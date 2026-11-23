Amici 26, puntata del 23 novembre: i compagni votano gli inediti: Andrea Heros primo, Aura ultima
Otto inediti, sette voti da 4 a 10 usati una volta sola da ciascuno: Tìaso seconda a 7,71, Aura ultima a 5,57.
di All Music Italia ·
Andrea Heros è primo nei voti degli inediti di Amici 26: nella puntata di oggi, lunedì 23 novembre, i compagni hanno votato i brani e Vedrai chiude con una media di 8,71, davanti ad Ananke di Tìaso, che ha 7,71.
Gli otto cantanti della classe di Amici 26 hanno presentato il proprio inedito davanti agli altri e poi hanno votato i sette compagni, usando una sola volta ciascun voto da 4 a 10.
I voti agli inediti: Heros a 8,71, Tìaso a 7,71 e Shari a 7,43
|#
|Allievo
|Totale
|Media
|1
|Andrea Heros
|61
|8,71
|2
|Tìaso
|54
|7,71
|3
|Shari
|52
|7,43
|4
|Saitta
|51
|7,29
|5
|Kashmere
|48
|6,86
|6
|Nicolò
|47
|6,71
|7
|JED
|40
|5,71
|8
|Aura
|39
|5,57
Heros ha ricevuto tre 10, da JED, Kashmere e Saitta, e il suo voto più basso viene da Shari, che gli ha dato 6. Tìaso ne ha presi altrettanti, da Aura, Nicolò e Shari, ma da Kashmere ha avuto 4, da Saitta 5.
Shari con Crimine è terza a 7,43: Tìaso le ha dato 10 e Heros 4. Saitta con Classe 99 è quarto a 7,29: Heros gli ha dato 10 e nessuno è sceso sotto il 5. Seguono Kashmere con Stratopazza, a 6,86, e Nicolò con Un altro ancora, a 6,71.
In fondo ci sono i JED a 5,71 e Aura a 5,57
I JED sono penultimi con Indagine a 5,71: Saitta e Nicolò hanno dato loro 4, mentre Shari 8. Aura è ultima con Solite solite a 5,57: Saitta e Shari le hanno dato 7, il voto più alto che ha ricevuto.
Chi ha votato chi: i 10 e i 4 scambiati fra i compagni
Shari e Tìaso, ma anche Heros e Saitta, si sono dati un 10 a vicenda, mentre Tìaso e Kashmere si sono scambiati un 4. Kashmere ha dato 10 a Heros, che gli ha risposto con un 9.
|Inedito di / votato da
|Heros
|Tìaso
|Shari
|Saitta
|Kashmere
|Nicolò
|JED
|Aura
|Andrea Heros
|–
|9
|6
|10
|10
|9
|10
|7
|Tìaso
|6
|–
|10
|5
|4
|10
|9
|10
|Shari
|4
|10
|–
|6
|7
|8
|8
|9
|Saitta
|10
|8
|5
|–
|9
|5
|6
|8
|Kashmere
|9
|4
|9
|8
|–
|7
|7
|4
|Nicolò
|8
|7
|4
|9
|8
|–
|5
|6
|JED
|7
|6
|8
|4
|6
|4
|–
|5
|Aura
|5
|5
|7
|7
|5
|6
|4
|–
Gli autori, i produttori e le discografiche dei brani, con i testi, sono nel nostro articolo sugli inediti di Amici 26.
Gli otto inediti usciranno venerdì 27 novembre su tutte le piattaforme digitali.
Foto: Witty TV
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