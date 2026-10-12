Le certificazioni FIMI della settimana 41 del 2026 portano 22Simba al disco di platino con La cura e al disco d’oro con Miria, l’album uscito il 18 settembre. Max Pezzali sale a tre volte platino con Tutto Max, del 2005, e Tony Boy raggiunge lo stesso livello con Umile.

Le soglie delle certificazioni FIMI 2026

Le soglie ufficiali FIMI/NIQ per gli album e i singoli, verificate sul sito FIMI il 12 ottobre 2026:

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Album – Oro: 25.000 unità · Platino: 50.000 unità

– Oro: 25.000 unità · Platino: 50.000 unità Singoli – Oro: 100.000 unità · Platino: 200.000 unità

Per gli album ogni platino in più vale 50.000 unità, quindi il 3° platino richiede oltre 150.000 unità. Per i singoli ne vale 200.000, quindi il 2° platino richiede oltre 400.000. Il diamante è a 500.000 unità per gli album e a 2.000.000 per i singoli.

Album internazionali certificati nella settimana 41

Oro per We Love You Tecca di Lil Tecca, album uscito il 30 agosto 2019, e per Wiped Out! dei The Neighbourhood, album pubblicato il 30 ottobre 2015, quasi undici anni prima della certificazione.

Titolo Artista Certificazione We Love You Tecca Lil Tecca Oro Wiped Out! The Neighbourhood Oro

Singoli internazionali certificati nella settimana 41

Il platino va a Peligrosa di Floyymenor, singolo uscito il 12 luglio 2024, e l’oro a Contento di Morad, singolo pubblicato tre mesi prima, il 12 aprile dello stesso anno.

Titolo Artista Certificazione Peligrosa Floyymenor Platino Contento Morad Oro

Album italiani certificati nella settimana 41: 22Simba disco di platino con La cura

22Simba ottiene due certificazioni nella stessa settimana: La cura, del 3 ottobre 2025, arriva al platino dopo l’oro della settimana 6 del 2026, e Miria, album uscito il 18 settembre, conquista l’oro a tre settimane dalla pubblicazione. Miria, che aveva debuttato alla #1, è alla #2 nella classifica FIMI della settimana 41.

Max Pezzali porta Tutto Max, raccolta del 2005, dal doppio platino della settimana 45 del 2024 al terzo platino. Il 30 ottobre esce Max Forever Vol. 2, con due brani inediti.

Tony Boy sale al terzo platino con Umile, album del 2023 che era al doppio platino dalla settimana 36 del 2025. Il 6 novembre esce Cura, il nuovo album pubblicato solo in vinile e assente dallo streaming.

Gazzelle ottiene il platino con INDI, album del 24 gennaio 2025 che era al disco d’oro dalla settimana 25 del 2025. Gli otto concerti del Gazzelle Palasport 2027 partono il 3 aprile dall’Unipol Dome di Milano, con i biglietti in vendita dalle 14 di martedì 13 ottobre.

Pino Daniele conquista l’oro con Terra mia, il primo album, del 1977. Arriva dopo il doppio platino di Nero a metà, del 1980, che era stato certificato nella settimana 22 del 2026.

Titolo Artista Certificazione Tutto Max Max Pezzali / 883 3× Platino Umile Tony Boy 3× Platino INDI Gazzelle Platino La cura 22Simba Platino Terra mia Pino Daniele Oro Miria 22Simba Oro

Singoli italiani certificati nella settimana 41: Alfa e Manu Chao, Sfera Ebbasta e Shiva

Alfa e Manu Chao salgono al secondo platino con A me mi piace, singolo del 9 maggio 2025 che era al disco di platino dalla settimana 35 del 2025. Oro per Buona domenica di Sayf, singolo pubblicato il 2 aprile 2026.

Platino per Come se non fossi nei guai di Sfera Ebbasta e Shiva, canzone di Santana Money Gang già all’oro dalla settimana 2 del 2026, e per Milano Testarossa di Artie 5ive con Guè, singolo del 18 luglio 2024 che era all’oro dalla settimana 44 del 2024.

Titolo Artista Certificazione A me mi piace Alfa & Manu Chao 2× Platino Come se non fossi nei guai Sfera Ebbasta & Shiva Platino Milano Testarossa Artie 5ive feat. Guè Platino Buona domenica Sayf Oro

Per scoprire come funzionano le certificazioni FIMI in Italia, quante copie servono per il Disco d’Oro e di Platino e come si calcolano le unità, leggi il nostro approfondimento: Quanti stream per il disco d’oro: calcolatore e soglie FIMI.