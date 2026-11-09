I concerti di Capodanno 2027 hanno per ora pochi nomi annunciati: Francesco Gabbani in Piazza del Campo a Siena, Bresh a Iglesias e il dj set di Dino Brown a Lucca. Rai 1 porta L’anno che verrà da Palermo, senza cast, nella notte di giovedì 31 dicembre 2026.

Aggiornamento 9 novembre 2026 Al 9 novembre 2026 Milano, Roma, Napoli e Cagliari non hanno annunciato nomi, e il bando per l’artista di Genova scade il 12 novembre.

Concerti di Capodanno 2027 in piazza e in tv: città per città

Tredici città hanno in programma eventi o dirette tv per la notte del 31 dicembre 2026, ma solo Siena, Iglesias e Lucca hanno un artista in cartellone, mentre Sassari è in trattativa con Zucchero. Per le altre il cast è da annunciare (stato al 9 novembre 2026).

Capodanno 2027 · Piazze e dirette tv Città Cast e stato Ingresso Alghero

Diretta tv della Regione Sardegna Collegamenti da altre piazze sarde. Emittente da scegliere con gara. Cast da annunciare Diretta tv Cagliari

Largo Carlo Felice, Capodanno diffuso Niente diretta tv. Cast da annunciare Da annunciare Genova

Piazza della Vittoria Artista non scelto, bando fino al 12 novembre 2026. Cast da annunciare Gratuito Iglesias

Piazza Bresh, con RDS partner della festa Da confermare Lucca

Piazza Santa Maria Dj set di Dino Brown dopo la mezzanotte, festa dalle 22:00 Da confermare Milano

Piazza Duomo Show gratuito, formato da annunciare. Cast da annunciare Gratuito Napoli

Piazza del Plebiscito Concerto e show comico, bando pubblicato. Cast da annunciare Da annunciare Palermo

Rai 1, L’anno che verrà Diretta tv in prima serata. Piazza, conduttore e cast da annunciare Diretta tv Salerno

Piazza della Libertà Avviso chiuso il 4 novembre 2026. Cast da annunciare Gratuito Sassari

Piazzale Segni, non definitivo Zucchero e band, in trattativa. Nessun annuncio ufficiale Da annunciare Siena

Piazza del Campo Francesco Gabbani, annunciato dai Teatri di Siena Gratuito Trento

Piazza Duomo Avviso chiuso. Cast da annunciare Da annunciare Viterbo

Concerto di Capodanno Avviso chiuso il 30 ottobre 2026. Cast da annunciare Da annunciare

Siena: Francesco Gabbani nel concertone di Piazza del Campo

Francesco Gabbani è l’ospite annunciato del Capodanno senese in Piazza del Campo, a ingresso libero come da tradizione. L’annuncio è di Vincenzo Bocciarelli, direttore artistico dei Teatri di Siena, che ha parlato anche di giovani talenti e artisti locali e ha detto che altri dettagli arriveranno verso fine anno.

Sardegna: la diretta da Alghero, Bresh a Iglesias, Zucchero a Sassari

La Regione Sardegna ha annunciato con l’assessore al Turismo Franco Cuccureddu la diretta tv nazionale da Alghero per la notte di San Silvestro, con collegamenti da altre piazze dell’isola. L’emittente uscirà da una gara fra le reti generaliste dei primi nove canali del digitale terrestre e il cast è da annunciare.

Cagliari resta fuori dalla diretta e organizza un Capodanno diffuso, con il concerto principale in Largo Carlo Felice. Il Comune ha raccolto proposte artistiche fino al 29 settembre 2026 e il cast è da annunciare.

Bresh è atteso a Iglesias per la notte di Capodanno, in una festa in piazza con RDS partner e un dj set dopo la mezzanotte. Il nome del dj non è stato annunciato.

A Sassari gli atti del Comune, la delibera di Giunta del 3 settembre e la determina del 1° ottobre 2026, riguardano una trattativa per un concerto di Zucchero e della sua band. Il Comune non ha annunciato l’accordo, e il Piazzale Segni, indicato come sede, non è definitivo.

