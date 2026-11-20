New Music Friday: le pagelle di All Music Italia ai nuovi singoli italiani del 20 novembre 2026, a cura di Alvise Salerno, conduttore radiofonico e divulgatore musicale sul web che ogni settimana recensisce per noi le nuove uscite italiane.

Nella settimana del 20 novembre 2026 troviamo, tra gli altri, nuovi brani di FreshMula, The Zen Circus, Margherita Vicario, Angelica Bove, Noemi, Trigno, Cristiano Malgioglio e molti altri ancora.

Queste sono le pagelle della New Music Friday dedicate ai nuovi singoli italiani usciti questa settimana. All’interno delle categorie ogni brano viene valutato in stelle e con un voto numerico, così da rendere più chiaro il livello di consiglio o bocciatura.

Come sempre si tratta di opinioni personali. Il consiglio è quello di ascoltare i singoli e farci sapere la vostra. Qui sotto trovate l’elenco completo delle nuove uscite della settimana.

NEW MUSIC FRIDAY 20 NOVEMBRE 2026: LE PAGELLE AI NUOVI SINGOLI ITALIANI

I brani consigliati

THE ZEN CIRCUS

FUOCO AMICO Voto 7 ½

La solita eleganza e riconoscibilità rock di Appino & Co. che si ripercuote nella musica italiana e che, a tutti gli effetti, è il preludio a un nuovo e ricco album di canzoni impegnate e mai banali.

Fuoco Amico è una canzone che parla del nostro presente, della nostra instabilità psicologica, di un bambino che percorre i passi della sua vita in un mondo distrutto e che cresce preparato a tutto, persino ad affrontare una guerra mondiale, perché così gli è stato insegnato.

Combatte ogni giorno contro il mondo e, alla fine, a fargli del male (come spesso accade) non sono gli sconosciuti, i ’nemici’, bensì le persone più care, quelle vicine e di cui si fidava.

Una canzone molto intensa che spiega, con la giusta semplicità ma anche durezza, a che gioco stiamo giocando in questi tempi bui.

Una canzone che merita tempo e ascolto, analisi approfondita e rispetto.

CAMILLA PNK

GODZILLA Voto 7 ½

Se cercavate una Ashnikko in salsa italiana eccola qua, si chiama Camilla PNK ed è fortissima nel mescolare elettronica, punk, hyperpop e industrial alla Nine Inch Nails.

Sicuramente esistono altre cose simili nel sottobosco della musica che la massa non accetta perché vuole solo cose sole, cuore e amore ma lei riesce a donare una credibilità incredibile a ogni singolo suono.

Non è una canzone valutabile sul profilo del cantato perché le voci vengono trattate elettronicamente dunque, per farla breve e potabile a chi non è addetto ai lavori, sembra di ascoltare la voce di Alvin dei chipmunks ma sotto steroidi.

Il brano è fortissimo, ovviamente inserito all’interno di un mondo a lei congeniale che è quello dei club, dei rave, del mondo della notte ma occhio perché la capacità di trattare i suoni è di altissimo livello.

Un feat con Tha Supreme quando? Verrebbe fuori qualcosa di completamente fuori di testa.

ANGELICA BOVE

STRACCI Voto 7

Questa ragazza ha una capacità di scrivere i testi fuori dalla media attuale della musica pop italiana ed è un dato di fatto ormai da diverso tempo. Stracci lo conferma nella sua sincerità e capacità di arrivare dritta al cuore.

Più che una canzone sembra una lettera d’amore ma non quello all’interno di una coppia bensì quello familiare, quello tra sorelle. Angelica parla alla sorella e cerca di farle capire, a modo suo, quanto sia importante nella sua vita e quanto sia fondamentale che lo metabolizzi.

Lo snodo cruciale del brano, una ballad, è il riuscire a comprendere le ragioni dietro alle parole, la capacità di sapere reagire con dolcezza e non con ritrosia ai complimenti sinceri che riceviamo o che facciamo ma che dall’altra parte vengono captati come più grandi di ciò che la (presunta) realtà racconta nella nostra mente.

