Area Sanremo 2026 ha i suoi 60 finalisti, che sabato 14 e domenica 15 novembre si giocano al Palafiori di Sanremo i 15 posti da vincitore. Nell’elenco pubblicato oggi, giovedì 12 novembre, ci sono eroCaddeo, Kimono, Primogenito e Gard, mentre restano fuori Giulia Molino e Riccardo Stimolo.

I finalisti escono dalle audizioni preliminari a porte chiuse, partite il 6 novembre e finite oggi, che avevano in calendario i 462 iscritti ad Area Sanremo 2026: passa circa uno su otto. In finale ci sono 55 solisti, un duo e quattro band.

Il regolamento chiedeva “almeno 60 Artisti” per la fase finale, e il numero dei finalisti è esattamente quello. Nel 2025, quando da Area Sanremo uscivano anche i due nomi per il Festival, i finalisti di Area Sanremo erano 22.

Sabato 14 novembre i finalisti sono convocati all’ingresso del Palafiori, in corso Garibaldi, dalle 9 alle 12 per il soundcheck. Le audizioni finali partono alle 14 e proseguono domenica 15 dalle 10, davanti alla Commissione Musicale presieduta da Stefano De Martino, e i 15 vincitori saranno proclamati domenica pomeriggio.

I 15 vincitori di Area Sanremo incontreranno poi, il 21 e 22 novembre, i 15 arrivati da Sanremo Giovani 2026, e la commissione sceglierà tre nomi per parte. I sei finalisti si contenderanno venerdì 11 dicembre, su Rai 1, l’unico posto fra i Campioni del Festival di Sanremo 2027.

I finalisti di Area Sanremo 2026 già noti: da eroCaddeo a Primogenito

Dei 41 nomi noti che avevamo raccontato fra gli iscritti, senza contare i due con una major, 22 sono in finale. Da X Factor passano tutti e quattro: eroCaddeo, all’anagrafe Damiano Caddeo, secondo nel 2025 nella squadra di Achille Lauro dietro rob, e Kimono, cioè Sofia Tornambene, che ha vinto l’edizione 2019 con Sfera Ebbasta.

Gabriele Esposito, cantautore napoletano, a X Factor 2017 è arrivato ai Live con Fedez, e il suo Chella llà è nella colonna sonora di Mi batte il corazon. Pablo Murphy, italo-scozzese classe 2003, è uscito al secondo Live del 2024 ed era già fra i finalisti di Area Sanremo l’anno scorso.

Da Amici arrivano in finale Gard, uscito dal serale di Amici 25 nella puntata del 2 maggio, e Valentina Pesaresi, classe 2004, uscita dallo stesso serale alla terza puntata. Con loro ci sono Crytical, il rapper pescarese Francesco Paone, che era al serale di Amici 21, e Jacopo Ottonello, che era al serale di Amici 19.

Il rapper Nox, secondo nel 2025 a Nuova Scena, il talent rap di Netflix, è in finale insieme a due cantanti cresciute nelle gare per ragazzi: Chanel Dilecta, undicesima al Junior Eurovision 2022 con Bla Bla Bla, e Cristina Fiorita, seconda a pari merito a Io Canto Generation nel 2024.

Dai nomi già visti a Sanremo Giovani passano Nausica e l’inganno, la formazione dell’arpista catanese Giordana Petralia, finalista nel 2023 con Favole, e Cainero, la cantautrice di Terracina fra i 24 del 2025 con Nuntannamurà. In finale c’è anche il duo Devila&Alife di Devil A, semifinalista nel 2019.

Fra i dieci vincitori di Area Sanremo 2024, Kimono, Crytical, Djomi e Sofia Sole erano al terzo tentativo di fila e sono tutti in finale. Ci sono anche il rapper genovese Matsby, vincitore nel 2025, e la band veneziana Equarantacinque, finalista l’anno scorso.

Primogenito, il cantautore romano Gabriele Tosti, a marzo ha esordito con EMI Records Italy. Greta Grida, milanese classe 2004, nel 2020 ha vinto Castrocaro con i Watt e da solista pubblica con Nigiri. In finale ci sono anche il rapper vicentino Nashley e i NovaBlue, vincitori di Sanremo Rock nel 2025.

Fra i finalisti che non avevamo segnalato c’è il rapper toscano Cola Siel, classe 2003, cresciuto a Carrara, che nel 2025 era fra i 30 finalisti di Sanremo Giovani e a novembre dello stesso anno ha pubblicato Azzurro con Julie Cametti.

Giovami, il cantautore Giovanni Giove, classe 2002, a maggio era fra i 12 finalisti del contest 1MNEXT del Concerto del Primo Maggio con KOcco, e venerdì 13 novembre pubblica pensIERI con Ghandi Dischi/ADA Music Italy.

