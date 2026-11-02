Tony Boy, Sparisci anticipa Cura: il disco esce solo in vinile, ma il singolo arriva in streaming
Il disco ha già fatto diversi sold out in preordine, ma il singolo esce in streaming dopo la mezzanotte, martedì 3 novembre
di Massimiliano Longo (Direttore Editoriale) ·
Tony Boy pubblica Sparisci martedì 3 novembre, subito dopo la mezzanotte, per 22 SRL/Atlantic Records/Warner Music. È il primo singolo ufficiale di Cura, il nuovo album del rapper in uscita il 6 novembre 2026, e arriva sulle piattaforme di streaming.
Cura esce solo in vinile, Sparisci arriva in streaming
L’uscita in streaming è un’eccezione, perché Cura esce il 6 novembre soltanto in formato fisico, in vinile, e non sarà su Spotify né sulle altre piattaforme. Nel preordine il disco ha già fatto diversi sold out.
Nella Top Album, che somma copie vendute e stream, Cura potrà contare solo sulle copie. Trauma, uscito il 2 gennaio 2026, aveva debuttato alla #1 sia lì sia nella classifica dei formati fisici.
Le copertine di Cuore rotto, uscito il 5 giugno, e di Una Bara Per Due, uscito il 29 settembre, hanno lo stesso stile grafico delle copertine di Sparisci e di Cura: i due brani potrebbero quindi far parte del disco, e Sparisci sarebbe il terzo brano del disco.
Testo di Sparisci di Tony Boy
Il testo sarà disponibile da martedì 3 novembre, con l’uscita del brano, e comparirà in questa pagina non appena pubblicato.
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