È un brano sull’esistenza delle emozioni, sull’unione familiare, sui sentimenti più profondi e merita tanti applausi per la leggiadria con cui viene donata a tutti noi.

NAPOLEONE & AMELIE

INNAMORATI AL PIANO BAR Voto 7

Il buon vecchio funky in salsa pop italiana degli anni ’80 di Napoleone è tornato e, questa volta, non è da solo. Con lui anche Amelie, che crea un perfetto mix.

La canzone è il racconto di un ricordo al piano bar, di una storia che nasce e si consuma in un’estate, di un amore che vive mille difficoltà ma che è destinato a tornare dopo vacanze a Saint Tropez, riavvicinamenti e distanze.

Una classica canzone d’amore ma raccontata con lo stile che contraddistingue Napoleone ormai da anni.

Un duo che funziona e che potrebbe anche restare nel tempo, perché mollare la presa se le cose funzionano? Come in una storia d’amore, d’altronde.

NOEMI

LE COSE CHE NON DICO Voto 7

Ecco qui la Noemi che chiediamo ogni volta che la sentiamo sfondare il muro della hit estiva. Questo è il suo mondo, quello dove emerge sensibilità, vocalità, tecnica, qualità fuori dal comune in questa blanda scena italiana.

La produzione è affidata a Charlie Charles, la scrittura a Settembre (e si sente, c’è un po’ di Lentiggini) e la voce a una, davvero, splendida Noemi che riesce a interpretare al meglio una storia d’amore che consuma la protagonista fino a farle addossare delle colpe che, magari analizzando, neanche ha.

Una classica canzone d’amore all’italiana ma che Noemi rende molto elegante, come lei e le sue corde vocali sono.

TRIGNO

LA CATTIVA NOTIZIA Voto 6 ½

DAI DAI DAI (cit. Boris).

Finalmente Trigno sta trovando la sua dimensione e si sta allontanando dalla mestizia dei brani incolore e insapore del periodo di Amici.

Meglio non ricordarle quelle robe, pensiamo al presente e al futuro che sembra essere, adesso, roseo per questo ragazzo che si è evidentemente messo sotto per migliorare sia nell’espressione vocale che in quella musicale e testuale.

Il testo è quello che colpisce di più, è scritto davvero bene e, pur essendo il solito trito e ritrito tema dell’amore fallito, restituisce all’ascoltatore delle immagini vivide da potere raffigurare chiudendo gli occhi.

La ragazza che va via con addosso una pelliccia, i fiori di Sanremo da donare a chi si ama, un red carpet da vivere con la tuta e quindi in libertà e leggerezza, Trigno ha capito cosa fare per fare belle canzoni.

Adesso bisogna solo continuare così, senza canzonette blande e senza passi indietro perché questa è la strada giusta. Non è un punto d’arrivo, è solo una ripartenza, ma come inizio non c’è male.

STE

CONTIGO Voto 6 ½

Qualcuno prenda questa ragazza e la porti ai massimi livelli di popolarità perché lo merita, e non da oggi.

STE è tornata con una canzone che, dal titolo, suggerirebbe di essere in un mondo spagnolo per musica e testo e che, invece, ci porta in uno spazio più urban in cassa dritta ma con la sua solita voce dritta, pulita, riconoscibile con anche degli accenni di napoletano che però non vengono forzati come per altri suoi colleghi e colleghe.

Canzone in cui si sente una certa sofferenza dell’anima legata ai sentimenti, come spesso sentiamo nella nostra musica, dunque il solito problema del tema trito e ritrito resta ma comunque il senso di amaro viene mitigato da grande qualità artistica e grande voce.

STE ha bisogno di azzeccare in sequenza due o tre canzoni di rilievo, magari non sarà questa la prima ma comunque non ha abbassato il livello rispetto ai brani precedenti e questo è segno di continuità da preservare.

