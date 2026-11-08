Amici 26 in diretta: la quinta puntata dell’8 novembre

Amici 26 in diretta: la quinta puntata va in onda oggi, domenica 8 novembre, dalle 14 su Canale 5. Durante la puntata seguiamo le esibizioni di canto e di ballo, le sfide e i verdetti. La puntata è registrata.

Articolo in aggiornamento in diretta. Aggiungiamo i momenti man mano che vanno in onda. I voti ai cantanti arrivano in serata con le pagelle di Luca Jurman. Orari e streaming: a che ora e dove vedere Amici 26.

Amici 26 in diretta: informazioni sulla puntata

Data Domenica 8 novembre 2026 Orario Dalle 14 alle 15.45 circa Dove Canale 5, in streaming su Mediaset Infinity Conduzione Maria De Filippi Ospite musicale Angelina Mango Giudici esterni Gigi D’Alessio per il canto e Garrison Rochelle per il ballo

Amici 26 è in diretta o registrato?

La quinta puntata è registrata: va in onda in differita domenica 8 novembre alle 14 su Canale 5.

Amici 26 in diretta: esibizioni e classifica della quinta puntata

Rudy Zerbi ottiene una gara diversa con il giudizio di Gigi D’Alessio

Rudy Zerbi ha chiesto e ottenuto dalla produzione una gara diversa dalle altre: Gigi D’Alessio valuta i cantanti e dà loro l’opportunità di esibirsi. Zerbi vuole vedere come vanno in classifica con i giudizi di Gigi, ma senza che ufficialmente ci sia un primo o un ultimo.

Entrano i giudici: Gigi D’Alessio per il canto, Garrison Rochelle per il ballo

Entrano i giudici esterni: Gigi D’Alessio per il canto e Garrison Rochelle per il ballo.

Lorella Cuccarini restituisce la maglia a Riccardo

Si torna in studio. Entra il ballerino Riccardo, a cui Lorella Cuccarini aveva sospeso la maglia dopo il compito assegnato dalla Celentano. Cuccarini dice: “Sono molto contenta anche se ci sono stati momenti difficili e problemi fisici al polso”. Riccardo può riprendere la maglia.

La Celentano era convinta che Cuccarini non gliel’avrebbe ridata. Per Cuccarini, invece, “lui lavora e si impegna al 100% e quindi merita per me di rimanere e fare un percorso in una scuola”.

Giacomo totalizza 56,25 punti: vince Alex Chimetto

A Giacomo vanno 31 punti per gli elementi artistici e 25,25 per i componenti tecnici, per un totale di 56,25 punti. Vince Alex Chimetto, che resta nella scuola.

Alex Chimetto totalizza 63,17 punti

Ad Alex Chimetto vengono assegnati 32,92 punti per gli elementi tecnici e 30,25 per gli elementi coreografici. Il totale è di 63,17 punti.

Sfida di pattinaggio: Alex Chimetto contro Giacomo

Si apre con la sfida di pattinaggio tra Alex Chimetto e Giacomo. A commentare è Andrea Racu, ex atleta e allenatore internazionale: spiega che gli atleti più bassi possono essere avvantaggiati, ma l’equilibrio resta comunque importante. A giudicare sono tre tecnici.

La nuova arena per il pattinaggio a rotelle artistico

La puntata comincia in una nuova grande arena, studiata per le esibizioni di pattinaggio a rotelle artistico.

La quinta puntata di Amici 26 alle 14 su Canale 5

Si parte alle 14 su Canale 5 con Maria De Filippi in studio. Giudicano Gigi D’Alessio per il canto e Garrison Rochelle per il ballo, mentre l’ospite musicale è Angelina Mango.