Teo Bok, Believe Me: pop e funk fra Miami e le radici italiane per il Live di X Factor
L'inedito nasce da collaborazioni internazionali e da tredici anni di cambiamenti, e Teo Bok lo canterà giovedì 19 novembre.
di All Music Italia ·
Teo Bok porta a X Factor 2026 l’inedito Believe Me, in uscita per Warner Music Italy, che canterà nel Live di giovedì 19 novembre. È un pezzo pop con venature funk, fra Miami e le radici italiane.
Teo Bok era stato eliminato alle Last Call ed è rientrato in gara con lo Škoda X Pass di Giorgia: adesso canta nella squadra di Francesco Gabbani.
Il significato di Believe Me di Teo Bok
In Believe Me Teo Bok racconta la storia d’amore con la musica come un viaggio lontano da casa, in cui scopre che ciò che cercava gli era accanto da sempre. Il brano nasce da collaborazioni internazionali e da tredici anni di cambiamenti che riportano Teo Bok in Italia.
Testo di Believe Me di Teo Bok
Il testo sarà disponibile dopo l’esibizione di giovedì 19 novembre, con il Live di X Factor 2026.
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