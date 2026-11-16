Sanremo 2027, i possibili Big: Annalisa ci ripensa, Salmo il colpaccio e tornano i Jalisse
Undici uomini, otto donne, due band e due duo: i nomi più accreditati secondo le nostre fonti.
di Massimiliano Longo (Direttore Editoriale) ·
Tra i possibili Big di Sanremo 2027, Annalisa avrebbe cambiato idea, Salmo debutterebbe all’Ariston e i Jalisse tornerebbero dopo trent’anni. Stefano De Martino annuncerà i cantanti in gara venerdì 11 dicembre a Sarà Sanremo, e questi sono, secondo le nostre fonti, alcuni dei nomi più accreditati, con un paio di sorprese di All Music Italia.
Continuano i rumors sul cast del primo Festival di Sanremo con Stefano De Martino alla conduzione e alla direzione artistica e con Fabrizio Ferraguzzo come consulente artistico, e gli spoiler impazzano in rete, su tutte le testate e nelle newsletter, come quella di Gabriele Parpiglia.
Le indiscrezioni arrivano persino da Fiorello, che dopo aver annunciato Paola Iezzi al Dopofestival è stato smentito dall’annuncio ufficiale del Controfestival. Il Controfestival sostituirà lo storico Dopofestival, con la Gialappa’s Band alla guida e un nome ancora da svelare, che Parpiglia ipotizza essere Ditonellapiaga.
Questa volta Fiorello ha fatto il nome di due Big per lui certi, The Kolors e Nada, mentre Parpiglia avrebbe aggiunto Emma e Gaia: quattro nomi che circolano da mesi.
Sul fronte dei giovani sono stati scelti i trenta artisti emergenti, quindici da Area Sanremo e quindici da Sanremo Giovani: alla prossima selezione i trenta diventeranno sei. Quei sei si sfideranno l’11 dicembre per il ventiquattresimo posto al Festival.
Per i Big il 23 novembre scadrà il termine per presentare le proposte, e De Martino intanto continua gli incontri e gli ascolti dei brani: secondo le nostre fonti discografiche ha le idee chiare sui nomi. Andiamo quindi a scoprire le ipotesi aggiornate.
Sanremo 2027, i possibili Big: gli uomini, da Tananai a Salmo, da Venerus a Coez
Il ritorno per la terza volta di Tananai (Eclectic/EMI/Universal Music), già in gara nel 2022 e nel 2023, sembra ormai scontato.
Tra i più giovani ci sono Settembre (LaRec/Atlantic/Warner Music), vincitore delle Nuove Proposte 2025, l’atteso ritorno di Alfa (Artist First) dopo il debutto nel 2024 e il debuttante Centomilacarie (Maciste Dischi/Atlantic/Warner Music), un nome su cui la discografia punta molto.
Un altro debutto al Festival sarebbe quello di Venerus (HOM/Asian Fake/Universal Music), un artista molto apprezzato dal direttore artistico e puntato fin da subito.
Per la quota rap potrebbero esserci Ghali (Warner Records/Warner Music), con un brano co-scritto con Alessandro La Cava e Jacopo Ettorre, e la coppia formata da Rocco Hunt e Clementino (Epic/Sony Music).
Il possibile colpaccio del direttore artistico è Salmo (Columbia/Sony Music), che debutterebbe all’Ariston, mentre un altro debutto, da anni nelle liste dei rumors, sarebbe quello di Coez (Atlantic/Warner Music).
A sorpresa potrebbero arrivare all’Ariston tre debutti freschissimi. Il primo è quello di un nome che abbiamo imparato a conoscere tramite Lucio Corsi: Tommaso Ottomano, fresco di lancio di un singolo con il nome d’arte di Topo Nero Rock (Sugar Music).
Il secondo è quello di Fresh Mula (Numero Uno/Sony Music) e il terzo del cantautore Lumiero (M.A.S.T./Believe), con una canzone scritta con Calcutta.
Le donne: Annalisa, Gaia, Emma, Nada e Loredana Bertè
Il primo nome è quello di Serena Brancale (Isola degli Artisti/Atlantic/Warner Music), reduce da due Festival consecutivi, ma De Martino ci terrebbe molto ad averla.
Annalisa (Atlantic/Warner Music) aveva dichiarato di non essere interessata al Festival 2027 in un’intervista a TV Sorrisi e Canzoni, ma la possibilità di andare all’Eurovision con la nuova serata performance l’avrebbe fatta cambiare idea.
Tra gli ex allievi di Amici sarebbero praticamente certe anche Gaia (Columbia/Sony Music) ed Emma (Island/Universal Music), con un brano che vedrebbe tra gli autori il giovane Rondine.
