si sta stancando molto di questa mediocrità venduta e proposta come invece qualcosa di eccezionale.

Insomma, basta dire che “Spacca” e molti pensano che siccome lo hanno detto in tv allora… è vero!

Ma via, si parte con l’ospite Sayf che inizia portando sul palco di X Factor Nuntereggae più di Rino Gaetano.

La cosa strana? Che pure lui sembra un “genio” a confronto di alcuni che si esibiscono su quel palco, e non solo su quello purtroppo!

Poi Giorgia prende la parola per aprire la sfida, dove spiega che due dei sei rimasti verranno eliminati questa sera, e presenta la band della X Factor Live Room, quella di Roy Paci, che accompagna le esibizioni dei ragazzi, purtroppo molto probabilmente in playback vista la figuraccia.

Ricordo a tutti come sempre che le mie pagelle si misurano su valutazioni tecniche e interpretative, e i voti sono compresi da 4 a 10, non scendo sotto il 4 per evitare denigrazioni, anche se spesso scenderei volentieri anche sotto lo zero!

La Live Room della semifinale: le pagelle di Jurman

Le Distanze

Sweet Dreams (versione di Marilyn Manson) Voto 4

Brano che non richiede nessuna preparazione tecnica ma un grande carisma che ovviamente questi ragazzi non hanno ed è stato cantato comunque malino malino. Il timing era robotico e non appoggiato con i portamenti larghi che almeno questo genere richiede.

La voce è stata imprecisa in molte parti, e dire che la complessità melodica è inesistente. Appena ha cercato di inserire il vibrato l’intonazione è peggiorata ancora di più. Qui si denota la cosa che ho sempre detto e per cui molti mi hanno attaccato, ma la verità è una e una sola, NON SONO PRONTI! Punto!

La cosa peggiore è che i giudici cominciano solo ora a dire la verità mentre Irama dice una serie di idiozie (per giustificare gli errori) assurde, parla di scream e di growl senza sapere ovviamente che nessuna delle due tecniche vocali è stata eseguita correttamente, ma a lui evidentemente gli hanno suggerito due termini effetto “wow”, effetto che può fare su un pubblico ignaro ma non su chi ha conoscenza.

Questi ragazzi si devono chiudere in scuola a studiare qualche anno e poi presentarsi con un progetto maturo e da preparati, allora forse potranno fare qualcosa a lungo termine. Non illudeteli, e preservate la voce del cantante, perché così non gli fate né farete del bene! 4

Giacomo Calò

When a Man Loves a Woman (versione di Michael Bolton) Voto 5

Ma perché?? Sempre brani in inglese, tra l’altro di questo spessore? La pronuncia?? Qui inoltre era anche totalmente fuori interpretazione, imponendo la sua solita aggressività vocale che in questo brano purtroppo per lui poco ha a che fare!

La sua estensione è certamente buona, sì, ma il timing? Il blues? Il linguaggio musicale? Vibrato stretto e nessuna agilità pervenuta. Il melisma è una peculiarità del genere e non si può sempre e solo pensare ad urlare per sopperire all’espressività tecnica mancante! Si continuano a dire sulle sue performance delle inesattezze talmente grandi da sfiorare la bugia.

Il brano ha un senso di amore incondizionato e quasi cieco per la persona desiderata da perdere ogni forza, il brano richiede respiro melodico e precisione nelle dinamiche e nel tempo che deve essere continuamente appoggiato e indietro malgrado l’impegno che ci dovrebbe essere nel cercare di usare sì un timbro roco sofferto e quasi spezzato, ma non incazzato e isterico!

Inoltre la tromba costante nelle orecchie e che invade ogni spazio melodico è davvero too much!

Arrangiamento orribile, ma non c’entra lui, lui ha già pensato da solo a rendere questo brano il contrario di quello che dovrebbe essere, non ci credete?? Ascoltatevi la versione da cui ha preso e poi commentate pure dentro di voi. Aiaiai… 5

Mad-Dog

Murder on the Dancefloor (versione dei Royel Otis) Voto 6 −

Arrangiamenti che non hanno senso con loro, la tromba di Roy invade anche qui togliendo spazio ai ragazzi, sembrava una versione per gli 883, Nord sud ovest est! Ma che è??

