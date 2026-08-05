di
Oriana Meo
Caporedattore
Tour
Condividi su:

Matthew Lee attraversa un secolo di musica con The Piano Odyssey

Otto concerti tra agosto 2026 e gennaio 2027, con due date al Blue Note di Milano.

Tour di Oriana Meo
Matthew Lee al pianoforte durante uno spettacolo del tour The Piano Odyssey
Condividi su:

Matthew Lee prosegue nel 2026 e nel 2027 i concerti di From 20’s to 20’s – The Piano Odyssey, lo spettacolo che attraversa cento anni di musica attraverso pianoforte, rock’n’roll e riletture di successi contemporanei. Le date del tour porteranno il performer da Martina Franca a Milano, fino alla chiusura al Teatro Sociale di Busto Arsizio.

Il calendario comprende concerti in piazza, appuntamenti in solo e due serate consecutive al Blue Note di Milano, in programma il 18 e 19 novembre.

Matthew Lee concerti 2026 e 2027: tutte le date

Matthew Lee · From 20’s to 20’s – The Piano Odyssey
Data Città Biglietti
12 ago 2026 Martina Franca (Taranto)
Piazza XX Settembre · Piano Lab 2026		 Biglietti
14 ago 2026 Porto Salvo (Reggio Calabria)
Estate della Città Metropolitana · Fatti di Musica		 Biglietti
15 ago 2026 Vulcano (Messina)
Therasia Resort · Piano Solo		 Biglietti
22 ago 2026 Baia Domizia (Caserta)
Domizio Beach Club		 Biglietti
23 ago 2026 Lorica (Cosenza)
Lago Arvo · Piano Solo		 Biglietti
18 nov 2026 Milano
Blue Note		 Biglietti
19 nov 2026 Milano
Blue Note		 Biglietti
22 gen 2027 Busto Arsizio (Varese)
Teatro Sociale		 Biglietti

Lo spettacolo From 20’s to 20’s – The Piano Odyssey

From 20’s to 20’s – The Piano Odyssey costruisce un percorso che parte dalla musica degli anni Venti del Novecento e arriva alle produzioni contemporanee. Il pianoforte resta al centro dello spettacolo, tra classici del rock’n’roll, successi pop e arrangiamenti pensati per la dimensione teatrale.

Matthew Lee alterna l’esecuzione dei brani al rapporto diretto con il pubblico, elemento che ha caratterizzato la sua attività dal vivo fin dagli esordi. Alcune tappe, come quelle di Vulcano e Lorica, saranno proposte nella formula Piano Solo.

Matthew Lee e il medley Burning Hopes

Il progetto discografico più recente comprende Burning Hopes, medley che unisce Burning Love di Elvis Presley e High Hopes dei Panic! At The Disco.

I due brani sono stati riuniti in un arrangiamento country rock. Il videoclip ufficiale è stato prodotto da Imsocial, con la regia di Federico Bisacco e la fotografia di Mattia Poppa.

Guarda il video ufficiale di Burning Hopes su YouTube

Il percorso di Matthew Lee

Nato a Pesaro, Matthew Lee si avvicina al rock’n’roll attraverso i dischi di Elvis Presley e Jerry Lee Lewis. Dopo gli studi al Conservatorio Rossini, porta il proprio repertorio nei festival italiani ed europei, arrivando anche sui palchi di Regno Unito, Stati Uniti, Russia, Cina, Emirati Arabi e Africa.

Nel 2010 debutta negli Stati Uniti al Cincinnati Blues Festival.

Cinque anni dopo pubblica l’album D’altri Tempi per Carosello Records. Nello stesso anno vince il Coca-Cola Summer Festival con È tempo d’altri tempi.

Nel 2020 arriva Rock & Love, pubblicato da Decca Records.

Biglietti e prevendite

I biglietti per le date di From 20’s to 20’s – The Piano Odyssey sono disponibili online. Modalità di accesso ed eventuali disponibilità possono cambiare in base alla singola venue.

Leggi anche su Matthew Lee

All Music Italia

Leggi anche su Matthew Lee

anteprima ascolto singoli 15 luglio

ANTEPRIMA ASCOLTO SINGOLI 15 Luglio: LUCA NAPOLETANO, RAPHAEL GUALAZZI, EMAN e...

#RadioDate 15 luglio: ALEXIA, EMAN, RAPHAEL GUALAZZI, MATTHEW LEE e tutti gli altri

MATTHEW LEE torna in radio con il singolo "Can I take a bite"

Nuova musica in radio dal 27 novembre: ecco i singoli di LAURA PAUSINI, J-AX, LAURA BONO, ERMAL META, DANIELE GROFF, PAOLO VALLESI e non solo

I giovani del COCA COLA SUMMER FESTIVAL un mese dopo: a trionfare sono BENJI & FEDE e IL PAGANTE

MATTHEW LEE dopo il trionfo tra i Giovani del Coca-Cola Summer Festival continua il suo tour in tutta Italia

MATTHEW LEE The Genius of rock'n'roll in tour in tutta Italia (DATE)

MATTHEW LEE dal 10 aprile in radio con "Non mi credere" (TESTO e COPERTINA)

Articoli più letti

Riccardo Cocciante vincitore del Festival di Sanremo 1991 con Se stiamo insieme 1

Sanremo 1991: vinse Cocciante, ma la canzone che tutti ricordano non salì sul podio
Damiano David, le certificazioni di Funny Little Fears tra Italia e mondo 2

Damiano David conquista il primo disco di platino da solista in Italia
Mariella Nava e Renato Zero con le cuffie in studio di registrazione, in una foto in bianco e nero 3

Spalle al muro, la canzone che Renato Zero portò a Sanremo pretendendo in gara anche la sua autrice
Diodato con il premio di Sanremo 2020 e Leo Gassmann con quello delle Nuove Proposte, in due cornici dorate 4

Sanremo 2020: vinse Diodato, il Festival che tutti ricordano per il caso Bugo Morgan
Il logo dei BYD Music Awards con la sigla BMA e la stella dorata del ventennale, ventesima edizione del 2026 5

I Music Awards compiono vent'anni e cambiano nome: arrivano i BYD Music Awards
Stefano De Martino davanti al collage dei possibili cantanti in gara a Sanremo 2027 6

Sanremo 2027, da Geolier ad Anna, da Venerus a Blanco: le indiscrezioni di All Music Italia sui Big in gara
Fabrizio Moro Club Tour 2026: date, biglietti e possibile scaletta 7

Fabrizio Moro nei club 2026: date, biglietti e possibile scaletta del tour autunnale
album italiani in uscita nel 2026 guida completa 8

Ecco tutti gli ALBUM ITALIANI in uscita nel 2026 (Articolo in continuo aggiornamento)
Fulminacci in concerto con la chitarra durante un’esibizione dal vivo 9

Fulminacci chiude l'estate a Sesto Fiorentino: le date che restano e la scaletta del tour
Valerio Scanu in una foto promozionale, camicia a righe e sguardo in camera su fondo grigio 10

Valerio Scanu e la puntata de Le Iene mai andata in onda: "Sono nelle blacklist di Mediaset"

Cerca su A.M.I.