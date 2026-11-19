OPI pubblica venerdì 20 novembre per Stage One il nuovo singolo Il mio lato peggiore, che racconta emozioni e fragilità senza filtri. Il brano è stato scritto e composto dallo stesso artista insieme a Giovanni La Terza, Francesco Paone e Tommaso Cesana, con la co-produzione di Daniel Baiolla.

Il significato di Il mio lato peggiore di OPI

Il mio lato peggiore riflette una fase di ricerca musicale e personale in cui la voglia di sperimentare si affianca al desiderio di restare autentico.

OPI ha raccontato cosa si aspetta da questa nuova uscita: “Con questo nuovo singolo mi aspetto innanzitutto di continuare il mio percorso di crescita, sia musicale che personale. Sento di essere in una fase in cui voglio sperimentare, migliorarmi e maturare sempre di più come artista, senza perdere però la spontaneità e la sincerità che hanno sempre caratterizzato quello che faccio”.

Sui prossimi obiettivi l’artista ha detto: “Un obiettivo importante per il futuro sarà sicuramente portare nuova musica dal vivo. Quest’anno, durante i concerti, ho avuto modo di capire quanto sia naturale per me creare un contatto con le persone che ho davanti e quanto sia forte il rapporto che può nascere attraverso la musica.

“Mi piacerebbe quindi costruire nuovi spettacoli, sempre più completi e coinvolgenti, e continuare a vivere quella dimensione”.

Sulla musica che verrà OPI ha aggiunto: “E poi tanta altra musica nuova. Sto continuando a scrivere, sperimentare e lavorare a nuovi progetti. Vorrei dare il meglio di me, facendo quello che sento più mio. Avere il sostegno di chi mi ascolta mi dà la possibilità di esprimere attraverso le canzoni tutto quello che, a volte, faccio fatica a dire solo con le parole”.

Chi è OPI

Simone Opini, in arte OPI, è un cantante bergamasco che ha partecipato ad Amici di Maria De Filippi 25, dove ha raggiunto la fase del Serale. A luglio ha pubblicato il primo EP Borderline, accompagnato da un instore tour.

Credits del brano ▸ Artista · OPI (Simone Opini)

· OPI (Simone Opini) ▸ Titolo · Il mio lato peggiore

· Il mio lato peggiore ▸ Autori · Simone Opini, Giovanni La Terza, Francesco Paone, Tommaso Cesana

· Simone Opini, Giovanni La Terza, Francesco Paone, Tommaso Cesana ▸ Produttore · Daniel Baiolla (co-produzione)

· Daniel Baiolla (co-produzione) ▸ Editori · Stage One

Testo di Il mio lato peggiore di OPI

Il testo sarà disponibile da venerdì 20 novembre, con l’uscita del brano.