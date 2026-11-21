Nada non andrà a Sanremo 2027, una rinuncia decisa insieme alla sua nuova squadra, LaRec ex LaTarma. La cantautrice ha raccontato che con un disco pronto il Festival era un’ipotesi concreta, ma che con le persone con cui lavora e con l’etichetta hanno scelto di restarne fuori: “Proprio l’altro giorno abbiamo deciso di non andare”.

Quest’anno, ha spiegato Nada, del Festival “se ne era parlato un po’ di più, anche perché avendo un disco pronto, e non avendo io niente in contrario”, ma secondo anche la sua squadra “non c’erano le condizioni che ci potevano essere utili in qualche modo”. Da qui la scelta: “Abbiamo pensato di scegliere un’altra strada per lavorare questo album”.

L’etichetta è LaRec, quella di Marta Donà, in cui Nada è entrata il 28 ottobre con un post su Instagram: “È arrivato il momento, sarà un bellissimo momento”. Il suo ultimo album, Nitrito, era uscito il 9 maggio 2025 per Santeria, con la produzione di John Parish.

Il nome della cantautrice circolava da settimane fra i possibili Big, nella nostra lista dei rumors anche in coppia con Emma Nolde, e Fiorello, a La Pennicanza su Rai Radio2, l’avrebbe confermata nel cast. Un’ipotesi ora realmente sfumata.

All’Ariston Nada è salita 7 volte in gara. La prima è del 1969 con Ma che freddo fa, poi è tornata nel 1970 e ha vinto nel 1971 con Il cuore è uno zingaro, in coppia con Nicola Di Bari. Nel 1972 è arrivata terza, ed è tornata nel 1987, nel 1999 e nel 2007 con Luna in piena.

Con il suo no la nostra pagina su chi ha detto sì e chi no a Sanremo 2027 sale a 66 dichiarazioni. Il cast dei Big sarà svelato da Stefano De Martino venerdì 11 dicembre a Sarà Sanremo, in diretta su Rai 1.