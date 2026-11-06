Gli album più venduti in Italia dal 30 ottobre al 5 novembre 2026, nelle classifiche FIMI della settimana 45, tornano a Kid Yugi: Anche gli eroi muoiono Post Mortem, la nuova edizione del 30 ottobre, sale dalla #6 alla #1 e toglie la vetta a Cesare Cremonini. Kid Yugi guida anche singoli e fisico.

Kid Yugi piazza undici brani nella Top 100 dei singoli, quattro nella Top 10, e Sentire la musica debutta alla #1 al posto di Non sei più tu di Geolier con Lazza, il brano che era rimasto in vetta per due settimane.

Quanta musica italiana c’è questa settimana nelle classifiche FIMI e in radio? Lo misura ogni venerdì il Termometro di All Music Italia, con le etichette e il Medagliere.

Gli album più venduti della settimana: la Top 50 FIMI

Geolier resta alla #2 con Tutto è possibile. Atto II e Max Pezzali debutta alla #3 con Max Forever Vol. 2. Olly è alla #4 con Tutta vita (sempre), alla 106esima settimana in classifica e disco di diamante dalle certificazioni FIMI del 2 novembre, davanti a Shiva con Vangelo e a 22Simba con Miria.

Barra fucsia: primo posto · barra lime: il debutto più alto della settimana # Titolo Artista Variazione 1 Anche gli eroi muoiono Post Mortem Kid Yugi ▲ 5 2 Tutto è possibile. Atto II Geolier = 3 Max Forever Vol. 2 Max Pezzali NEW 4 Tutta vita (sempre) Olly = 5 Vangelo Shiva ▲ 2 6 Miria 22Simba ▼ 1 7 Magia Bianca, Magia nera Francesca Michielin NEW 8 Mediterraneo (dopo il mare) Bresh = 9 Thriller Michael Jackson ▲ 75 10 Gli anni 883 ▼ 1 11 Amateur Cesare Cremonini ▼ 10 12 Perfecth Queens of the Stone Age NEW 13 Comuni immortali Achille Lauro ▼ 3 14 Dio lo sa. Atto II Geolier ▼ 3 15 Dopamine Chamber Fontaines D.C. ▼ 12 16 Persona Marracash ▼ 4 17 La Bellavita Artie 5ive ▼ 4 18 Tutti i nomi del diavolo Kid Yugi ▼ 4 19 Sono Lucio Lucio Dalla ▼ 4 20 Debí tirar más fotos Bad Bunny ▼ 3 21 Il supervissuto (O.S.T.) Vasco Rossi ▼ 3 22 Santana Money Gang Sfera Ebbasta e Shiva ▼ 3 23 Papercuts Linkin Park ▼ 2 24 Locura Lazza ▼ 4 25 Per soldi e per amore Ernia ▼ 2 26 Million Dollar Babe Anna ▼ 2 27 Amatore Samurai Jay ▼ 5 28 Michael: Songs from the Motion Picture (O.S.T.) Michael Jackson ▲ 22 29 Ma io sono fuoco (Platinum Edition) Annalisa ▼ 4 30 Famoso Sfera Ebbasta ▼ 2 31 Ferite (Deluxe Edition) Capo Plaza ▼ 4 32 Milano Angels Reloaded Shiva ▼ 1 33 2C2C (The Best Of) Cesare Cremonini ▲ 9 34 20 Capo Plaza ▲ 13 35 X2VR Sfera Ebbasta ▼ 6 36 Rockstar Sfera Ebbasta ▼ 2 37 Sirio Lazza ▼ 7 38 Milano Demons Reloaded Shiva ▼ 6 39 Faccio un casino Coez ▲ 20 40 Umile (Deluxe) Tony Boy ▼ 3 41 23 6451 thasup ▲ 10 42 Hello World Pinguini Tattici Nucleari ▼ 2 43 Noi, loro, gli altri (Deluxe) Marracash ▲ 2 44 Santissimo Sayf ▼ 6 45 Alaska Baby Cesare Cremonini ▲ 9 46 Il giorno che aspettavo Ultimo ▼ 2 47 You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love Olivia Rodrigo ▲ 2 48 New Year’s Eve Party David Guetta ▲ 7 49 È finita la pace Marracash ▼ 3 50 Demonio (In attesa della grazia) Dagood YL NEW

Kid Yugi riprende la vetta con Post Mortem, Cremonini scende alla #11

Kid Yugi aveva guidato la classifica per cinque settimane nel primo semestre del 2026 con Anche gli eroi muoiono. La nuova edizione Post Mortem, pubblicata il 30 ottobre per EMI/Universal Music con brani inediti, riporta il disco alla #1 alla 40esima settimana in classifica.