Genova: concerto gratuito in Piazza della Vittoria, artista da scegliere

Il Comune di Genova ha deciso il concerto gratuito in Piazza della Vittoria con la delibera di Giunta del 13 agosto 2026. L’artista non è stato scelto e il bando europeo per il concerto scade il 12 novembre 2026.

Palermo e le reti nazionali: L’anno che verrà su Rai 1

Rai 1 trasmette L’anno che verrà in diretta da Palermo in prima serata il 31 dicembre 2026, in base alla convenzione fra Regione Siciliana e Rai Com firmata il 20 aprile 2026 e ribadita dal sindaco Lagalla. Piazza, conduttore e cast non sono stati annunciati.

Al 9 novembre 2026 Canale 5 non ha annunciato sede e cast del suo Capodanno in musica, che nell’edizione 2025/26 è andato in onda da Bari. Le radio RTL 102.5, Radio Zeta e Radio Italia non hanno annunciato eventi per la stessa notte.

Roma, Milano, Napoli, Bologna e Torino: formati noti, nomi da annunciare

Roma Capitale non ha annunciato il programma del 31 dicembre 2026 e il cast è da annunciare. Il Circo Massimo è la sede storica del concertone, ma nessun atto del Comune ne conferma l’uso per questo Capodanno.

A Milano il Comune prepara per giovedì 31 dicembre 2026 lo show a ingresso libero in Piazza Duomo, dopo l’avviso rivolto a partner privati scaduto il 10 agosto 2026 alle 12. Il Comune non ha annunciato né un artista né l’esito dell’avviso.

A Napoli il Comune ha pubblicato il bando per i tre giorni di eventi, con concerto e show comico in Piazza del Plebiscito il 31 dicembre. Il 30 c’è un contest urban e rap con un ospite nazionale, e il Lungomare ha dj set la notte del 31 e il pomeriggio del 1° gennaio 2027.

A Bologna è atteso il formato tradizionale, con il rogo del Vecchione e una festa dj in Piazza Maggiore, in attesa dei dettagli del Comune. Torino e Firenze non hanno annunciato programmi per il 31 dicembre 2026, e il cast è da annunciare.

Lucca, Salerno, Trento e Viterbo: un dj set e tre avvisi chiusi

A Lucca il Comune ha organizzato con Epic Fun la festa in Piazza Santa Maria dalle 22:00, con il countdown a mezzanotte e il dj set di Dino Brown (non un concerto dal vivo). Radio Bruno ne fa la diretta.

Gli avvisi dei Comuni di Salerno, Trento e Viterbo per scegliere i concerti sono chiusi e i nomi sono da annunciare. Le proposte sono scadute il 4 novembre 2026 a Salerno (Piazza della Libertà), il 25 agosto a Trento (Piazza Duomo) e il 30 ottobre a Viterbo.

Concerti a biglietto la notte del 31 dicembre 2026: teatri e un festival

Nella notte del 31 dicembre 2026 i concerti a biglietto sono nei teatri e in un festival; al 9 novembre 2026 All Music Italia non ha trovato date di artisti italiani nei grandi palasport. Il Cimone Festival parte già il 29 dicembre.

Capodanno 2027 · Concerti a biglietto Data Concerto Biglietti 29 dic 2026 Cimone Festival, prima serata

Sestola (MO), Palasport Da confermare 30 dic 2026 Cimone Festival: Tony Effe e Il Pagante

Sestola (MO), Palasport Da confermare 31 dic 2026 Cimone Festival, serata di Capodanno

Sestola (MO), Palasport Da confermare 31 dic 2026

18:00 Matthew Lee, From 20’s to 20’s – The Piano Odyssey

Bologna, Teatro Duse Biglietti 31 dic 2026

20:00 Pablo&Pedro, Dùetti di cuore

Roma, Teatro Tirso de Molina Biglietti 31 dic 2026

21:45 Matthew Lee, From 20’s to 20’s – The Piano Odyssey

Bologna, Teatro Duse Biglietti 31 dic 2026

22:00 Banda Osiris, Finale e Gran Finale

Firenze, Teatro Puccini Biglietti 31 dic 2026

23:00 Pablo&Pedro, Dùetti di cuore

Roma, Teatro Tirso de Molina Biglietti All Music Italia potrebbe ricevere una commissione sugli acquisti effettuati tramite questi link, senza variazioni di prezzo.

