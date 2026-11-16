Tra i possibili Big di Sanremo 2027, Annalisa avrebbe cambiato idea, Salmo debutterebbe all’Ariston e i Jalisse tornerebbero dopo trent’anni. Stefano De Martino annuncerà i cantanti in gara venerdì 11 dicembre a Sarà Sanremo, e questi sono, secondo le nostre fonti, alcuni dei nomi più accreditati, con un paio di sorprese di All Music Italia.

Continuano i rumors sul cast del primo Festival di Sanremo con Stefano De Martino alla conduzione e alla direzione artistica e con Fabrizio Ferraguzzo come consulente artistico, e gli spoiler impazzano in rete, su tutte le testate e nelle newsletter, come quella di Gabriele Parpiglia.

Le indiscrezioni arrivano persino da Fiorello, che dopo aver annunciato Paola Iezzi al Dopofestival è stato smentito dall’annuncio ufficiale del Controfestival. Il Controfestival sostituirà lo storico Dopofestival, con la Gialappa’s Band alla guida e un nome ancora da svelare, che Parpiglia ipotizza essere Ditonellapiaga.

Questa volta Fiorello ha fatto il nome di due Big per lui certi, The Kolors e Nada, mentre Parpiglia avrebbe aggiunto Emma e Gaia: quattro nomi che circolano da mesi.

Sul fronte dei giovani sono stati scelti i trenta artisti emergenti, quindici da Area Sanremo e quindici da Sanremo Giovani: alla prossima selezione i trenta diventeranno sei. Quei sei si sfideranno l’11 dicembre per il ventiquattresimo posto al Festival.

Per i Big il 23 novembre scadrà il termine per presentare le proposte, e De Martino intanto continua gli incontri e gli ascolti dei brani: secondo le nostre fonti discografiche ha le idee chiare sui nomi. Andiamo quindi a scoprire le ipotesi aggiornate.

Sanremo 2027, i possibili Big: gli uomini, da Tananai a Salmo, da Venerus a Coez

Il ritorno per la terza volta di Tananai (Eclectic/EMI/Universal Music), già in gara nel 2022 e nel 2023, sembra ormai scontato.

Tra i più giovani ci sono Settembre (LaRec/Atlantic/Warner Music), vincitore delle Nuove Proposte 2025, l’atteso ritorno di Alfa (Artist First) dopo il debutto nel 2024 e il debuttante Centomilacarie (Maciste Dischi/Atlantic/Warner Music), un nome su cui la discografia punta molto.

Un altro debutto al Festival sarebbe quello di Venerus (HOM/Asian Fake/Universal Music), un artista molto apprezzato dal direttore artistico e puntato fin da subito.

Per la quota rap potrebbero esserci Ghali (Warner Records/Warner Music), con un brano co-scritto con Alessandro La Cava e Jacopo Ettorre, e la coppia formata da Rocco Hunt e Clementino (Epic/Sony Music).

Il possibile colpaccio del direttore artistico è Salmo (Columbia/Sony Music), che debutterebbe all’Ariston, mentre un altro debutto, da anni nelle liste dei rumors, sarebbe quello di Coez (Atlantic/Warner Music).

A sorpresa potrebbero arrivare all’Ariston tre debutti freschissimi. Il primo è quello di un nome che abbiamo imparato a conoscere tramite Lucio Corsi: Tommaso Ottomano, fresco di lancio di un singolo con il nome d’arte di Topo Nero Rock (Sugar Music).

Il secondo è quello di Fresh Mula (Numero Uno/Sony Music) e il terzo del cantautore Lumiero (M.A.S.T./Believe), con una canzone scritta con Calcutta.

Le donne: Annalisa, Gaia, Emma, Nada e Loredana Bertè

Il primo nome è quello di Serena Brancale (Isola degli Artisti/Atlantic/Warner Music), reduce da due Festival consecutivi, ma De Martino ci terrebbe molto ad averla.

Annalisa (Atlantic/Warner Music) aveva dichiarato di non essere interessata al Festival 2027 in un’intervista a TV Sorrisi e Canzoni, ma la possibilità di andare all’Eurovision con la nuova serata performance l’avrebbe fatta cambiare idea.

Tra gli ex allievi di Amici sarebbero praticamente certe anche Gaia (Columbia/Sony Music) ed Emma (Island/Universal Music), con un brano che vedrebbe tra gli autori il giovane Rondine.

