E’ uscito per Decca Records / Universal Music Group il nuovo album di Matthew Lee Rock’N’Love. Un progetto che si snoda in 11 tracce tra 7 inediti e 4 cover.

Una vocazione e una passione per gli anni ’50 in cui si nota un’attitudine al rock e ai brani più romantici. Rock e Love, due diverse anime di una personalità artistica complessa, che si nutre di passione. Rock, ma anche blues, soul e country, ma anche Love, ovvero la dimensione più intima e privata.

Il disco, prodotto da Brando, è stato anticipato dall’omonimo singolo, interpretato insieme a Paolo Belli (ne abbiamo parlato Qui).

“’Rock’N’Love’ contiene esattamente in 11 tracce la mia idea di musica e di sound. Per questo album ho scelto di collaborare con Brando perché ho sempre ritenuto fosse l’unico produttore in grado di capire ciò che volevo ottenere in termini sia di stile che di ‘feeling’, per via del nostro background musicale molto simile.

Il progetto è il risultato di un grande lavoro di scrittura e composizione, così come le cover contenute sono il mio personale tributo alla musica italiana degli anni d’oro. Le canzoni scelte sono frutto di un lavoro molto più ampio, avevamo in mano 40 canzoni originali ma ne abbiamo scelte 7 a cui si aggiungono 4 cover.”