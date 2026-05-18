Max Gazzè, L’ornamento delle cose secondarie In Teatro, 2026: annunciati i concerti, le date e il nuovo tour autunnale che porterà l’artista nei teatri italiani tra ottobre e dicembre. Il progetto accompagna l’uscita dell’album L’ornamento delle cose secondarie, pubblicato per Columbia Records / Sony Music.

Il tour partirà il 10 ottobre dal Teatro Nuovo Gian Carlo Menotti di Spoleto con una data zero, per poi proseguire con una lunga serie di appuntamenti costruiti attorno alla formula della residenza teatrale.

In diverse città Max Gazzè si fermerà infatti per tre sere consecutive. L’unica eccezione sarà Roma, dove il tour si chiuderà con cinque concerti all’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone dal 26 al 30 dicembre.

Max Gazzè concerti 2026: date del tour

10 ottobre – Teatro Nuovo Gian Carlo Menotti – Spoleto (PG) – Data zero

14 ottobre – Teatro Toniolo – Mestre (VE)

15 ottobre – Teatro Toniolo – Mestre (VE)

16 ottobre – Teatro Toniolo – Mestre (VE)

22 ottobre – Teatro al Massimo – Palermo

23 ottobre – Teatro al Massimo – Palermo

24 ottobre – Teatro al Massimo – Palermo

26 ottobre – Teatro Bellini – Napoli

27 ottobre – Teatro Bellini – Napoli

28 ottobre – Teatro Bellini – Napoli

5 novembre – Teatro Duse – Bologna

6 novembre – Teatro Duse – Bologna

7 novembre – Teatro Duse – Bologna

9 novembre – Teatro Dal Verme – Milano

10 novembre – Teatro Dal Verme – Milano

11 novembre – Teatro Dal Verme – Milano

12 novembre – Verdi Teatro – Genova

13 novembre – Verdi Teatro – Genova

14 novembre – Verdi Teatro – Genova

16 novembre – Teatro Puccini – Firenze

17 novembre – Teatro Puccini – Firenze

18 novembre – Teatro Puccini – Firenze

19 novembre – Teatro Ventidio Basso – Ascoli Piceno

20 novembre – Teatro Ventidio Basso – Ascoli Piceno

21 novembre – Teatro Ventidio Basso – Ascoli Piceno

23 novembre – Teatro Piccinni – Bari

24 novembre – Teatro Piccinni – Bari

25 novembre – Teatro Piccinni – Bari

2 dicembre – Teatro Colosseo – Torino

3 dicembre – Teatro Colosseo – Torino

4 dicembre – Teatro Colosseo – Torino

5 dicembre – Teatro Sociale – Trento

6 dicembre – Teatro Sociale – Trento

7 dicembre – Teatro Sociale – Trento

21 dicembre – Teatro Massimo – Cagliari

22 dicembre – Teatro Massimo – Cagliari

23 dicembre – Teatro Massimo – Cagliari

26 dicembre – Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone – Roma

27 dicembre – Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone – Roma

28 dicembre – Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone – Roma

29 dicembre – Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone – Roma

30 dicembre – Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone – Roma

Il nuovo tour di Max Gazzè

L’ornamento delle cose secondarie In Teatro non sarà un tour costruito su una singola serata per città. La struttura scelta da Max Gazzè lavora sulla permanenza: più date consecutive nello stesso teatro, con la possibilità di dare al concerto un andamento diverso sera dopo sera.

La formula della residenza teatrale permette di spostare il live da appuntamento unico a percorso in più capitoli. È una scelta coerente con il nuovo album, un lavoro di venti brani accordati a 432 Hz e legato a una scrittura meno immediata, più stratificata.

Il tour è prodotto e organizzato da OTR Live.

Il percorso di Max Gazzè

Max Gazzè ha debuttato nel 1996 con Contro un’onda del mare, album che conteneva L’eremita. Da lì ha costruito un percorso riconoscibile nella musica italiana, alternando canzone d’autore, pop, ricerca sonora e una forte presenza live.

Con L’ornamento delle cose secondarie l’artista riprende alcuni fili del passato e li porta dentro un disco nuovo, nel quale tornano anche titoli come L’eremita – parte II e Sul filo – parte II.

La scaletta del tour L’ornamento delle cose secondarie In Teatro

La scaletta ufficiale del tour 2026 di Max Gazzè non è ancora stata annunciata. Il live prenderà forma a partire dalla data zero di Spoleto, prevista il 10 ottobre.

È probabile che il concerto dia spazio al nuovo album L’ornamento delle cose secondarie, accanto ad alcuni brani centrali del repertorio di Max Gazzè. L’articolo verrà aggiornato con la scaletta ufficiale dopo la prima data del tour.

Biglietti e prevendite

I biglietti per il tour L’ornamento delle cose secondarie In Teatro di Max Gazzè sono disponibili su TicketOne e nei punti vendita abituali.

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