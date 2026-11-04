Paola Iezzi condurrà il Dopofestival di Sanremo 2027 insieme alla Gialappa’s Band. Lo ha anticipato Fiorello il 3 novembre a La Pennicanza, su Rai Radio2 e RaiPlay, chiamando in diretta la cantante: lei non ha confermato, ma non ha smentito davvero.

Per Fiorello quel silenzio vale un sì, e la Rai per ora tace. Lo showman ha costruito la rivelazione a tappe: “Spoiler alert Sanremo! Chi fa il Dopofestival? La Gialappa’s Band”, ha esordito, per poi aggiungere che la Gialappa’s Band non sarà da sola.

Sul nome ha giocato con il pubblico: “Sarà una Paola. Non è la Barale e non è Chiara perché ha i capelli scuri”, prima di arrendersi del tutto. “Mi hanno detto di non dire niente ma io non posso. Sarà Paola Iezzi!”.

Alla domanda sugli impegni di febbraio, fatta in videochiamata e in diretta, Paola Iezzi ha preso tempo: “Non mi fare queste domande perché non lo so, potrei essere in Svizzera”.

Quando Fiorello ha insistito su una gita in Liguria dopo il Festival è calato il silenzio, e lui lo ha letto a modo suo: “Signori, c’è stato un silenzio assenso!”. La cantante ha provato a chiudere con una battuta: “No, no, mica è vero, poi dicono che c’è un brutto tempo in quel periodo!”.

Fiorello però aveva già messo le mani avanti: lei negherà, ha detto, perché “è già quasi chiusa la cosa”. Chi ha lavorato accanto ad Amadeus in quattro Festival, dal 2020 al 2022 e nella finale del 2024, conosce le stanze di Sanremo: per noi lo spoiler vale una conferma, anche senza il comunicato Rai.

Paola Iezzi, da X Factor al Dopofestival di Sanremo 2027

Paola Iezzi arriva al Dopofestival dalla sua terza stagione di fila al tavolo di X Factor, dove ha vinto l’edizione 2025 con rob e dove quest’anno siede accanto a Jake La Furia, Francesco Gabbani e Irama.

Il Festival lo conosce da concorrente: con la sorella Chiara ha vinto le Nuove Proposte nel 1997 con Amici come prima. Paola e Chiara sono poi tornate in gara nel 1998 con Per te, nel 2005 con A modo mio e nel 2023 con Furore, e nel 2024 hanno condotto il PrimaFestival.

Sul Sanremo di Stefano De Martino la cantante si era già espressa a luglio, quando aveva promosso la nuova serata Eurovision, quella che separa la vittoria del Festival dal biglietto per l’Eurovision Song Contest.

Sanremo 2027: De Martino conduce, i The Jackal al PrimaFestival, la Gialappa’s al Dopofestival

Il Festival di Sanremo 2027 va in onda dal 16 al 20 febbraio con Stefano De Martino conduttore e direttore artistico, 24 Big in gara e il voto online su RaiPlay. Il 30 ottobre De Martino ha annunciato al Tg1 che il PrimaFestival sarà dei The Jackal, la striscia che precede ogni serata.

Il Dopofestival nel 2026 aveva avuto Nicola Savino alla conduzione, con Aurora Leone dei The Jackal e Federico Basso al suo fianco. Se lo spoiler regge, il collettivo napoletano aprirà la serata e la Gialappa’s Band con Paola Iezzi la commenterà a notte fonda.

Manca solo l’annuncio ufficiale di Rai e De Martino. Nel 2025, per Savino, era arrivato il 25 ottobre: stavolta Fiorello ha fatto prima di tutti.