Le due repliche del 31 dicembre fanno parte del tour di Matthew Lee, con le altre date nella pagina Matthew Lee tour 2026-2027. Il Cimone Festival si tiene al Palasport di Sestola, in provincia di Modena, e al 9 novembre 2026 il sito ufficiale non ha ancora pubblicato programma e biglietti.

Se non trovi posto la notte del 31: i concerti dal 22 dicembre al 4 gennaio

Nei giorni attorno al Capodanno 2027 ci sono concerti di artisti italiani a Roma, Napoli, Milano e in altre città, dal 22 dicembre 2026 al 4 gennaio 2027.

Intorno al 31 dicembre · Concerti di artisti italiani Data Concerto 22-30 dic 2026 Max Pezzali, sei date

Milano, Unipol Dome 26 dic 2026 Giovanni Allevi

Roma, Auditorium Parco della Musica, 18:00 26 dic 2026 Tony Colombo

Napoli, Teatro Palapartenope 26-27 dic 2026 Andrea Sannino

Napoli, Politeama 26-30 dic 2026 Max Gazzè, cinque serate

Roma, Auditorium Parco della Musica, 20:00 27 dic 2026 Fabio Concato

Roma, Auditorium Parco della Musica, 18:00 27 dic 2026 Nomadi, Live Tour

Montecatini Terme, Teatro Verdi, 21:00 28 dic 2026 Rosario Miraggio

Napoli, Teatro Palapartenope 29 dic 2026 Anna Castiglia

Catania, Teatro Metropolitan 29 dic 2026 Fabri Fibra, anticipo di Capodanno

Assemini (CA), stadio Santa Lucia 30 dic 2026 Gianmarco Carroccia

Bari, Teatro Team 30 dic 2026 Valerio Lundini e i Vazzanikki

Livorno, Teatro Goldoni 3 gen 2027 Nicola Piovani, Viaggi di Ulisse

Roma, Auditorium Parco della Musica, 18:00 3-4 gen 2027 Luca Barbarossa, Pepita Live Club

Roma, Auditorium Parco della Musica

Max Gazzè suona a Roma per cinque serate dal 26 al 30 dicembre 2026 e Max Pezzali a Milano dal 22 dicembre: date e biglietti sono nelle pagine Max Gazzè tour 2026 e Max Pezzali tour 2026-2027.

Gli articoli di All Music Italia sul Capodanno e sui concerti di fine anno

Sono già pubblicate le pagine dei tour di Matthew Lee, Max Gazzè e Max Pezzali, con date, prezzi e biglietti di ogni concerto, oltre al calendario dei concerti 2026 in Italia.

Capodanno 2025/26: le guide sulla notte del 31 dicembre 2025

Le guide dell’edizione 2025/26 raccontano sedi, dirette tv e cast della notte del 31 dicembre 2025: dagli eventi in piazza all’ordine di uscita dei cantanti su Rai 1 e Canale 5, fino a RTL 102.5, Radio Zeta e RDS.

Domande sui concerti di Capodanno 2027

Dove si vede L’anno che verrà il 31 dicembre 2026?

L’anno che verrà va in onda su Rai 1 in diretta da Palermo. L’edizione 2025/26, da Catanzaro, è stata condotta da Marco Liorni, mentre per Palermo il conduttore non è stato annunciato.

Quando si sapranno i nomi del concerto di Capodanno a Roma?

Roma Capitale non ha comunicato una data per l’annuncio. Nel 2025 i nomi del Circo Massimo sono stati presentati a metà dicembre: Alessandra Amoroso, Fabri Fibra e Tananai. Per il 31 dicembre 2026 nessun nome risulta annunciato al 9 novembre.

Max Pezzali fa un concerto la notte del 31 dicembre 2026?

Max Pezzali non ha date in calendario il 28 e il 31 dicembre 2026. Secondo indiscrezioni di fine ottobre il suo nome sarebbe quello dell’artista del concerto di Genova, senza alcuna conferma. All’Unipol Dome di Milano suona il 22, 23, 26, 27, 29 e 30 dicembre, poi dal 3 gennaio.