Sarah Toscano (Warner Records/Warner Music) porterebbe un brano che pare scritto da Federica Abbate, Alessandro La Cava ed Etta, mentre California (Atlantic/Warner Music), ex Coma_Cose, debutterebbe da solista con una canzone prodotta da Antonio Filippelli e co-scritta con Jacopo Ettorre.
Tra le donne che hanno fatto la storia della musica italiana ci sarebbe Nada (LaRec/ADA/Warner Music), entrata a fine ottobre in LaRec, che potrebbe salire sul palco con John Parish o con Emma Nolde (Carosello Records).
Loredana Bertè (Warner Records/Warner Music) si è presentata inizialmente con Delia, ma sarebbe preferita da sola, con un brano scritto da Fulminacci.
Le band: The Kolors con Calcutta, i Fask e a sorpresa i Jalisse
Tra le band il nome quasi certo è quello dei The Kolors (Atlantic/Warner Music), con una canzone scritta con Davide Petrella e Calcutta, accanto a un nome amato da Ferraguzzo: i Fask, ovvero i Fast Animals and Slow Kids (Woodworm/Epic/Sony Music).
L’ultima sorpresa sono i Jalisse: a trent’anni dall’ultima volta, e dopo ventinove brani scartati, tornerebbero ora sotto il management di Michele Torpedine e, pare, con il supporto nel progetto anche di Lucio Presta.
Quanti sono i possibili Big di Sanremo 2027
Sono ventitré i nomi della nostra lista, undici uomini, otto donne, due band e due duo (Rocco Hunt e Clementino, i Jalisse): tanti quanti sono i posti che De Martino sceglie direttamente, ma le ipotesi in circolazione sono molte di più. Il ventiquattresimo posto andrà al vincitore di Sarà Sanremo.
I possibili Big di Sanremo 2027 e le loro etichette
|Artista
|Tipologia
|Etichetta
|Cosa si dice
|Tananai
|Uomini
|Eclectic/EMI/Universal Music
|Ritorno dopo il 2022 e il 2023
|Settembre
|Uomini
|LaRec/Atlantic/Warner Music
|Vincitore delle Nuove Proposte 2025
|Alfa
|Uomini
|Artist First
|Ritorno dopo il debutto del 2024
|Centomilacarie
|Uomini
|Maciste Dischi/Atlantic/Warner Music
|Debutto, la discografia ci punta molto
|Venerus
|Uomini
|HOM/Asian Fake/Universal Music
|Debutto, apprezzato dal direttore artistico
|Ghali
|Uomini
|Warner Records/Warner Music
|Brano co-scritto con Alessandro La Cava e Jacopo Ettorre
|Rocco Hunt e Clementino
|Duo
|Epic/Sony Music
|Coppia, quota rap
|Salmo
|Uomini
|Columbia/Sony Music
|Debutto, il possibile colpaccio di De Martino
|Coez
|Uomini
|Atlantic/Warner Music
|Debutto, da anni nelle liste dei rumors
|Topo Nero Rock (Tommaso Ottomano)
|Uomini
|Sugar Music
|Debutto da solista
|Fresh Mula
|Uomini
|Numero Uno/Sony Music
|Debutto
|Lumiero
|Uomini
|M.A.S.T./Believe
|Canzone scritta con Calcutta
|Serena Brancale
|Donne
|Isola degli Artisti/Atlantic/Warner Music
|Due Festival consecutivi, De Martino ci terrebbe molto
|Annalisa
|Donne
|Atlantic/Warner Music
|Avrebbe cambiato idea per l’Eurovision
|Gaia
|Donne
|Columbia/Sony Music
|Indicata come praticamente certa
|Emma
|Donne
|Island/Universal Music
|Tra gli autori del brano il giovane Rondine
|Sarah Toscano
|Donne
|Warner Records/Warner Music
|Brano scritto da Federica Abbate, Alessandro La Cava ed Etta
|California
|Donne
|Atlantic/Warner Music
|Debutto da solista, brano di Antonio Filippelli e Jacopo Ettorre
|Nada
|Donne
|LaRec/ADA/Warner Music
|Con John Parish o con Emma Nolde (Carosello Records)
|Loredana Bertè
|Donne
|Warner Records/Warner Music
|Da sola, con un brano di Fulminacci
|The Kolors
|Band
|Atlantic/Warner Music
|Canzone scritta con Davide Petrella e Calcutta
|Fask (Fast Animals and Slow Kids)
|Band
|Woodworm/Epic/Sony Music
|Amati da Ferraguzzo
|Jalisse
|Duo
|Indipendente
|Ritorno a trent’anni dall’ultima volta, con il management di Michele Torpedine
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