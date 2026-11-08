Nelle pagelle della quinta puntata di Amici 26, andata in onda domenica 8 novembre su Canale 5, Luca Jurman se la prende con Amadeus, con i mashup musicali e con le “Olimpiadi di Maria”, e vota le sei esibizioni della gara di canto, giudicata da Gigi D’Alessio.

Jurman, che ad Amici ha insegnato canto per quattro stagioni, commenta anche il caso di Paulo, fuori dalla classifica ufficiale ma giudicato da Gigi D’Alessio su richiesta di Rudy Zerbi, e la scelta di far entrare Morik. Esibizioni e verdetti sono nel racconto della quinta puntata.

Le pagelle delle puntate precedenti e quelle di X Factor 2026 sono raccolte nella pagina delle pagelle di Jurman, con i voti di ogni settimana.

Le pagelle della quarta puntata di Amici 26: Jurman boccia “Amici di Ama”, applaude la Celentano, Aura 6-.

Le altre pagelle di Jurman, a X Factor 2026: Jurman applaude Teo Bok, boccia Lenanie e Manu.

Luca Jurman sulla quinta puntata di Amici 26: Amadeus, mashup e Olimpiadi di Maria

Amici: un Mix Cringe tra “Uomini e donne” bimbi, “Amici Talk” degli anni ’90, e… “Le olimpiadi di Maria”!

Ecco che affonda lentamente la credibilità di un programma nato per mettere in mostra il talento italiano e che ora è diventato una fiera del BOH!

Inoltre lancia la nuova moda di rovinare anche le canzoni storiche mondiali facendo mashup trash, grazie sicuramente al nuovo “Re” del programma Amadeus, che trova la sua rivalsa creativa giocando al produttore de noantri con il “personaggio” della trasmissione Kashmere, che come vi avevo annunciato, piano piano avrebbe stancato. In pratica oltre alle barre inutili e spesso distruttive delle opere originali, ora la moda è diventata quella di rovinare anche la parte musicale! Che p..e!

Sto trash diseducativo anche artisticamente non ha mai fine!

Parte il programma con le “Olimpiadi di Maria“, con la sfida di pattinaggio, che addirittura… trovo più interessante da seguire delle esibizioni di canto del format.

Qui si capisce che c’è un problema, ma ciò che Maria sta creando è difficilmente comprensibile al pubblico e sinceramente inizialmente anche per chiunque del settore, e nel nostro settore tutti ci stiamo chiedendo dove vuole arrivare, ma come si dice sempre e anche in quella rete, Mediaset, “Contenta lei contenti tutti”!

Dopo il pattinaggio tutto riprende come al solito con iniziale discussione e inquadratura questo caso su Riccardo e il dopo la tirannia di orecchie, riconsegna della maglia da parte di Lorella Cuccarini e a causa di questo la discussione con la Celentano si riaccende per pochi minuti, per fortuna pochi.

Ecco che si inizia e… Giudice di canto, il Gigione nazionale, ormai presenza televisiva fissa.

Inutile dire che avrebbe ovvie competenze musicali e anche alcune canore, ma la cosa che mi delude da tanto è lo strano modo di giudicare di chiunque arrivi lì dentro, e quando va bene il giudice esterno dà un colpo al cerchio e uno alla botte, se invece va come di abitudine… il colpo è solo alla botte!

Gigi opta per la seconda opzione, e le braccia cascano a terra di nuovo! Che peccato, ma d’altronde la promozione è promozione no?? Vabbè devo stare zitto che è meglio!

Quando smetteranno di usare tutta questa post produzione sulle voci?? Così diventano tutte piatte e senza reale comunicazione, oltre che camuffare continuamente i loro difetti!

Risulta tutto troppo finto e onestamente da sempre l’idea di non essere più una “gara di canto” ma una gara di “correzione vocale”, a tal punto che le emozioni scendono sempre più in basso, fino a portare il karaoke di paese ad un livello maggiore del “canto” di questa trasmissione ormai senza identità, eppure… ci vorrebbe davvero poco!

A dirla tutta, così sembra un concorso da doposcuola in oratorio con l’estrazione di premi tipo pesca di beneficenza (con tutto il rispetto per gli oratori e le pesche di beneficenza), anche se come abbiamo visto ad X Factor, in oratorio potrebbero probabilmente esserci talenti più adatti!

Se dovessi ragionare mettendo la mia esperienza di produttore artistico musicale, non metterei la firma di produzione e arrangiamenti su nessun partecipante di questa edizione, almeno per il momento, perché produrre artisticamente in modo serio vuol dire creare insieme all’artista qualcosa di veramente valido proprio a livello di arte della musica, e non solo ed unicamente per soldi!

Vabbè, parte la sfida:

Le pagelle di Luca Jurman della quinta puntata di Amici 26

La gara di canto

Tìaso

Mi sono innamorato di te (Luigi Tenco) Voto 5 +

Inizia con dei respiri che superano il volume della stessa voce, con la melodia spezzata senza nessun senso di linguaggio musicale. Poi nella seconda strofa comincia a spingere un pelo di più sulla dinamica fino a creare un crescendo sull’inciso, poi torna giù di dinamica, che in teoria dovrebbe essere un buon escamotage per dare enfasi al brano, ma il vibrato è stretto e il timbro ingolato anche se leggermente meno della volta precedente, e insieme ad una post produzione esagerata e “evitabilmente” rovinosa tutto diventa piatto così tanto che le frequenze anche dell’altezza delle note (autotune) fa perdere la comunicazione emozionale di uno dei capolavori della musica italiana.

