0Sanremo Giovani, 21 novembre 2026. Si svolge l’ultima giornata di audizioni per decretare i sei finalisti che si contenderanno a Sarà Sanremo il 24esimo posto tra i Big del Festival di Sanremo 2027. Ad ascoltare una Commissione presieduta da Stefano De Martino e composta, in teoria, da altri sei nomi.

In teoria perché a quanto pare, in un’occasione così importante, così non è stato. E allora mi ritrovo a scrivere questa lettera aperta alla Rai e a Stefano De Martino per farmi portavoce di parte dei giovani in gara. Come da anni faccio, i precedenti direttori artistici lo sanno, da Sanremo Giovani ad Area Sanremo.

Parto da una convinzione: la gara dei giovani è importante quanto quella dei Big. A meno che non vogliamo delegare le speranze dei ragazzi ai soli locali di musica dal vivo, che sono sempre meno, e ai talent, che non sono esperienze per tutti.

Ecco quindi che quel giorno 30 ragazzi, 15 da Area Sanremo e 15 da Sanremo Giovani, si sono esibiti per giocarsi il sogno di quei sei posti. Davanti a loro la Commissione Musicale presentata da voi ad ottobre: Fabio Volo, Carlo Pastore, Pino Perris, Noemi ed Ema Stokholma, con Claudio Fasulo e con Stefano De Martino che la presiede.

Il regolamento affida alla Commissione, e solo alla Commissione, la scelta dei sei finalisti, “al termine delle esibizioni” dal vivo di Sanremo.

Fabio Volo tra Roma e Velletri, Noemi attesa a Milano

Ora, quel sabato, come ci fanno notare i ragazzi, un membro della Commissione, Fabio Volo, dov’era?

Sembra a Roma e a Velletri, a presentare il suo nuovo romanzo. Il calendario di Mondadori conferma: alle 11 il firmacopie alla stazione Termini, alle 18 la presentazione al Teatro Artemisio. E lo dicono anche le sue storie su Instagram, sala piena compresa.

E Noemi? Alle 19:30 era attesa agli Arcimboldi di Milano per condurre con Amadeus i SIAE Music Awards: per arrivarci sarebbe dovuta partire da Sanremo prima delle 18. Ragazzi e addetti ai lavori confermano che non era presente.

Quindi, a quanto mi risulta, della Commissione dei sette erano presenti solo cinque nomi ad assistere alle audizioni dei ragazzi.

Ragazzi che hanno avuto i soundcheck a partire dalle 9:30 del mattino, ottimo orario per far esibire dei cantanti, e la convocazione alle 14:30. Alle 18 mancavano ancora una decina di ragazzi.

Se due commissari non c’erano, chi ha votato i finalisti di Sanremo Giovani 2026, e come?

I sei finalisti sono stati scelti senza i loro voti? Oppure Noemi e Fabio Volo hanno votato lo stesso, dopo aver seguito le audizioni a distanza?

C’è una terza ipotesi: che abbiano votato sugli mp3 dei brani che sono a disposizione della Commissione. Vorrei sapere quanti voti sono stati espressi, e da chi. E come si segue a distanza un’audizione mentre si presenta un libro a Velletri o ci si prepara a condurre una serata a Milano.

Il regolamento me lo sono riletto tutto… e su questo punto non aiuta. All’articolo 13 dice che nelle fasi di selezione la composizione della Commissione “potrà pertanto variare”, ma non dice quanti commissari servono per decidere né come si vota. Il collegamento in video lo prevede soltanto per la serata finale. I notai pure.

Per i ragazzi di Area Sanremo era la terza convocazione a Sanremo in un mese

Mettiamo che la risposta sia la terza. È quella che mi preme di più, perché ai ragazzi è costata soldi. Se un commissario può votare dagli mp3, senza vederli dal vivo, l’audizione dal vivo non era indispensabile. E allora si poteva risparmiare ai ragazzi e alle loro etichette l’ennesima spesa per andare a Sanremo.

Perché quella trasferta non la paga la Rai: il regolamento dice che l’audizione di Sanremo si tiene “senza alcun onere a carico della Rai“.

Parliamo di ragazzi fra i sedici e i ventinove anni. I quindici di Sanremo Giovani erano già passati dall’audizione di Roma, i quindici di Area Sanremo dalle preliminari a Sanremo e dalle finali del 14 e 15 novembre. Un altro viaggio ha senso solo se chi li giudica è lì ad ascoltarli. Tutti.

Se una spiegazione c’è, e me lo auguro, è il momento di darla. Venerdì 11 dicembre, a Sarà Sanremo, la Commissione Musicale sceglierà da sola chi dei sei entrerà fra i Campioni del Festival di Sanremo 2027. Quella sera, visto che è un evento televisivo in prima serata, sono sicuro che i commissari saranno tutti in sala.

Per me è una questione di rispetto per questi ragazzi. Un firmacopie, se c’è, si sposta. E se quella sera ti propongono di presentare i SIAE Music Awards, declini.

E un direttore artistico questo, per rispetto verso i sacrifici dei ragazzi, lo pretende.