MOBRICI

CLASH Voto 6

Il buon Mobrici è pienamente dentro i festeggiamenti per i 10 anni del primo album dei suoi ex Canova e, forse, è proprio per questo che ha deciso di pubblicare questa canzone, perché è una canzone che musicalmente si rifà a quel percorso artistico lì.

È un brano in perfetto stile Canova e renderà felici i fan di vecchia data che non attendono altro che la reunion della band tra le più rappresentative dell’indie della classe 2016/2017.

Un brano che chiede tempo e spazio, che racconta incontri, scontri, scambi di opinioni per citare il buon vecchio Caparezza in Fuori dal Tunnel e che permette a Mobrici di ritornare a essere riconoscibile a chi lo ascolta da più di dieci anni, cosa che si era un po’ persa evidentemente con gli ultimi progetti.

Non un brano memorabile ma, di certo, un brano necessario per lui e il momento attuale della sua carriera.

PAOLO BELLI

COME SE NON CI FOSSE UN DOMANI Voto 6

Paolo Belli sceglie di farci entrare in un jazz club e dedicarci una ballad scritta da Mario Incudine in cui si racconta la storia di un uomo che vive lo scorrere del tempo con gioie e dolori, sbagli e scelte giuste ma, soprattutto, amori che nascono e finiscono.

Ecco, la canzone era anche da 7 ma tutto si svilisce quando entra in gioco la storyline dell’amore fallito che annoia e rende noioso un bel testo, almeno fino a quel momento.

La narrazione dell’uomo che diventa nulla senza la persona che ama è proprio psicologicamente legata a una vecchia generazione, non funziona più se non per gli eterni romantici ma anche basta.

Viviamo in un mondo nuovo dove sentire cose del tipo “senza te non sono niente” significa dar voce all’impotenza dell’individuo in quanto forza portante singolare ma, regola di base vuole, per essere felici in due bisogna prima essere forti da soli.

Detto questo, ottimo l’arrangiamento e ottime le strofe. Paolo Belli è il solito Paolo Belli vocalmente.

PAGELLE NUOVI SINGOLI 20 NOVEMBRE 2026 – I BOCCIATI DA AMI

LATRELLE

NON MI DO UN ATTIMO Voto 5

Non se ne può più dell’autotune così marcato, è inascoltabile e insopportabile. Sono anni che ce lo sorbiamo, anni che ci viene imposto ma anche basta a un certo punto.

Vuoi cantare? Canta, non fare finta di farlo. Se non sei capace continua a fare il rapper e basta, ma fare a metà entrambe le cose che senso ha?

Latrelle è un bravo rapper, non un potenziale numero uno generazionale ma comunque molto interessante, ed è un peccato che non possiamo sentirlo né in chiave rap perché vuole le classifiche e né come cantante perché usa lo stramaledetto autotune che rende la voce di un robotico fuori misura in questo brano.

Per quanto riguarda la produzione, brano basic dell’odierno rap di nuova generazione uguale a mille altri. Manca solo la scrittura e quella, per fortuna, anche se non è la Divina Commedia comunque si salva.

A metà tra una canzone sul suo vissuto triste e una d’amore, Latrelle ha deciso che doveva conquistare i cuori delle fan con la carta del rapper dannato ma dolce e questo brano è perfetto.

Verrà ricordata? Per nulla, è abbastanza inutile nel marasma delle uscite settimanali copia e incolla. Se prima era il pop il problema, adesso anche il rap della newgen si è adeguato.

La prossima, grazie.

KAWAKAMI

DIAMANTE Voto 5

Questo brano, da quel che si sa, è quello con cui Kawakami ha scelto di presentarsi a Sanremo Giovani ed è entrata tra i primi 60, non riuscendo ad andare avanti.

Il motivo, ascoltando il brano, è facilmente individuabile: il brano risulta poco originale nella sua parte melodica, suona come già sentito e la voce di Camilla, almeno nella versione studio a nostra disposizione, ne esce depotenziata rispetto quelle che sono le sue potenzialità già note dai singoli precedenti.

