Andrea Heros è primo nei voti degli inediti di Amici 26: nella puntata di oggi, lunedì 23 novembre, i compagni hanno votato i brani e Vedrai chiude con una media di 8,71, davanti ad Ananke di Tìaso, che ha 7,71.

Gli otto cantanti della classe di Amici 26 hanno presentato il proprio inedito davanti agli altri e poi hanno votato i sette compagni, usando una sola volta ciascun voto da 4 a 10.

I voti agli inediti: Heros a 8,71, Tìaso a 7,71 e Shari a 7,43

# Allievo Totale Media 1 Andrea Heros 61 8,71 2 Tìaso 54 7,71 3 Shari 52 7,43 4 Saitta 51 7,29 5 Kashmere 48 6,86 6 Nicolò 47 6,71 7 JED 40 5,71 8 Aura 39 5,57

Heros ha ricevuto tre 10, da JED, Kashmere e Saitta, e il suo voto più basso viene da Shari, che gli ha dato 6. Tìaso ne ha presi altrettanti, da Aura, Nicolò e Shari, ma da Kashmere ha avuto 4, da Saitta 5.

Shari con Crimine è terza a 7,43: Tìaso le ha dato 10 e Heros 4. Saitta con Classe 99 è quarto a 7,29: Heros gli ha dato 10 e nessuno è sceso sotto il 5. Seguono Kashmere con Stratopazza, a 6,86, e Nicolò con Un altro ancora, a 6,71.

In fondo ci sono i JED a 5,71 e Aura a 5,57

I JED sono penultimi con Indagine a 5,71: Saitta e Nicolò hanno dato loro 4, mentre Shari 8. Aura è ultima con Solite solite a 5,57: Saitta e Shari le hanno dato 7, il voto più alto che ha ricevuto.

Chi ha votato chi: i 10 e i 4 scambiati fra i compagni

Shari e Tìaso, ma anche Heros e Saitta, si sono dati un 10 a vicenda, mentre Tìaso e Kashmere si sono scambiati un 4. Kashmere ha dato 10 a Heros, che gli ha risposto con un 9.

Inedito di / votato da Heros Tìaso Shari Saitta Kashmere Nicolò JED Aura Andrea Heros – 9 6 10 10 9 10 7 Tìaso 6 – 10 5 4 10 9 10 Shari 4 10 – 6 7 8 8 9 Saitta 10 8 5 – 9 5 6 8 Kashmere 9 4 9 8 – 7 7 4 Nicolò 8 7 4 9 8 – 5 6 JED 7 6 8 4 6 4 – 5 Aura 5 5 7 7 5 6 4 –

Gli autori, i produttori e le discografiche dei brani, con i testi, sono nel nostro articolo sugli inediti di Amici 26.

Gli otto inediti usciranno venerdì 27 novembre su tutte le piattaforme digitali.

Foto: Witty TV