I ragazzi sembravano fuori contesto con la band così con i fiati stile latin, ho percepito anche in lui (il cantante) delle difficoltà intenzionali tecnicamente parlando, ed è comunque riuscito a tenere abbastanza il controllo e l’intonazione.

Ritmo sufficiente ma non è riuscito ad inserire anche le minime dinamiche portando il timbro a schiacciarsi spesso, forse anche per il volume invadente della live band dietro a cui evidentemente non è abituato. Ha provato ad inserire il vibrato in alcune chiuse di frasi e sinceramente questo gli ha permesso di aggiustare un po’ tutto. 6-

Alex Fontana

Champagne Supernova (Oasis) Voto 6

Gli arrangiamenti di questa sera sono davvero invadenti e fastidiosi.

Alex ha una musicalità ormai chiara e delineata, anzi come detto dall’inizio lui è proprio uno di quelli che più di tutti ha quell’X Factor che spesso si cerca, e va al di là del gusto personale, anche perché io ho gusti musicali personali ben diversi, ma va riconosciuto il suo talento.

In questa performance anche per lui le dinamiche sono mancate un po’, si vede che nessuno di loro era abituato a cantare con un organico più numeroso di band e anche lui ha spinto un po’ troppo di volume appiattendo un po’ le dinamiche.

Inoltre c’era un suono di tastiera fisso, anch’esso senza dinamica, che sicuramente lo ha portato a spingere più del dovuto, ad un punto tale che in alcuni momenti ha persino perso la sua precisione di intonazione e ha schiacciato il timbro rendendolo un pochino troppo medioso. Peccato. 6

Teo Bok

Faith (George Michael) Voto 7

Sembra quasi che leggano e ascoltino le pagelle e le mie dirette, avendo appunto detto che avrebbe dovuto esibirsi su un brano di George Michael, solo che lui era in pieno senso del brano e l’arrangiamento invece era “molle”!

Bok è stato abbastanza preciso e ritmico, timbro in linea proprio con l’esibizione, respiro ancora in molti punti rumoroso ma almeno controllato più del solito, il vibrato in questo caso pur essendo stretto rispecchiava l’idea del brano originale.

Le dinamiche sono state buone malgrado un solo sul finale di Roy davvero di cattivo gusto, con note fuori scala che in un contesto jazzistico potevano anche andare benino ma sotto una voce solista che sta già improvvisando alcune frasi per il finale ritmico vocale anche no!

Lui comunque ha mantenuto la concentrazione ed è riuscito ad arrivare in fondo senza stonare! Ecco che emerge anche in questo caso la preparazione di Teo! 7

Patrizia Napolano

Je suis malade (versione di Lara Fabian) Voto 6 +

A parte il respiro rumoroso, la sua vocalità nei brani più melodici e fuori dal soul o R&B rende molto di più, e qui questa volta lo ha dimostrato nettamente. La pronuncia francese è stata discutibile ma la sua timbrica era sufficientemente centrata con il brano.

La sua musicalità era molto più adatta alla parte teatrale di questo brano, che lei ancora non aveva mostrato, anche se in alcuni momenti risultava troppo forzata.

Intonazione a volte buona a volte un pelo crescente, il vibrato è risultato abbastanza corretto e tenuto sul tempo, il timing su questo brano era forse per la prima volta più appoggiato e giusto delle altre esibizioni.

Questa chiave espressiva forse è più in linea con la sua personalità ancora poco esposta, e su questo bisognerebbe ragionare molto. 6+

Sayf torna sul palco e Alex Fontana va in finale

Di nuovo momento ospite, Sayf che con un po’ di autotune si esibisce con il suo nuovo singolo BOMBE.

Passa direttamente alla finale Alex Fontana! Direi abbastanza ovvio!

Parte la seconda manche dove ci saranno i due eliminati e verranno decretati i finalisti.