Risulta un po’ cantilenante il cantato nelle strofe e il ritornello con questa scelta di piazzare due linee vocali, una con le alte e una con le basse, sembra più un esercizio di stile non necessario ai fini dell’ascolto perché i volumi sono paritetici.

La scelta migliore sarebbe stata quella di usare una lead, alta o bassa poco cambia, e di sfruttare cori e armonizzazioni solo come sottofondo distante, non esattamente allo stesso livello.

Al brano manca ampiezza sonora, tutto suona uguale dall’inizio alla fine e l’unico cambio è sul finale dove resta in purezza la protagonista che sfoggia le sue qualità vocali ma con un semplice reprise, non un vero e proprio special.

Insomma, al brano manca una costruzione in crescendo con anche strumenti simil-veri come ad esempio degli archi che ci sarebbero stati bene. In quest’ottica si potrebbe avere dato una spiegazione al perché della sua eliminazione dalla gara.

Certo, bisognerebbe ascoltare anche gli altri brani in gara. Magari, a confronto, questa è la Turandot ma non possiamo saperlo quindi a livello pratico resta quanto detto sopra, con o senza il lungomare sanremese.

OPI

IL MIO LATO PEGGIORE Voto 5

Il problema di OPI è OPI, nel senso che la sua voce e la sua musica sono davvero anonimi al momento. Non c’è personalità, tutto ha il sapore di già sentito e non c’è neanche un minimo di sperimentazione nell’arrangiamento.

La canzone è uguale a mille altre e viene da chiedersi il perché bisognerebbe dargli ascolto, considerando che anche quando prova a fare una variazione sul tema nella seconda parte non c’è nulla di nuovo.

Il testo è scritto in modo semplice, si usano poche parole, il vocabolario non è ampio e si sente perché gira e rigira, anche riprendendo i testi passati, le parole sono sempre quelle pur usandole per significati diversi.

OPI ha bisogno di leggere tanto perché va bene scrivere un testo dove racconta le sue parti più oscure dell’anima e del cuore ma, considerando che lo hanno fatto in diecimila prima di lui, trovare delle nuove formule grammaticali, lessicali diventa fondamentale per distinguersi.

Al momento non c’è distinzione tra un OPI e un altro suo collega qualsiasi in cerca di spazio.

PINK MOTEL

BUONANOTTE Voto 4

Questo brano lo sintetizziamo in poche parole: Vasco Brondi esiste, è vivo e lotta insieme a noi. Pink Motel è la sua pallida imitazione e dispiace dirlo ma è così, il timbro è palesemente lo stesso e il modo di scrivere anche, non esiste (purtroppo) necessità nella musica italiana di avere un brano come questa Buonanotte perché non aggiunge nulla al contesto.

Magari per lui è importante e ci mancherebbe altro ma le pagelle servono anche per far capire al lettore cosa può funzionare e cosa no in termini più ampi, non solo per dire quanto sono bravi e belli gli artisti o gli interpreti.

Questo è un brano che non aggiunge nulla alla musica italiana per i motivi di cui sopra ma anche perché è proprio scarico, emotivamente e musicalmente.

È una power ballad in formato indie 2016 che cerca di raccontarti un mondo immaginario creato dal suo protagonista in cui rifugiarsi dal dolore della vita vera.

A un certo punto si augura buonanotte a un qualcuno esterno al mondo, di punto in bianco, per poi tornare sulla prospettiva soggettiva per chiedere a Dio di ricordarsi dell’esistenza dello scrittore.

È tutto strano, tutto.

POSNIAK

UN TOTALE DISASTRO Voto 4

Bel brano, copre lo spazio della rabbia giovanile che sta lasciando poco per volta Blanco ma il problema è che Posniak fa esattamente Blanco. La voce, l’attitude, l’arrangiamento, il modo di cantare, gli effetti, è tutto Blanco.

