Tony Boy pubblica Sparisci martedì 3 novembre, subito dopo la mezzanotte, per 22 SRL/Atlantic Records/Warner Music. È il primo singolo ufficiale di Cura, il nuovo album del rapper in uscita il 6 novembre 2026, e arriva sulle piattaforme di streaming.

Cura esce solo in vinile, Sparisci arriva in streaming

L’uscita in streaming è un’eccezione, perché Cura esce il 6 novembre soltanto in formato fisico, in vinile, e non sarà su Spotify né sulle altre piattaforme. Nel preordine il disco ha già fatto diversi sold out.

Nella Top Album, che somma copie vendute e stream, Cura potrà contare solo sulle copie. Trauma, uscito il 2 gennaio 2026, aveva debuttato alla #1 sia lì sia nella classifica dei formati fisici.

Le copertine di Cuore rotto, uscito il 5 giugno, e di Una Bara Per Due, uscito il 29 settembre, hanno lo stesso stile grafico delle copertine di Sparisci e di Cura: i due brani potrebbero quindi far parte del disco, e Sparisci sarebbe il terzo brano del disco.

Testo di Sparisci di Tony Boy

Il testo sarà disponibile da martedì 3 novembre, con l’uscita del brano, e comparirà in questa pagina non appena pubblicato.