Le cover della semifinale: le pagelle di Jurman

Mad-Dog

Figure It Out (Royal Blood) Voto 6 +

Diciamolo, senza supporto della band della prima manche, qua si sente molto di più la loro propensione al rock e il loro insieme, anche la voce benché supportata da un effetto sdoppiato e un riverbero stretto rende molto di più! Respirazione contenuta, intonazione più che sufficiente, timbro molto in linea con il senso del brano e anche apparentemente maturo.

Abbastanza buono l’insieme nella parte di unisono tra chitarre e basso, certo qualche imprecisione c’è stata ma anche in questo caso la loro giovane età si è sentita meno di altre volte.

Tecnicamente nella parte cantata di questo brano, al di là del controllo da mantenere tra intonazione e dinamiche, non ci sono grosse difficoltà da superare, ma questa loro esibizione, cantante compreso, fa sperare che ci sia una possibilità futura di trovare una buona personalità.

Però devono comunque lavorare prima di uscire con un progetto, ma sapendo le dinamiche del programma e della discografia attuale, la vedo dura.

Per loro un primo vero 6+

Patrizia Napolano

Stay (Rihanna feat. Mikky Ekko) Voto 6 +

Respiro sempre rumoroso ma un pelo meno, si sta sforzando vocalmente e questo un po’ si sente, qualche battimento sulla parte in voce piena che a lei tra l’altro riesce abbastanza bene, infatti il tratto vocale rimane sempre bene aperto, però è un po’ al limite e forse un po’ di stanchezza vocale si sente.

Le dinamiche sono migliorate leggermente, ma mancano i virtuosismi che sono parte integrante del genere, e questo lo abbiamo detto spesso, anzi sempre.

Il vibrato era sufficientemente buono ma ha spinto vocalmente un po’ troppo, forse per coprire appunto la mancanza ancora di gestione della parte leggera del canto, ovvero il suo punto debole.

E spero che lei trovi chi le insegnerà a gestire bene la pressione sottoglottica (forza di spinta dell’aria sulle corde vocali) e in modo più internazionale e professionale, perché per eseguire correttamente i riff&runs tipici del genere bisogna lavorare tecnicamente sulla padronanza a tratto vocale molto aperto ma con pressione ridotta (troppo tecnico, lo so).

L’interpretazione va di pari passo con la tecnica, e viceversa! 6+

Teo Bok

Livin’ la Vida Loca (Ricky Martin) Voto 6 ½

Avrei preferito sentirlo senza effetto sdoppiato sulla voce, benché in linea con l’originale. Respiro rumoroso, e in questo brano è stato un po’ presente, ma l’intonazione è stata buona e precisa come in quasi tutte le sue esibizioni. Sul timing è riuscito a stare ben centrato, ma sono mancati alcuni piccoli portamenti che avrebbero dato ancora più forza espressiva all’esibizione.

Come ho sempre detto, e lo ripeto, se lavorasse anche sul vibrato, rendendolo a volte più appoggiato sul tempo, le sue performance sarebbero ancora più piacevoli da analizzare. Su questo brano non serviva lavorare su differenze dinamiche importanti, e anche sul timbro c’era poco da dire, era totalmente dentro la performance, e lo ha fatto con naturalezza e preparazione.

In semifinale però mi aspettavo una ballad per mettere in risalto altre peculiarità e doti che forse lo avrebbero aiutato a farsi valutare in modo migliore. 6½

Le Distanze

Mon amour (Slimane) Voto 4

Purtroppo c’è qualcosa ormai alle loro esibizioni che, appena iniziano, ti fanno già capire cosa faranno subito dopo, un modo di presentare le canzoni su cui si esibiscono che fa diventare tutto scontato.

Molte imprecisioni di intonazione sin dall’inizio del brano, respiro sempre troppo rumoroso e a cavallo dell’inizio della frase da cantare, il vibrato sempre e costantemente esasperato e invadente, e bisogna dirlo, esteticamente brutto, e non capisco come mai non gli venga né detto né gli venga insegnato un modo per modificarlo, almeno per renderlo meno esagerato.

Il timbro a volte è stato interessante ma il controllo vocale non c’è, mai!