Sarah Toscano (Warner Records/Warner Music) porterebbe un brano che pare scritto da Federica Abbate, Alessandro La Cava ed Etta, mentre California (Atlantic/Warner Music), ex Coma_Cose, debutterebbe da solista con una canzone prodotta da Antonio Filippelli e co-scritta con Jacopo Ettorre.

Tra le donne che hanno fatto la storia della musica italiana ci sarebbe Nada (LaRec/ADA/Warner Music), entrata a fine ottobre in LaRec, che potrebbe salire sul palco con John Parish o con Emma Nolde (Carosello Records).

Loredana Bertè (Warner Records/Warner Music) si è presentata inizialmente con Delia, ma sarebbe preferita da sola, con un brano scritto da Fulminacci.

Le band: The Kolors con Calcutta, i Fask e a sorpresa i Jalisse

Tra le band il nome quasi certo è quello dei The Kolors (Atlantic/Warner Music), con una canzone scritta con Davide Petrella e Calcutta, accanto a un nome amato da Ferraguzzo: i Fask, ovvero i Fast Animals and Slow Kids (Woodworm/Epic/Sony Music).

L’ultima sorpresa sono i Jalisse: a trent’anni dall’ultima volta, e dopo ventinove brani scartati, tornerebbero ora sotto il management di Michele Torpedine e, pare, con il supporto nel progetto anche di Lucio Presta.

Quanti sono i possibili Big di Sanremo 2027

Sono ventitré i nomi della nostra lista, undici uomini, otto donne, due band e due duo (Rocco Hunt e Clementino, i Jalisse): tanti quanti sono i posti che De Martino sceglie direttamente, ma le ipotesi in circolazione sono molte di più. Il ventiquattresimo posto andrà al vincitore di Sarà Sanremo.

I possibili Big di Sanremo 2027 e le loro etichette

Artista Tipologia Etichetta Cosa si dice Tananai Uomini Eclectic/EMI/Universal Music Ritorno dopo il 2022 e il 2023 Settembre Uomini LaRec/Atlantic/Warner Music Vincitore delle Nuove Proposte 2025 Alfa Uomini Artist First Ritorno dopo il debutto del 2024 Centomilacarie Uomini Maciste Dischi/Atlantic/Warner Music Debutto, la discografia ci punta molto Venerus Uomini HOM/Asian Fake/Universal Music Debutto, apprezzato dal direttore artistico Ghali Uomini Warner Records/Warner Music Brano co-scritto con Alessandro La Cava e Jacopo Ettorre Rocco Hunt e Clementino Duo Epic/Sony Music Coppia, quota rap Salmo Uomini Columbia/Sony Music Debutto, il possibile colpaccio di De Martino Coez Uomini Atlantic/Warner Music Debutto, da anni nelle liste dei rumors Topo Nero Rock (Tommaso Ottomano) Uomini Sugar Music Debutto da solista Fresh Mula Uomini Numero Uno/Sony Music Debutto Lumiero Uomini M.A.S.T./Believe Canzone scritta con Calcutta Serena Brancale Donne Isola degli Artisti/Atlantic/Warner Music Due Festival consecutivi, De Martino ci terrebbe molto Annalisa Donne Atlantic/Warner Music Avrebbe cambiato idea per l’Eurovision Gaia Donne Columbia/Sony Music Indicata come praticamente certa Emma Donne Island/Universal Music Tra gli autori del brano il giovane Rondine Sarah Toscano Donne Warner Records/Warner Music Brano scritto da Federica Abbate, Alessandro La Cava ed Etta California Donne Atlantic/Warner Music Debutto da solista, brano di Antonio Filippelli e Jacopo Ettorre Nada Donne LaRec/ADA/Warner Music Con John Parish o con Emma Nolde (Carosello Records) Loredana Bertè Donne Warner Records/Warner Music Da sola, con un brano di Fulminacci The Kolors Band Atlantic/Warner Music Canzone scritta con Davide Petrella e Calcutta Fask (Fast Animals and Slow Kids) Band Woodworm/Epic/Sony Music Amati da Ferraguzzo Jalisse Duo Indipendente Ritorno a trent’anni dall’ultima volta, con il management di Michele Torpedine