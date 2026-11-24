Mauro Repetto sarà ospite di Big&Bang!, la festa di Capodanno di RTL 102.5, Radio Zeta e Radiofreccia, in programma il 31 dicembre 2026 all’Unipol Dome di Milano. Il cofondatore degli 883 ha comunicato la sua partecipazione in diretta su RTL 102.5 martedì 24 novembre.

Mauro Repetto l’ha annunciato a The Flight, il programma di Matteo Campese e La Zac, promettendo ai fan una notte sui grandi successi del gruppo: “Un’idea per Capodanno ce l’ho, Unipol Dome per ballare tutti i successi degli 883 insieme a voi”.

Accanto alle hit degli 883 ci sarà anche un brano nuovo di Repetto, che in diretta l’ha raccontato così: “C’è la voglia di brindare al nuovo anno tutti insieme, canteremo e balleremo un mio inedito all’Unipol Dome di Milano”.

La serata inizierà alle 22.30 e andrà in onda anche in radiovisione su RTL 102.5, Radio Zeta e Radiofreccia, con altri ospiti che si alterneranno insieme agli speaker del Gruppo RTL 102.5.

Per gli altri appuntamenti del 31 dicembre, è disponibile la nostra guida ai concerti di Capodanno 2027, con gli eventi in piazza e in TV e le informazioni sui biglietti.

I biglietti per Big&Bang! sono in vendita su TicketOne, e per gli under 13 accompagnati da un adulto costano 5 euro.

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Mauro Repetto, dagli 883 al Capodanno di RTL 102.5

Mauro Repetto ha fondato gli 883 con Max Pezzali, suo compagno di liceo a Pavia, e con lui ha firmato i primi due album, Hanno ucciso l’Uomo Ragno, uscito nel 1992, e Nord sud ovest est.

Il 16 ottobre Mauro Repetto ha pubblicato il singolo Generazione per Universal Music Italia, e il 6 novembre è arrivato in libreria il suo primo romanzo, Election Day 2067, un thriller pubblicato da Acheron Books.