Peccato sotto questo aspetto ma resta un bel brano, il problema è che se la gente non lo conosce non dirà mai “ah senti Posniak“, dirà “ah senti il nuovo brano di Blanco“, un po’ quello che succedeva ai tempi con L’Aura che veniva scambiata per Elisa.

Dov’è L’Aura? Ecco. Originalità ragazzi, originalità.

CRISTIANO MALGIOGLIO

VITA BELLA Voto 2

Va bene il meme, va bene tutto ma questa canzone è solo questo: un meme inascoltabile più di una volta se si vuole mantenere un minimo di sanità mentale e si prova rispetto per il proprio buon gusto musicale.

La base è la solita roba copia e incolla spagnoleggiante alla Malgioglio in cui si racconta una storia d’amore, sempre alla Malgioglio, tra saudade, curacao e miracoli raccontati con una base che potrebbe tranquillamente essere una di quelle preimpostate su VanBasco per il karaoke in formato midi.

Con il massimo rispetto ma è inudibile. Funzionerà solo perché Malgioglio è diventato un meme ma resta inudibile se parliamo di musica fatta in un certo modo.

GOLDEN SONG

GOLDEN SONG FRESHMULA

LIBERI O SCHIAVI? Voto 8

Fresh quando ne sbagli una fai uno squillo. Il numero ce l’hai.

È impressionante la capacità di questo ragazzo di crescere di brano in brano, ormai da quasi due anni, e di non sbagliare neanche le virgole.

La nuova canzone continua sul solco della musica black in salsa gospel, derivata dagli insegnamenti di questi anni di Kanye (in particolar modo), Tyler The Creator e Kendrick Lamar, che Mula propone con una credibilità senza pari.

In questo caso troviamo anche la firma di Riccardo Zanotti che, però, non diventa invasiva come in mille altre occasioni e questo vuol dire che FreshMula ha una personalità così tanto forte che anche se trovasse il paroliere più forte sulla faccia del pianeta, lo schiaccerebbe con il peso della sua aura artistica.

Sul significato, il titolo dice già tanto perché si cerca di trovare una risposta alla fatidica domanda su cosa stiamo vivendo, sulla società che ci circonda e sul peso che ha il quotidiano nella nostra vita martoriata ed eternamente bloccata in un continuo ripetersi di buio e luce, inferno e paradiso.

La parte iniziale, con il riferimento alla madre che chiede sommessamente al figlio di rimanere impressa nella sua memoria attraverso una canzone per trovare un altro motivo per essere felice è un’altra chiave del successo di Omar, vero nome dell’artista, vale a dire l’umanità e il senso di famiglia da rispettare.

È una chiave un po’ più pop rispetto al suo solito ma funziona molto, moltissimo. Del resto, se vuoi calcare “certi palchi” questa evoluzione diventa necessaria.

GOLDEN SONG MARGHERITA VICARIO

SE C’È UN AMICO Voto 8

E se iniziassimo a vedere gli altri come un rifugio, conservando però la nostra individualità racchiusa nel nostro corpo? È un po’ questo senso di speranza verso il prossimo e verso il futuro che lega tutto il significato del testo scritto da Margherita Vicario, una delle nostre enormi cantautrici.

Il testo sembra surrealista, a tratti, ma trova una sua perfetta dimensione quando si finisce l’ascolto e lascia comprendere il senso di smarrimento alla ricerca di un porto sicuro dell’autrice, della protagonista del testo.

Siamo in costante ricerca delle acque navigabili, di un approdo che ci permetta di vivere sereni condividendo gioie con chi ci circonda ma senza rinunciare al nostro microcosmo, alle nostre quattro mura emotive invisibili che ci costruiamo attorno.

Questo brano non può essere sentito, va ascoltato e anche più volte, non è immediato e richiede del prezioso tempo per essere compreso appieno nelle sue sfaccettature ma, quando questo accade, si spalanca un universo fatto di sentimenti profondi da accogliere e maneggiare con cura.

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