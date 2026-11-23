Una Nessuna Centomila 2026: le 24 esibizioni dell’Arena di Verona su Rai 1 il 25 novembre
Il concerto registrato il 21 settembre all'Arena di Verona va in onda mercoledì 25 novembre
di All Music Italia ·
Una Nessuna Centomila 2026 arriva su Rai 1 mercoledì 25 novembre, in prima serata, nella Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. Fiorella Mannoia e Carlo Conti conducono lo speciale che porta in televisione il concerto registrato il 21 settembre all’Arena di Verona.
Da Laura Pausini con Emma a Ligabue con Angelina Mango, la serata alterna canzoni, duetti e interventi dedicati al contrasto della violenza sulle donne. Qui raccogliamo le esibizioni già documentate del concerto, in attesa della scaletta televisiva e dell’ordine di uscita.
Una Nessuna Centomila 2026: la scaletta provvisoria
La tabella comprende 24 esibizioni del concerto all’Arena di Verona, ordinate alfabeticamente per artista. È un elenco parziale: non rappresenta la scaletta definitiva né l’ordine di trasmissione su Rai 1. La selezione e la sequenza dello speciale televisivo restano da confermare.
|Artisti
|Brano
|Arisa
|Canta ancora
|Arisa e Giuliano Sangiorgi
|La notte
|Emma e Annalisa
|Femme Fatale
|Fiorella Mannoia
|Combattente
|Fiorella Mannoia
|Mariposa
|Fiorella Mannoia e Angelina Mango
|La casa in riva al mare
|Fiorella Mannoia e Arisa
|Quello che le donne non dicono
|Fiorella Mannoia e Luca Carboni
|Farfallina
|Gaia e Alessandra Amoroso
|Bossa Nostra
|Gaia e Levante
|I maschi
|Laura Pausini e Alessandra Amoroso
|Io sì (Seen)
|Laura Pausini ed Emma
|Le cose che vivi
|Levante e Paola Turci
|Gesù Cristo sono io
|Ligabue
|Nessuno è di qualcuno
|Ligabue e Angelina Mango
|Le donne lo sanno
|Luca Carboni e Tommaso Paradiso
|Mare mare
|Malika Ayane e Giuliano Sangiorgi
|Come foglie
|Michele Bravi e Malika Ayane
|Il diario degli errori
|Noemi e Alessandra Amoroso
|Ti scatterò una foto
|Noemi e Serena Brancale
|Briciole
|Paola Turci ed Ermal Meta
|E non finisce mica il cielo
|Serena Brancale e Alessandra Amoroso
|Serenata
|Tommaso Paradiso e Annalisa
|Non avere paura
|Tommaso Paradiso ed Emma
|I romantici
L’ordine di uscita degli artisti su Rai 1
L’ordine delle esibizioni della puntata del 25 novembre 2026 non è ancora confermato nelle informazioni disponibili. Il concerto del 21 settembre è stato aperto da Fiorella Mannoia con Mariposa e chiuso dalla stessa artista con Combattente: questi riferimenti riguardano la serata all’Arena, non una sequenza televisiva già annunciata.
La scaletta verrà aggiornata con le informazioni sulla messa in onda e con l’ordine effettivo delle esibizioni durante la trasmissione.
Il cast e gli interventi della serata
Accanto a Fiorella Mannoia, il cast musicale riunisce Alessandra Amoroso, Angelina Mango, Annalisa, Arisa, Emma, Ermal Meta, Gaia, Giuliano Sangiorgi, Laura Pausini, Levante, Ligabue, Luca Carboni, Malika Ayane, Michele Bravi, Noemi, Paola Turci, Serena Brancale e Tommaso Paradiso.
Sul palco anche Carolina Crescentini, Giorgio Pasotti e Gianmarco Saurino. Nel concerto gli interventi recitati hanno affiancato le canzoni, affrontando le esperienze delle donne e la responsabilità degli uomini nel riconoscere e contrastare la violenza.
Quando e dove vedere Una Nessuna Centomila
L’appuntamento è per mercoledì 25 novembre 2026, in prima serata su Rai 1. La trasmissione si potrà seguire anche attraverso la diretta del canale su RaiPlay. Si tratta della messa in onda del concerto registrato all’Arena di Verona il 21 settembre.
Il liveblog della messa in onda
Durante la trasmissione del 25 novembre, questa pagina ospiterà gli aggiornamenti sulle esibizioni, sui duetti e sugli interventi della serata. Il liveblog seguirà la programmazione televisiva; il concerto è già stato registrato.
Il sostegno ai centri antiviolenza
La quarta edizione di Una Nessuna Centomila ha raccolto 450.000 euro, destinati a nove centri antiviolenza. L’evento è promosso dalla Fondazione Una Nessuna Centomila e unisce la sensibilizzazione al sostegno delle strutture che accompagnano le donne nei percorsi di uscita dalla violenza.
Fra i brani della serata c’è anche Nessuno è di qualcuno di Ligabue, presentato per la prima volta nel maggio 2026. Qui il nostro approfondimento sul brano e sull’evento.
La ricostruzione delle esibizioni del concerto integra le anticipazioni di All Music Italia con i resoconti di Spettakolo, Alley Oop – Il Sole 24 Ore, Billboard Italia e Adnkronos.
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