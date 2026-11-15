Area Sanremo 2026 ha i suoi 15 vincitori, proclamati domenica 15 novembre al Palafiori di Sanremo dalla Commissione Musicale presieduta da Stefano De Martino: passano eroCaddeo, Kimono, Primogenito e altri 12 fra solisti e band.

Secondo chi era presente in sala, subito dopo la proclamazione De Martino ha detto: “Molto probabilmente tra questi 15 c’è il 24esimo di Sanremo”. Il ventiquattresimo posto fra i Campioni di Sanremo 2027 andrà al vincitore di Sarà Sanremo, la finale dell’11 dicembre.

I 15 vincitori di Area Sanremo 2026: da eroCaddeo a Sofia Sole

I vincitori sono Bush, eroCaddeo, Lens, Primogenito, Gabriele Esposito, Nausica e l’inganno, Clarice, Lysa, Frero, Bluesy, Nox, Nashley, Equarantacinque, Kimono e Sofia Sole. Sono 13 solisti e due band, Nausica e l’inganno ed Equarantacinque.

Il Premio della Critica Vittorio De Scalzi è andato a Volpi, uno dei 60 finalisti che non sono entrati fra i 15.

Da X Factor passano eroCaddeo, che nel 2025 ha chiuso secondo nella squadra di Achille Lauro dietro rob; Kimono, che ha vinto l’edizione 2019 con Sfera Ebbasta; e Gabriele Esposito, arrivato ai Live nel 2017 con Fedez. Il rapper Nox è arrivato secondo nel 2025 a Nuova Scena, il talent rap di Netflix.

Per Kimono e Sofia Sole è il terzo anno di fila ad Area Sanremo: erano già fra i dieci vincitori del 2024. Nausica e l’inganno è la formazione dell’arpista catanese Giordana Petralia, finalista a Sanremo Giovani 2023 con Favole, mentre Equarantacinque è la band veneziana già in finale l’anno scorso.

Sul fronte etichette, Primogenito è con EMI Records Italy, eroCaddeo con Atlantic Records, Nox con Warner Music, Frero ed Equarantacinque con Sony Music, e Lysa con Nigiri. Kimono pubblica con Dischi dei Sognatori e Nausica e l’inganno con Isola degli Artisti.

Bush, Bluesy e Gabriele Esposito sono con Indaco, Clarice con Sparks e Nashley con rare, mentre Lens e Sofia Sole sono indipendenti. L’elenco degli iscritti racconta chi altro ci aveva provato.

Da 462 iscritti ai 60 finalisti: le audizioni di Area Sanremo 2026

Le audizioni preliminari di Area Sanremo 2026, a porte chiuse e su base musicale, sono partite il 6 novembre al Palafiori di Sanremo e sono finite il 12. Gli iscritti erano 462: 438 solisti, 12 duo e 12 band.

Il 12 novembre sono usciti i 60 finalisti (55 solisti, un duo e quattro band), circa uno ogni otto iscritti. Sabato 14 e domenica 15 novembre i finalisti si sono esibiti davanti alla Commissione Musicale, la stessa che ha scelto i 15 di Sanremo Giovani.

Sanremo Giovani: i 15 che arrivano da Roma

I 15 di Sanremo Giovani 2026 sono già noti. Il 19 ottobre la Rai aveva ammesso 60 cantanti e gruppi alle audizioni dal vivo nella Sala A di via Asiago, a Roma, e la commissione ne ha scelti 15 dopo le audizioni di lunedì 26 ottobre.

Avevano già superato le audizioni Albe, Basim, Dubrazil, Florinda, frambo, Gallas, Lea Gavino, i Les Votives, Neartica, OCCHI, Petit, Plasma, rob, Santamarea e Selma. Sei arrivano dai talent: Albe, Petit e Plasma da Amici, rob e i Les Votives da X Factor, Dubrazil da Nuova Scena.

I 30 in gara: i vincitori di Area Sanremo e i 15 di Sanremo Giovani

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21 e 22 novembre: 30 artisti per sei posti

Sabato 21 e domenica 22 novembre i 15 vincitori di Area Sanremo e i 15 di Sanremo Giovani si esibiranno a Sanremo negli Area Sanremo Finals, davanti alla stessa Commissione Musicale, che sceglierà tre artisti per ogni percorso. Il regolamento di Area Sanremo fissa le due date.

Ognuno dei sei finalisti avrà una puntata promozionale in prima serata su Rai 1, senza voto. Venerdì 11 dicembre a Sarà Sanremo, in diretta dal Teatro del Casinò, la Commissione Musicale sceglierà da sola, senza televoto, l’unico vincitore: entrerà fra i Campioni di Sanremo 2027 accanto ai ventitré scelti da De Martino.

La serata comincerà alle 21.30 su Rai 1, con Stefano De Martino e Mariasole Pollio alla conduzione, e sarà la stessa in cui De Martino svelerà i Big di Sanremo 2027.