AMI Live è la nuova app di All Music Italia: i concerti dei tuoi artisti, in tasca. Si apre all’indirizzo amilive.allmusicitalia.it, è gratuita, non chiede nessuna registrazione e si mette sulla schermata Home di iPhone e Android, senza passare dagli store.

Le date arrivano dagli articoli dei tour pubblicati su All Music Italia e il feed si aggiorna ogni ora, senza limite di tempo. Sul sito, per chi non vuole installare niente, c’è anche la pagina Prossimi concerti, che mostra le date dei prossimi due mesi.

AMI Live, cosa fa: artisti seguiti, biglietti e filtro per città

Al primo avvio si scelgono gli artisti da seguire, fino a sei. Le loro date finiscono in Per te, in ordine cronologico, con città, locale e, quando c’è, il prezzo di partenza: nell’esempio qui sotto c’è Annalisa a San Siro il 12 giugno 2027.

Il bottone dei biglietti porta alla pagina di vendita indicata nel nostro articolo: TicketOne nella maggior parte dei casi, poi VivaTicket, Dice, TicketSms e Ticketmaster. Sotto ogni data ci sono i link al tour e alla scaletta del concerto, quando l’abbiamo pubblicata.

Concerti è il cartellone di tutte le date, con il filtro per città: scegliendo Milano compaiono anche Assago e Rho. Accanto alle date esaurite c’è la scritta Esaurito. Il bottone Segui, con il più, permette di seguire l’artista. Con il segnalibro una data va nei Salvati, e da lì si aggiunge al calendario del telefono.

Come installare AMI Live su iPhone e Android

Su iPhone si installa da Safari o da Chrome. In Safari il pulsante Condividi sta nella barra in basso, in Chrome accanto all’indirizzo, in alto: in tutti e due i casi si tocca Condividi e poi Aggiungi alla schermata Home. Gli avvisi funzionano allo stesso modo.

Su Android basta Chrome: compare il bottone Installa l’app, oppure si apre il menu con i tre puntini e si sceglie Installa app. Chi apre il link dentro Instagram o Facebook trova in cima un avviso: per installare l’app conviene passare al browser.

Per provarla basta un tocco su Apri AMI Live dal telefono: poi si aggiunge alla schermata Home e si scelgono i propri artisti da seguire.

Installa AMI Live →

Si apre AMI Live: poi tocca Condividi e Aggiungi alla schermata Home (su Android, Installa l’app).

Gli avvisi sui nuovi tour: come si attivano e come si spengono

Gli avvisi si attivano dalla pagina Info, con il bottone Attiva gli avvisi, e dalla stessa pagina si spengono. Su iPhone funzionano solo con l’app aggiunta alla Home e con iOS 16.4 o successivo.

Ogni quarto d’ora controlliamo gli articoli Tour pubblicati o modificati con date nuove e, se riguardano un artista che segui, ti arriva l’avviso sul telefono. Quando l’articolo indica l’orario di apertura delle prevendite, ricevi anche un avviso circa un’ora prima: in tutto, non più di due avvisi al giorno per lo stesso artista.

AMI Live non ha account: artisti seguiti, concerti salvati e città restano sul telefono. Se attivi gli avvisi, l’identificativo tecnico del dispositivo e gli artisti che segui vanno a OneSignal, il servizio che recapita le notifiche, e, se disattivi gli avvisi, l’invio si ferma.

Contiamo in forma anonima i tocchi sui bottoni dei biglietti e le aperture dell’app dai nostri link, senza cookie e senza dati del telefono. L’informativa sulla privacy è nella pagina Info.

I link ai biglietti di TicketOne e VivaTicket sono affiliati: se compri, All Music Italia può ricevere una commissione dal venditore, e per te il prezzo non cambia.

Schermate: AMI Live