PuramenteSamuel, milanese classe 2001, si è fatto conoscere con i video comici in cui canta su Instagram e TikTok, e a febbraio ha pubblicato Giorno Zero con The Orchard. In finale c’è anche Lorenzo Girotti, che il 23 ottobre ha pubblicato Sulla Schiena di Un’Altra con De.Stradis.

Fuori Giulia Molino, Riccardo Stimolo, Destro e Cartapesta

Si fermano alle preliminari Giulia Molino, seconda nel canto ad Amici 19 dietro Gaia, e Riccardo Stimolo, uscito dal serale di Amici 25 nella stessa puntata di Gard, che invece è in finale.

Restano fuori anche quattro nomi già passati da Sanremo Giovani: Destro, il cantautore salentino fra i 12 del 2021, Noor, finalista nel 2022, Joseph, fra i 24 del 2025, e Frenèsya, in gara nel 2018 con il duo Fedrix & Flaw.

Dei cinque vincitori del 2024 al terzo tentativo l’unico a non passare è Cartapesta. Sono fuori anche gli ex vincitori Namida, Dalila Spagnolo ed Elena Barbati, e ARIA e PeTr3SKU, che nel 2024 erano fra i 24 finalisti.

Non passano nemmeno Nicolò Galasso, il Pirucchio di Mare Fuori, Andrea Bertè, fra i Best Six di The Voice of Italy 2019, Leonardo De Andreis, Bruno Rebel e Zoco, passati da Sanremo Young, Elisabetta Lizza del Junior Eurovision 2021 e Camilla Pandozzi.

In finale quattro dei sei iscritti con una major

Fra gli iscritti ci risultavano sei nomi che pubblicano con una major o con una sua etichetta, e quattro sono in finale: Gard ed Equarantacinque con Columbia/Sony Music, Primogenito con EMI Records/Universal Music Italia ed eroCaddeo con Atlantic Records/Warner Music Italy.

Restano fuori Rizzo, su Epic/Sony Music, e il duo Voga, con Warner Music Italy. Area Sanremo è l’unica strada verso l’Ariston aperta anche a chi non ha un’etichetta, e quattro dei 60 posti in finale vanno a chi ha già un contratto con una major.

Area Sanremo 2026, l’elenco dei 60 finalisti in ordine alfabetico

L’elenco pubblicato da Area Sanremo segue l’ordine alfabetico per cognome e accanto al nome all’anagrafe riporta il nome d’arte. Per il duo e per le quattro band c’è il nome e il cognome di un solo componente.

Cognome e nome Nome d’arte Acri Christian ATRAS Agnello Alex ALES Albanese Alessia ANIMA Apolloni Chanel Dilecta CHANEL DILECTA Autorino Angelo DEVILA&ALIFE (duo) Bianconi Daniele DANIELE WHITE Bisignano Alessia ALESSIA BISIGNANO Braghini Angelo BRACCO Caddeo Damiano EROCADDEO Cainero Noemi CAINERO Cammarota Sofia Sole SOFIA SOLE Cappelletti Giorgia CLARICE Casini Andrea KASY Crisante Riccardo CRISANTE Da Ros Alessandro DAROS Damelio Mickael MICKAEL DAMELIO Deleuse Pablo ER PABLO Della Bella Sofia SOFIA Esposito Gabriele GABRIELE ESPOSITO Fiorita Cristina CRISTINA Freyrie Marco FRERO Gallo Andrea BUSH Gambatese Lisa LYSA Gard Gabriele GARD Gatto Alessia ALESSIA GATTO Gemini Davide NOVABLUE (band) Giove Giovanni GIOVAMI Girotti Lorenzo LORENZO GIROTTI Guarnieri Giulia GIULS La Femina Enrica LA FEMELLE Lalli Cosimo Claudio COLA SIEL Lambiase Ivan EVAN Maffei Miriam BLUESY Maiolo Fabio BEBE Malacarne Samuel PURAMENTESAMUEL Martire Matteo MATSBY Massimo Chiara CHIARA MASSIMO Maucione Gabriele GABRIELE SPIRA Murphy Pablo PABLO MURPHY Naji Mohammed NOX Ottonello Jacopo JACOPO Paone Francesco CRYTICAL Pardo Stefano Maria STEFANO MARIA PARDO Pelliccioni Francesco LENS Pesaresi Valentina VALENTINA Petralia Giordana NAUSICA E L’INGANNO (band) Piancastelli Stefano THE MOONQUAKES (band) Pini Domenico DJOMI Pranzili Martina PAILY Ravelli Rampoldi Greta Elisa GRETA GRIDA Rinaldi Sara SARA NALDI Rodeghiero Nashley NASHLEY Sancassani Ludovica LUDOVICA SANCA Tornambene Sofia KIMONO Tosti Gabriele PRIMOGENITO Tribos Luca TRIBO Tringali Arianna CARILLON Vitiello Giada GIADA Volpi Emanuele VOLPI Zorzi Sebastiano EQUARANTACINQUE (band)