Il ritorno in vetta arriva una settimana dopo la fine dell’Anche gli eroi muoiono Tour, nove concerti nei palasport tutti sold out chiusi a Roma il 23 ottobre, e prima de La Resa dei Conti, il 19 giugno 2027 a Fiera Milano Live, a Rho.

Cesare Cremonini, che la settimana scorsa aveva debuttato in vetta, scende alla #11 con Amateur, alla seconda settimana in classifica, e ha altri due album in Top 50: 2C2C (The Best Of) alla #33 e Alaska Baby alla #45.

Max Forever Vol. 2 è uscito il 30 ottobre per Atlantic Records Italy/Warner Music Italy: diciassette tracce, con i due inediti Le_Ali e Un metro alla volta. Max Pezzali è anche alla #2 nel fisico.

Francesca Michielin entra alla #7 con Magia Bianca, Magia Nera, uscito il 30 ottobre per Columbia/Sony Music Italy. Il concept aggiunge brani nuovi a Magia Bianca, pubblicato a giugno, e la cantautrice porta il concept nei teatri da novembre.

Oltre la Top 50 Giuse The Lizia debutta alla #56 con MDMA (Mica Dobbiamo Morire Adesso), uscito il 30 ottobre per Maciste Dischi/Warner Records Italy, e Giorgio Vanni entra alla #83 con la raccolta Generazione Vanni, in CD e in vinile per Sony Music.

I singoli più venduti della settimana: la Top 50 FIMI

Kid Yugi apre i singoli con Sentire la musica, davanti a Non sei più tu di Geolier con Lazza e a Lontano di Sfera Ebbasta, che resta alla #3. Alfa entra alla #4 con Eri solo da incontrare, mentre Per noi con Achille Lauro scende dalla #2 alla #5.

Barra fucsia: primo posto · barra lime: l’uscita nuova più alta dopo il primo posto # Titolo Artista Variazione 1 Sentire la musica Kid Yugi NEW 2 Non sei più tu Geolier feat. Lazza ▼ 1 3 Lontano Sfera Ebbasta = 4 Eri solo da incontrare Alfa NEW 5 Per noi Geolier feat. Achille Lauro ▼ 3 6 Disobbedire! Kid Yugi e 18K NEW 7 Stratos Kid Yugi NEW 8 BBY WOW Karol G, Judeline e Rusowsky ▼ 3 9 Canzone d’amore Geolier ▼ 5 10 Puglia crime Kid Yugi feat. Rrari dal Tacco, Young Hash, Darié Baby, Lil Parta, Scaccia, 9×21 e LB Gang NEW 11 Quanto forte ti pensavo Madame ▼ 3 12 Ora che non ho più te Cesare Cremonini ▲ 2 13 La testa gira Fred De Palma, Anitta e Emis Killa ▼ 4 14 Il mio posto nel mondo Kid Yugi e Guè NEW 15 Da Dio Bresh ▼ 5 16 Sparisci Tony Boy NEW 17 Sottogonna Blanco ▼ 6 18 Winner Geolier ▼ 12 19 2 giorni di fila Geolier feat. Sfera Ebbasta e Anna ▼ 7 20 Dai Dai Shakira e Burna Boy ▼ 3 21 Ossessione Samurai Jay e Vito Salamanca ▼ 6 22 Bad Bad Bad Shiva e Geolier ▼ 3 23 Emanuele e Andrea Geolier feat. Shiva ▼ 16 24 Sorry scusa lo siento Pinguini Tattici Nucleari ▼ 8 25 7/7 Frezza ▼ 4 26 Balorda nostalgia Olly ▼ 4 27 Disfruto Carla Morrison ▼ 14 28 L’amore non mi basta Emma ▼ 3 29 Casini Marracash e Guè ▼ 9 30 Swag Music Artie 5ive ▼ 2 31 Serenamente Juli e Bresh ▼ 2 32 Questa domenica Olly e Juli ▼ 8 33 Housewife Tate McRae ▼ 15 34 La Graciosa Quevedo e Elvis Crespo ▼ 8 35 La musica non c’è Coez ▲ 18 36 Buon vento Jovanotti e Alfa ▼ 2 37 Canto d’amore Angelina Mango e Marco Mengoni ▼ 6 38 Ordinary Alex Warren ▼ 3 39 Dale Yung Snapp feat. Frezza, R3versal e G.Mineiro ▼ 7 40 Devastante Olly e Juli ▲ 5 41 Amelie Kid Yugi NEW 42 Pookie (Remix) Aya Nakamura feat. Capo Plaza ▼ 12 43 Amica (con Madame) Annalisa feat. Madame ▼ 4 44 Davverodavvero Artie 5ive ▲ 6 45 Eroina Kid Yugi e Tutti Fenomeni NEW 46 Gli anni Max Pezzali ▼ 6 47 Romantica Ultimo ▼ 5 48 Bugie Shiva ▼ 11 49 Flamenco paranoia Samurai Jay e Vito Salamanca ▼ 22 50 Neon (Le ali) Marracash e Elisa ▼ 12

