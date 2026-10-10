Amici 26 comincia domenica 11 ottobre alle 14 su Canale 5: a quell’ora parte la prima puntata della ventiseiesima edizione, ideata e condotta da Maria De Filippi, che va avanti fino alle 16.15 circa, quando tocca a Verissimo. È la puntata registrata l’8 ottobre, con i venticinque ragazzi che hanno preso la maglia.

Cosa succede nella prima puntata: le anticipazioni della registrazione dell’8 ottobre.

Amici 26: i responsabili artistici, la classe e tutte le notizie.

Dove vedere Amici 26: canale e streaming

La puntata va in onda in chiaro su Canale 5, al tasto 5 del telecomando. In streaming si segue in diretta su Mediaset Infinity, dall’app o dal sito.

Su Witty TV, la piattaforma del programma, ci sono le puntate complete, le esibizioni dei ragazzi e i contenuti esclusivi dalla scuola, dalle interviste al dietro le quinte.

Amici 26, a che ora finisce la prima puntata

In guida tv la prima puntata occupa il pomeriggio di Canale 5 dalle 14 alle 16.15, prima di Verissimo. Sono poco più di due ore. Chi la perde la ritrova in chiaro la sera stessa su La5, dalle 23.30.

Il daytime di Amici 26: gli orari dal lunedì al venerdì

Il 12 ottobre parte il daytime, il racconto quotidiano della vita nella scuola: va in onda dal lunedì al venerdì su Canale 5, dalle 16.25 alle 16.55.

Chi lo perde lo ritrova su La5, il canale 30 del digitale terrestre: la replica va in onda la sera dello stesso giorno, fra le 19.20 e le 19.30, e di nuovo il giorno dopo verso le 14.

Chi c’è ad Amici 26: i responsabili artistici e gli sportivi

Cantanti e ballerini sono seguiti da sei responsabili artistici: Amadeus, Rudy Zerbi e Samurai Jay per il canto, Ambra Angiolini, Alessandra Celentano e Lorella Cuccarini per il ballo. La novità di quest’anno sono le discipline sportive: nella prima puntata sono entrati un pugile e una judoka.

Chi fa Amici 26: produzione e regia

Il programma è prodotto da Fascino P.G.T. per Mediaset, con Paola Di Gesu produttore esecutivo e la regia di Andrea Vicario. Il motto della nuova edizione è “Il talento non ha confini”, lo stesso che chiudeva il promo di settembre.

La classe, i responsabili artistici e tutte le notizie sulla nuova edizione: Amici 26, la pagina dell’edizione.

Foto: ufficio stampa Mediaset