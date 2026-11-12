Arisa non sarà in gara a Sanremo 2027, e a dirglielo è stato Stefano De Martino in persona. La cantante lo ha raccontato mercoledì 11 novembre al Tavolo di Che Tempo Che Fa, su Nove: a Fabio Fazio ha detto di aver mandato la sua canzone al direttore artistico, che però l’ha già avvisata del no.

Alla domanda di Fazio, Arisa ha risposto che una canzone a De Martino la manda “ogni anno”, e ha chiarito come andrà questa volta: “Io quest’anno no”. Non è scaramanzia, ha precisato: “Noi siamo amici con Stefano, quindi lui gentilmente mi ha avvisato prima”. E ancora: “Io gliel’ho mandata e non è cosa”.

Quando le è stato chiesto se ci fosse rimasta male, Arisa ha parlato del Festival: “Per quanto riguarda Sanremo lo farei sempre, perché comunque mi piace assai proprio”. E sull’idea di tornare a condurlo ha risposto “Io tutto vorrei fare”, chiudendo con “Io o lavoro o sto a casa”.

Arisa aveva già raccontato a ottobre, a margine della conferenza stampa di The Voice Senior, di aver mandato il brano a De Martino su WhatsApp: “Gliel’ho mandata, certo, ma è ancora un provino che si deve sviluppare”. Allora, aveva aggiunto, il conduttore non le aveva ancora risposto.

Sanremo 2027, Arisa avrebbe proposto anche un duetto con Mr. Rain

Arisa, da quanto risulta ad All Music Italia, si sarebbe presentata a De Martino anche in coppia con Mr. Rain. Il cantautore, alla partenza del suo tour nei teatri, aveva però detto a Il Giorno che Sanremo “al momento non è nei miei radar, essendo concentrato sui live”.

Arisa a Sanremo: otto partecipazioni, due vittorie e la conduzione del 2015

Arisa ha partecipato otto volte al Festival e lo ha vinto due volte: nel 2009 fra le Nuove Proposte con Sincerità e nel 2014 fra i Campioni con Controvento, dopo il secondo posto del 2012 con La notte. L’ultima volta è stata nel 2026, quando è arrivata quarta con Magica favola.

Nel 2015 la cantante è passata dall’altra parte del palco: ha condotto la 65ª edizione accanto a Carlo Conti, insieme a Emma e Rocío Muñoz Morales. L’anno dopo è tornata in gara con Guardando il cielo e si è piazzata decima.

Anno Brano Risultato 2009 Sincerità #1 Nuove Proposte 2010 Malamorenò #9 2012 La notte #2 2014 Controvento #1 2015 – Conduttrice con Carlo Conti 2016 Guardando il cielo #10 2019 Mi sento bene #8 2021 Potevi fare di più #10 2026 Magica favola #4

Il Festival di Stefano De Martino, il primo da conduttore e direttore artistico, è in programma al Teatro Ariston dal 16 al 20 febbraio 2027, con Fabrizio Ferraguzzo come consulente artistico.