Matthew Lee: inizia il tour del pianista e performer. Date e biglietti

Partirà il prossimo 25 giugno il tour di Matthew Lee.

Il pianista e performer rock’n’roll sarà in tour in Italia e all’estero nell’estate 2021. Alcune delle tappe vedono come ospite Gennaro Porcelli, noto chitarrista blues che milita nella band di Edoardo Bennato e in varie altre formazioni.

Nella tappa del 1° settembre nell’ambito della rassegna Estate Sforzesca di Milano (eventi che si tengono all’interno del cortile del Castello Sforzesco), sarà insieme ai co-headliner Joe Bastianich & La Terza Classe.

Qui le date.

MATTHEW LEE – TOUR 2021

Ven 25 Giugno – Modica (RG), Sagrato del Duomo di San Giorgio°

Lun 28 Giugno – CORRIDONIA (MC) Piazza Corridoni

Sab 3 Luglio – Pesaro, Anfiteatro del Parco Miralfiore

Lun 5 Luglio – MIRIBEL (FRANCE)Swing Sous Les Etoliles

Ven 9 Luglio – Chiari (BS), Chiari Blues Festival

Sab 10 Luglio – Salsomaggiore Terme (PR), Arena Estiva Parco Mazzini

Mar 20 Luglio – PORDENONE (PN)Pordenone Blues Festival

Dom 22 Agosto – RUSSIA – Koktebel, Koktebel Jazz Party

Mer 1° Settembre – Milano, Estate Sforzesca (insieme a Joe Bastianich & La Terza Classe)

Ven 1° Ottobre – FRANCIA – Soissons, Le Mail Scéne Culturelle

CLICCA SUL BANNER PER ACQUISTARE I BIGLIETTI