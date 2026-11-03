LDA e AKA 7EVEN si separano sul piano musicale: il progetto condiviso nato quasi un anno fa si chiude e ognuno dei due torna al proprio percorso da solista. Con la decisione saltano anche le tre date di Ultimo Ballo Tour – Live Indoor, in programma a novembre a Napoli, Milano e Roma.

Nella mattinata di oggi, martedì 3 novembre, l’annullamento delle tre date era già comparso sui siti di vendita dei biglietti, al punto da scatenare la reazione dei fan sul web per il silenzio dei due artisti.

In un video pubblicato sui loro canali social LDA e AKA 7EVEN raccontano una decisione presa di comune accordo, con serenità e con la consapevolezza di aver costruito un’esperienza importante, sia a livello artistico sia umano. Una svolta prettamente artistica, precisano, che non cambia il legame di amicizia che li unisce.

Ora i due vogliono concentrarsi sui rispettivi percorsi individuali e sulle nuove direzioni musicali che desiderano intraprendere, e ringraziano i fan che hanno creduto nel progetto sostenendoli fin dal primo momento.

“Aveva la necessità di prendere la propria strada, quindi di concentrarsi sul proprio percorso. E oggi questa decisione è stata presa in maniera completamente univoca, con serenità. La nostra amicizia rimane intatta, ci vogliamo bene, viviamo nella stessa casa, quindi è tutto nella norma, solo che vogliamo concentrarci sui nostri percorsi.

Sì, ed è per questo che abbiamo una notizia brutta da dare, ossia che le tre date che erano in programma di Napoli, Milano e Roma non si faranno più. Ci tenevamo a chiedervi scusa, però è stata una scelta presa perché vogliamo essere veri al 100% con voi, salire sul palco e fingere magari di essere presissimi e da quel momento lì non fa parte di noi, come non abbiamo mai finto e preparato niente. Quando si tratta di voi continueremo a non farlo perché non fa parte proprio della nostra natura.

Comunque siamo anche consapevoli che avete acquistato i biglietti e c’è una logistica dietro a questi biglietti, quindi l’unica cosa che riusciamo a dirvi, oltre che ci dispiace, è che potrete avere rimborsi guardando i siti ufficiali, appunto, dove avete acquistato il biglietto. Quindi ci tenevamo a dirvelo insieme, a metterci la faccia, perché è giusto che sia così, e vi chiediamo scusa. Ci dispiace tantissimo e vi ringraziamo soprattutto per l’attenzione.”

Il progetto era nato quasi un anno fa mettendo insieme due cantanti arrivati dal talent Amici di Maria De Filippi, AKA 7EVEN nel 2020 e LDA nel 2021. In pochi mesi li ha portati sul palco della 76ª edizione del Festival di Sanremo con Poesie Clandestine, certificato Oro.

Il 6 marzo è uscito l’album condiviso, omonimo, Poesie Clandestine, e nei mesi successivi i due hanno affrontato un lungo tour estivo sui palchi dei principali festival italiani.

LDA e AKA 7EVEN si separano: rimborsi entro il 31 dicembre per le date annullate

Erano le tre date indoor dell’Ultimo Ballo Tour: il 20 novembre alla Casa della Musica di Napoli, il 23 novembre ai Magazzini Generali di Milano e il 24 novembre all’Atlantico di Roma.

Chi ha acquistato i biglietti online su TicketOne può chiedere il rimborso entro il 31 dicembre con le modalità indicate nella pagina dedicata ai rimborsi. Per i biglietti comprati nei punti vendita autorizzati bisogna invece rivolgersi al punto vendita di riferimento.