Come volevasi dimostrare il commento di Gigi poteva farlo chiunque, anche il barista degli studi (con tutto il rispetto per il barista), complimenti inutili e commento senza nessuna correzione o critica tecnica. 5+

Kashmere

L’ombelico del mondo (Jovanotti) Voto 5 −

Niente la moda di usare i riff musicali di altre canzoni adesso non è più solo per usare brani degli altri per metterci dentro barre a cavolo, ma come detto in calce alle pagelle la nuova moda di Amici è quella di mettere dentro riff storici musicali rovinando il senso di tutto, anche delle canzoni!

Superstition più ombelico del Mondo….? Imbarazzante!

Ma la voce? Sempre questo timbro che di musicale ha ben poco, lui tenta di dare anche un senso melodico a questa trashata. La cosa davvero inspiegabile è che tra una frase parlata e l’altra un’idea di intonazione e vibrato la fa quasi sentire, perciò a che pro questa cosa? Tra l’altro anche su di lui la post produzione (correzione della voce totale, con intonatore, compressore ed effetti) è davvero troppo evidente!

Strano che Rudy faccia un ragionamento serio su questo, ovvero che questo tipo di mashup dopo un po’ stanca, ma guai a toccare le idee di Amadeus, e senza una reale argomentazione viene zittito subito dal nuovo patron della trasmissione. Appunto anche per Rudy, anche le sue scelte autotunnate hanno stancato, e non solo.

Davvero fuori luogo questa difesa del trash musicale, ma devo dare un voto all’esibizione più che all’idea. 5-

Shari

Il mondo (Jimmy Fontana) Voto 5 +

Si presenta al pianoforte, e inizia in una tonalità davvero bassa tant’è che cambia la nota più grave della melodia originale facendo comprendere che la scelta della tonalità è perché potrebbe avere problemi nella parte più alta, in verità sta su note comunque basse, e resta il fatto che cambiare le note basse della melodia per non rischiare durante di non arrivare alle note alte una volta che cambia l’ottava è segno di insicurezza o di poca estensione, allora meglio non farla! Un accordo sul pianoforte addirittura nel pre inciso ha dato una mezza tensione assurda che crea instabilità emozionale che invece un brano così iconico descrive perfettamente nell’originale. Respiro sempre a cavallo dell’inizio della frase cantata, il timbro rimane sempre adenoidale (con risonanze nella parte posteriore del naso, zona rinofaringea), quasi alla Malika Ayane come già detto, e il vibrato di modulazione risulta stucchevole. Post anche su di lei con correzione dell’intonazione. Strana la scelta anti musicale di chiudere sul finale le frasi schiacciando molto il timbro, marcandolo tanto anche con il sollevamento dei muscoli zigomatici ed elevatori del labbro superiore. Mah… 5+

Aura

Ti stringerò (Nada) Voto 5 ½

Perché la scelta di questo brano?? Intonazione corretta in modo troppo evidente dalla post produzione, timbro abbastanza interessante ma questa scelta ha limitato molto l’esposizione di molte caratteristiche sue vocali. Lei ha delle dinamiche che di solito si evidenziano di più. Questo brano non è indicato per la sua vocalità. Tant’è che tenta di forzare anche il timbro nelle medio alte dando un po’ di distorsione ma esce così fuori carattere. Inoltre c’è stato un passaggio sul falsetto nel finale invece di andare sull’acuto finale in voce piena, peccato perché non era nemmeno alta la nota da affrontare. Respirazione anche nel suo caso è poco curata, il vibrato in questa esibizione era debole in molti punti. 5.5

Andrea Heros

Cosa mi manchi a fare (Calcutta) Voto 4

Perché? Tra l’altro su di lui c’è stata molta compressione vocale ma la correzione dell’intonazione su di lui non ha funzionato molto, anzi era limitata così tanto che la “stonatura” sua naturale è stata messa in evidenza ancora di più! Respirazione rumorosa, timbro sulle strofe poco presente e sulla parte dell’inciso perde controllo in tutto, dal suono alle dinamiche.

Mah, non capisco ormai da tempo le modalità delle selezioni!

Mi spiace per il ragazzo, perché nessuno gli dice la verità, come del resto non viene detta a nessuno dei ragazzi.

Troppo indietro anche lui e il commento di Samurai Jay è stato davvero inutile, per non dire altro. 4

Paulo

Brivido (Guè) Voto 4 +

Io vorrei capire le critiche di Zerbi agli altri ragazzi ma su chi segue lui?

Perché qui cosa c’era da commentare di positivo?

Ogni volta che questo ragazzo si esibisce mi sento in dovere di dire per forza una verità scomoda, e mi spiace, perché la responsabilità di tutto è al 50% dei ragazzi che si presentano senza nessuna preparazione e 50% di una produzione che seleziona senza senso i partecipanti, che spesso credono di essere dei fenomeni quando… non lo sono per nulla!

Una post produzione invadentissima e come per altri ma tutto questo riverbero? Che fa solo più casino e fa capire ancora meno la pronuncia di chiunque!

Forse un po’ più di flow di altri, ma timbro stra sentito e nessun’altra nota di merito. 4+

Dopo la sfida di ballo Zerbi mette in discussione il banco di Paulo per gli atteggiamenti, e fin qua tutto ok ma poi, viene fuori che ha deciso di dare una possibilità ad un altro ragazzo che si esibisce, peccato che aveva più autotune di chiunque!

Ma scegliere un cantante vero in questo programma???? No??????

Ma che roba inutile!

Inoltre basta così?? Invece delle esibizioni si fa talk? Con domande e risposte stile “Uomini e donne” bimbi?? Aiuto mi sa che ho dato un’altra pessima idea a loro, è meglio che io non ci rida troppo su!

Io ricordo che questo talent offre un premio di tanti soldi e carriere avviate a chi vince e anche ad alcuni che partecipano.

Ma una direzione sto programma ce l’ha???

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