La band è immatura, e vale per tutti i componenti, non voglio essere troppo duro ma bisogna anche essere onesti, trasparenti e leali, e la mia lealtà nei confronti della musica non mi permette di usare del buonismo conveniente, malgrado tutte le offese e stupide minacce che ho ricevuto per messaggio in privato da una fan base davvero maleducata e di basso valore etico!

Loro hanno anche in questo caso messo in atto il loro solito cliché, per il quale avevo già espresso tutto il mio pensiero a riguardo! 4

Giacomo Calò

Una lunga storia d’amore (Gino Paoli) Voto 5 +

Perché?

Questo è un brano che pochi si azzardano a fare, perché sembra semplice ma richiede tutt’altro di quello che ha fatto Giacomo Calò!

Che peccato, è stato molto impreciso nell’intonazione sin dall’inizio del brano, vibrato stretto invece di essere appoggiato e rilassante come dovrebbe essere per raccontare un brano così dolce e intenso!

Ha “urlato” invece di sussurrare e dedicare al pubblico una sensazione di rilassamento timbrico adeguato all’amore di questo brano.

Questa canzone di Paoli esprime con delicatezza uno stato di sublimazione e passione d’amore davvero profondo, il timing doveva essere molto più appoggiato e quando si interpretano certi brani apparentemente semplici bisogna invece avere una grande padronanza tecnica proprio per controllare con grande musicalità un pathos travolgente come quello di questa canzone.

Assolutamente in disaccordo con ciò che è stato detto dai giudici, perché lui non ha eseguito per niente bene questo capolavoro della musica italiana! 5+

Le Distanze eliminati, Teo Bok e Giacomo Calò al ballottaggio

Passano i Mad-Dog e Patrizia, mentre al televoto quelli che risultano invece i meno votati e quindi vengono subito eliminati sono Le Distanze, strano perché a detta di molti (non da me di certo) sarebbero dovuti andare in finale per essere straamati e straseguiti dal pubblico, ma a volte i “rumors” giornalistici non sono veritieri, e questa è la dimostrazione pratica e diretta.

In sfida vanno purtroppo Teo Bok e Giacomo Calò, e qui quasi si può scrivere prima del voto finale l’esito, visto il pressing e il bullismo che c’è stato sia da parte di alcune fazioni del web sia da alcune testate giornalistiche che senza competenza spesso hanno giudicato con battute davvero di basso livello una personalità comunque educata come quella di Teo.

Si esibiscono in sfida.

Teo Bok

Can’t Stop the Feeling! (Justin Timberlake) Voto 6 ½

Avrei portato un altro brano per mettere in risalto la parte vocale di Teo. 6½

Giacomo Calò

Wish You the Best (Lewis Capaldi) Voto 6 −

Ha sentito la pressione della sfida ed è stato impreciso. Sempre troppo arrabbiato! 6-

Il verdetto di Jurman: Teo Bok eliminato al Tilt

Ed ecco che i giudici vanno in palla e non sanno cosa fare, e così Gabbani fa la mossa e chiede il Tilt, ma io non sono d’accordo perché in questo momento invece è giusto educare un pubblico che da tempo è succube di un mercato troppo contaminato e senza guide culturali!

Responsabilità! Ci vuole responsabilità!

Invece mandano tutto al Tilt! Peccato, siamo in Italia e ovviamente passa Calò.

Ora non ci rimane che arrivare alla finale di settimana prossima per vedere come tutto andrà a finire!

Teo Bok saluta tutti con un’umiltà ed un’educazione che forse sarebbe da prendere come esempio per molti ragazzi che vogliono fare questo nella vita, ovvero gli artisti.

Peccato davvero.

Save the music save the future!

Grazie per avermi letto e chi vuole assistere alla mia reaction live può venire sul mio canale Twitch il venerdì alle 21.30.

Questo articolo è un contenuto originale di All Music Italia ed è protetto dalla Legge 22 aprile 1941 n. 633 sul diritto d’autore. È vietata la riproduzione integrale o parziale senza citazione della fonte e link attivo all’articolo originale.