Kid Yugi entra con undici brani nella Top 100 dei singoli, Geolier perde il primo posto

Kid Yugi occupa la #1 con Sentire la musica, la #6 con Disobbedire! insieme a 18K, la #7 con Stratos e la #10 con Puglia crime. Più giù Il mio posto nel mondo con Guè è alla #14, Eroina con Tutti Fenomeni alla #45 e altri cinque brani fra la #41 e la #99.

Geolier scende da cinque a tre titoli nella Top 10 e da undici a sette nella Top 50. Non sei più tu, che aveva debuttato in vetta nella settimana 43, passa alla #2 dopo due settimane al primo posto, davanti a Per noi alla #5 e a Canzone d’amore alla #9.

Alfa ha pubblicato Eri solo da incontrare, il singolo che anticipa l’album Tempo al tempo, il 30 ottobre per Artist First, sei giorni dopo la data sold out all’Unipol Forum di Assago che ha chiuso il suo tour.

Tony Boy debutta alla #16 con Sparisci, uscito martedì 3 novembre per 22 SRL/Atlantic Records/Warner Music. Il suo album Cura esce venerdì 6 novembre solo in vinile, senza passare dalle piattaforme di streaming.

I vinili e i CD più venduti: la Top 20 del fisico

Anche gli eroi muoiono Post Mortem di Kid Yugi entra alla #1 nel fisico, davanti a Max Forever Vol. 2 di Max Pezzali, anche questo nuovo, e a Thriller di Michael Jackson, che sale dalla #9 alla #3.

Barra fucsia: primo posto · barra lime: l’uscita nuova più alta dopo il primo posto # Titolo Artista Variazione 1 Anche gli eroi muoiono Post Mortem Kid Yugi NEW 2 Max Forever Vol. 2 Max Pezzali NEW 3 Thriller Michael Jackson ▲ 6 4 Magia Bianca, Magia Nera Francesca Michielin NEW 5 Perfecth Queens of the Stone Age NEW 6 Dopamine Chamber Fontaines D.C. ▼ 3 7 Amateur Cesare Cremonini ▼ 6 8 Generazione Vanni Giorgio Vanni NEW 9 Surface, Echo & Sound Editors NEW 10 Days of Ash EP U2 NEW 11 Nord Sud Ovest Est 883 = 12 Tutto è possibile. Atto II Geolier ▼ 10 13 MDMA Giuse The Lizia NEW 14 Bad Michael Jackson ▲ 3 15 Sono Lucio Lucio Dalla ▼ 2 16 Hanno ucciso l’Uomo Ragno 883 ▼ 2 17 Tutto è possibile (20th Anniversary Edition) Finley NEW 18 The Dark Side of the Moon (50th Anniversary) Pink Floyd ▲ 1 19 Dasein Sollen Rkomi NEW 20 Back to Black (20th Anniversary Edition) Amy Winehouse ▼ 16

Thriller di Michael Jackson sale dalla #84 alla #9 negli album, nella settimana di Halloween

Michael Jackson porta Thriller dalla #84 alla #9 della classifica album nella settimana che comprende Halloween. Il brano Thriller entra alla #65 dei singoli e Billie Jean sale dalla #94 alla #83, mentre nel fisico Bad passa dalla #17 alla #14.

Nel fisico Magia Bianca, Magia Nera di Francesca Michielin è alla #4, Generazione Vanni di Giorgio Vanni alla #8 e MDMA di Giuse The Lizia alla #13. Amateur di Cesare Cremonini scende dalla #1 alla #7 e Tutto è possibile. Atto II di Geolier dalla #2 alla #12.

Le certificazioni della settimana scorsa sono nella rubrica gemella Certificazioni FIMI della settimana 44. Per la classifica radio c’è la Classifica radio EarOne della settimana 45, dove Parafulmini di Giorgia sale alla #1.

Le puntate precedenti: settimana 44 · settimana 43 · settimana 42 · settimana 41 · settimana 40