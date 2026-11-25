Giovedì 26 novembre alle 21.15 andrà in onda la semifinale di X Factor 2026, il sesto Live Show, in diretta su Sky Uno e in streaming su NOW. Sono sei gli artisti in gara e la serata prevede una doppia eliminazione: in quattro arriveranno alla finale del 3 dicembre all’Unipol Forum di Assago.

Restano in corsa Teo Bok e Giacomo Calò della squadra di Francesco Gabbani, Alex Fontana di Jake La Furia, i Mad-Dog di Paola Iezzi, Le Distanze e Patrizia Napolano della squadra di Irama. Alla conduzione c’è sempre Giorgia.

Ogni artista canterà due brani, uno per manche. Nella prima Giacomo Calò porterà Una lunga storia d’amore di Gino Paoli e Teo Bok Livin’ la Vida Loca di Ricky Martin, mentre Patrizia Napolano sceglierà Stay di Rihanna con Mikky Ekko.

La seconda è la Manche Live Room: lì Alex Fontana affronterà Champagne Supernova degli Oasis, Le Distanze Sweet Dreams (Are Made of This) nella versione di Marilyn Manson e Patrizia Napolano Je suis malade in quella di Lara Fabian.

Al quinto Live, la notte degli inediti, è uscita camilla: al ballottaggio con Teo Bok i giudici si sono divisi 2 a 2 e ha deciso il Tilt, con 200 secondi di televoto. Il racconto è nelle esibizioni e nei verdetti del quinto Live.

I voti a quella serata sono nelle pagelle di Luca Jurman, mentre testi e significato dei sette brani sono raccolti negli inediti di X Factor 2026. Per votare: come si vota a X Factor 2026.

X Factor 2026 semifinale: le assegnazioni del sesto Live Show

Squadra Artista Prima manche Manche Live Room Francesco Gabbani Teo Bok Livin’ la Vida Loca (Ricky Martin) Faith (George Michael) Francesco Gabbani Giacomo Calò Una lunga storia d’amore (Gino Paoli) When a Man Loves a Woman (versione di Michael Bolton) Jake La Furia Alex Fontana R U Mine? (Arctic Monkeys) Champagne Supernova (Oasis) Paola Iezzi Mad-Dog Figure It Out (Royal Blood) Murder on the Dancefloor (versione dei Royel Otis) Irama Le Distanze Mon amour (Slimane) Sweet Dreams (Are Made of This) (versione di Marilyn Manson) Irama Patrizia Napolano Stay (Rihanna feat. Mikky Ekko) Je suis malade (versione di Lara Fabian)

Semifinale di X Factor 2026: orario e canale

La semifinale andrà in onda giovedì 26 novembre alle 21.15 dall’X Factor Arena del Teatro Repower di Assago, su Sky Uno (canale 108) e in streaming su NOW, poi on demand e su Sky Go. Dalle 21.00 il backstage sarà affidato all’Ante Factor di Mariasole Pollio.

In chiaro la puntata arriverà martedì 1° dicembre alle 21.30 su TV8 e mercoledì 2 dicembre alle 21.15 su Cielo. Tutti gli orari sono nella guida su a che ora e dove vedere X Factor.

X Factor 2026 semifinale in diretta: esibizioni e verdetti

Da giovedì alle 21.15 qui sotto le esibizioni, i commenti dei giudici, il televoto e le due eliminazioni, aggiornati in diretta.

Foto di Virginia Bettoja