Matthew Lee duetta con Paolo Belli nel brano “Rock’N’Love”

Rock’N’Love è il nuovo singolo di Matthew Lee, in radio e negli store digitali dal 4 settembre 2020. Il brano (Decca Records/Universal Music Group) anticipa l’uscita del nuovo album dell’artista. Si tratta di un duetto con Paolo Belli, che consacra la conoscenza e la stima tra i due cantanti.

Matthew Lee e Paolo Belli si sono incontrati nel 2017 durante la ventottesima maratona televisiva Rai di Telethon. Da un duetto quasi improvvisato è nato un feeling artistico, nonché il desiderio di fare qualcosa insieme. L’occasione per realizzare questo desiderio si è presentata quest’anno grazie al brano Rock’N’Love. La canzone, che vanta la produzione artistica di Brando (Go Wild Music), è caratterizzata da ritmo, passione ed energia. Elementi questi che presentano anche i due artisti.

“Rock’N’Love” – racconta Matthew Lee – “è un inno alla libertà e alla passione! Libertà di essere se stessi fino in fondo, senza paura di andare contro corrente. Passione che guida costantemente la mia vita ed è il motore della mia musica!“. Paolo Belli sottolinea: “Sono orgoglioso di aver contribuito alla realizzazione di un brano “suonato” in un momento storico come questo, di averlo condiviso con un grande musicista come Matthew, perché la musica vera, genuina, fatta con passione sa regalare grande energia!“.

Rock’N’Love, singolo e album

Il singolo è accompagnato da un videoclip ufficiale (che potete vedere qui); ed è il primo estratto, nonché la title track, del nuovo album di Matthew Lee. Il disco contiene 7 canzoni inedite, che alternano ritmi irresistibili a toccanti ballads. Ci sono poi 4 cover di brani italiani intramontabili: si tratta di evergreen che Matthew Lee ha reinterpretato con raffinata eleganza.

Qui di seguito potete leggere la track list dell’album Rock’N’Love:

1. Rock’N’Love Feat Paolo Belli

2. Angel Wings

3. Shark Attack

4. Gimme A Reason

5. Absolutely Awesome

6. Mama Told Me About Heaven

7. Twistin’ Queen

8. Io Ti Darò Di Più

9. Il Mondo

10. Come Te Non C’è Nessuno

11. Senza Fine

La pubblicazione del disco è prevista per il 25 settembre 2020.

Matthew Lee dal vivo

In attesa dell’uscita del suo nuovo progetto discografico, l’artista è impegnato in una serie di concerti. Ecco le date dei prossimi eventi live, ad oggi confermati:

12 settembre 2020 – Fly Music Arena, BESENELLO (TN) – Quartet

13 settembre 2020 – Tenuta Leonardi, MAGRETA DI FORMIGINE (MO) – Quartet

17 settembre 2020 – Subterranean Homesick Blues Festival – Anfiteatro Campano, SANTA MARIA CAPUA A VETERE (CE) – Quartet

27 settembre 2020 – Teatro Rossini, PESARO (PU) – Swing, Rock & Love

2 ottobre 2020 – Blue Note, MILANO – Swing, Rock & Love

3 ottobre 2020 – Blue Note, MILANO – Swing, Rock & Love