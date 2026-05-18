Max Gazzè, L’ornamento delle cose secondarie In Teatro, 2026: annunciati i concerti, le date e il nuovo tour autunnale che porterà l’artista nei teatri italiani tra ottobre e dicembre. Il progetto accompagna l’uscita dell’album L’ornamento delle cose secondarie, pubblicato per Columbia Records / Sony Music.
Il tour partirà il 10 ottobre dal Teatro Nuovo Gian Carlo Menotti di Spoleto con una data zero, per poi proseguire con una lunga serie di appuntamenti costruiti attorno alla formula della residenza teatrale.
In diverse città Max Gazzè si fermerà infatti per tre sere consecutive. L’unica eccezione sarà Roma, dove il tour si chiuderà con cinque concerti all’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone dal 26 al 30 dicembre.
Max Gazzè concerti 2026: date del tour
- 10 ottobre – Teatro Nuovo Gian Carlo Menotti – Spoleto (PG) – Data zero
- 14 ottobre – Teatro Toniolo – Mestre (VE)
- 15 ottobre – Teatro Toniolo – Mestre (VE)
- 16 ottobre – Teatro Toniolo – Mestre (VE)
- 22 ottobre – Teatro al Massimo – Palermo
- 23 ottobre – Teatro al Massimo – Palermo
- 24 ottobre – Teatro al Massimo – Palermo
- 26 ottobre – Teatro Bellini – Napoli
- 27 ottobre – Teatro Bellini – Napoli
- 28 ottobre – Teatro Bellini – Napoli
- 5 novembre – Teatro Duse – Bologna
- 6 novembre – Teatro Duse – Bologna
- 7 novembre – Teatro Duse – Bologna
- 9 novembre – Teatro Dal Verme – Milano
- 10 novembre – Teatro Dal Verme – Milano
- 11 novembre – Teatro Dal Verme – Milano
- 12 novembre – Verdi Teatro – Genova
- 13 novembre – Verdi Teatro – Genova
- 14 novembre – Verdi Teatro – Genova
- 16 novembre – Teatro Puccini – Firenze
- 17 novembre – Teatro Puccini – Firenze
- 18 novembre – Teatro Puccini – Firenze
- 19 novembre – Teatro Ventidio Basso – Ascoli Piceno
- 20 novembre – Teatro Ventidio Basso – Ascoli Piceno
- 21 novembre – Teatro Ventidio Basso – Ascoli Piceno
- 23 novembre – Teatro Piccinni – Bari
- 24 novembre – Teatro Piccinni – Bari
- 25 novembre – Teatro Piccinni – Bari
- 2 dicembre – Teatro Colosseo – Torino
- 3 dicembre – Teatro Colosseo – Torino
- 4 dicembre – Teatro Colosseo – Torino
- 5 dicembre – Teatro Sociale – Trento
- 6 dicembre – Teatro Sociale – Trento
- 7 dicembre – Teatro Sociale – Trento
- 21 dicembre – Teatro Massimo – Cagliari
- 22 dicembre – Teatro Massimo – Cagliari
- 23 dicembre – Teatro Massimo – Cagliari
- 26 dicembre – Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone – Roma
- 27 dicembre – Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone – Roma
- 28 dicembre – Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone – Roma
- 29 dicembre – Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone – Roma
- 30 dicembre – Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone – Roma
Il nuovo tour di Max Gazzè
L’ornamento delle cose secondarie In Teatro non sarà un tour costruito su una singola serata per città. La struttura scelta da Max Gazzè lavora sulla permanenza: più date consecutive nello stesso teatro, con la possibilità di dare al concerto un andamento diverso sera dopo sera.
La formula della residenza teatrale permette di spostare il live da appuntamento unico a percorso in più capitoli. È una scelta coerente con il nuovo album, un lavoro di venti brani accordati a 432 Hz e legato a una scrittura meno immediata, più stratificata.
Il tour è prodotto e organizzato da OTR Live.
Il percorso di Max Gazzè
Max Gazzè ha debuttato nel 1996 con Contro un’onda del mare, album che conteneva L’eremita. Da lì ha costruito un percorso riconoscibile nella musica italiana, alternando canzone d’autore, pop, ricerca sonora e una forte presenza live.
Con L’ornamento delle cose secondarie l’artista riprende alcuni fili del passato e li porta dentro un disco nuovo, nel quale tornano anche titoli come L’eremita – parte II e Sul filo – parte II.
La scaletta del tour L’ornamento delle cose secondarie In Teatro
La scaletta ufficiale del tour 2026 di Max Gazzè non è ancora stata annunciata. Il live prenderà forma a partire dalla data zero di Spoleto, prevista il 10 ottobre.
È probabile che il concerto dia spazio al nuovo album L’ornamento delle cose secondarie, accanto ad alcuni brani centrali del repertorio di Max Gazzè. L’articolo verrà aggiornato con la scaletta ufficiale dopo la prima data del tour.
Biglietti e prevendite
I biglietti per il tour L’ornamento delle cose secondarie In Teatro di Max Gazzè sono disponibili su TicketOne e nei punti vendita abituali.
CLICCA SUL BANNER PER ACQUISTARE I BIGLIETTI
Acquistando tramite il nostro link potremmo ricevere una piccola commissione, senza variazioni di prezzo.