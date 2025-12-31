Scaletta Capodanno in Musica 2026: i cantanti stasera su Canale 5

Scaletta Capodanno in Musica 2025/2026, l’evento di Canale 5 per il Capodanno in diretta da Piazza della Libertà a Bari. Per l’ottava volta è Federica Panicucci a guidare lo show musicale che accompagna il pubblico Mediaset verso il nuovo anno. Per il terzo anno al suo fianco Fabio Rovazzi.

Dopo il Messaggio del Presidente della Repubblica e La Ruota della Fortuna, alle 21:50, la serata si accende con una parata di grandi nomi della musica italiana, affiancati quest’anno dalla co-conduzione di Fabio Rovazzi. L’evento vanta un cast che unisce i grandi della discografia ai nuovi talenti della scena pop e urban.

La manifestazione sarà trasmessa in contemporanea anche sulle Radio Mediaset, con collegamenti in diretta e backstage esclusivi.

Dove vedere il Capodanno di Canale 5

L’evento è visibile in diretta su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity. Lo show è trasmesso a reti unificate anche da Radio 105, R101, Radio Monte Carlo, Radio Subasio, Radio Norba e Radio Bruno.

Clicca in basso su continua per la scaletta di Capodanno in Musica 2025/2026.