Matthew Lee prosegue nel 2026 e nel 2027 i concerti di From 20’s to 20’s – The Piano Odyssey, lo spettacolo che attraversa cento anni di musica attraverso pianoforte, rock’n’roll e riletture di successi contemporanei. Le date del tour porteranno il performer da Martina Franca a Milano, fino alla chiusura al Teatro Sociale di Busto Arsizio.

Il calendario comprende concerti in piazza, appuntamenti in solo e due serate consecutive al Blue Note di Milano, in programma il 18 e 19 novembre.

Matthew Lee concerti 2026 e 2027: tutte le date

Matthew Lee · From 20’s to 20’s – The Piano Odyssey Data Città Biglietti 12 ago 2026 Martina Franca (Taranto)

Piazza XX Settembre · Piano Lab 2026 Biglietti 14 ago 2026 Porto Salvo (Reggio Calabria)

Estate della Città Metropolitana · Fatti di Musica Biglietti 15 ago 2026 Vulcano (Messina)

Therasia Resort · Piano Solo Biglietti 22 ago 2026 Baia Domizia (Caserta)

Domizio Beach Club Biglietti 23 ago 2026 Lorica (Cosenza)

Lago Arvo · Piano Solo Biglietti 18 nov 2026 Milano

Blue Note Biglietti 19 nov 2026 Milano

Blue Note Biglietti 22 gen 2027 Busto Arsizio (Varese)

Teatro Sociale Biglietti

Lo spettacolo From 20’s to 20’s – The Piano Odyssey

From 20’s to 20’s – The Piano Odyssey costruisce un percorso che parte dalla musica degli anni Venti del Novecento e arriva alle produzioni contemporanee. Il pianoforte resta al centro dello spettacolo, tra classici del rock’n’roll, successi pop e arrangiamenti pensati per la dimensione teatrale.

Matthew Lee alterna l’esecuzione dei brani al rapporto diretto con il pubblico, elemento che ha caratterizzato la sua attività dal vivo fin dagli esordi. Alcune tappe, come quelle di Vulcano e Lorica, saranno proposte nella formula Piano Solo.

Matthew Lee e il medley Burning Hopes

Il progetto discografico più recente comprende Burning Hopes, medley che unisce Burning Love di Elvis Presley e High Hopes dei Panic! At The Disco.

I due brani sono stati riuniti in un arrangiamento country rock. Il videoclip ufficiale è stato prodotto da Imsocial, con la regia di Federico Bisacco e la fotografia di Mattia Poppa.

Guarda il video ufficiale di Burning Hopes su YouTube

Il percorso di Matthew Lee

Nato a Pesaro, Matthew Lee si avvicina al rock’n’roll attraverso i dischi di Elvis Presley e Jerry Lee Lewis. Dopo gli studi al Conservatorio Rossini, porta il proprio repertorio nei festival italiani ed europei, arrivando anche sui palchi di Regno Unito, Stati Uniti, Russia, Cina, Emirati Arabi e Africa.

Nel 2010 debutta negli Stati Uniti al Cincinnati Blues Festival.

Cinque anni dopo pubblica l’album D’altri Tempi per Carosello Records. Nello stesso anno vince il Coca-Cola Summer Festival con È tempo d’altri tempi.

Nel 2020 arriva Rock & Love, pubblicato da Decca Records.

Biglietti e prevendite

I biglietti per le date di From 20’s to 20’s – The Piano Odyssey sono disponibili online. Modalità di accesso ed eventuali disponibilità possono cambiare in base alla singola venue.