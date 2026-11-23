Gaia apre a un ritorno in gara al Festival, in attesa dell’annuncio dei Big di Sanremo 2027: se ne avrà la possibilità, vorrà godersi la settimana che nel 2025 non si è goduta. Alla Milano Music Week la cantante ha raccontato lo stress vissuto all’Ariston con Chiamo io chiami tu.

Il Festival 2025, il secondo in gara per Gaia dopo Cuore amaro nel 2021, si era chiuso con il ventiseiesimo posto nella classifica finale. Il brano però ha fatto la sua strada anche dopo l’Ariston: Chiamo io chiami tu è salito fino alla #9 della Top Singoli FIMI ed è stato certificato disco di platino.

Gaia parte proprio da qui, dal successo della canzone che non ha cancellato il ricordo della gara: “Io sento che ho un po’ un compito energetico da riscuotere, perché il mio Sanremo di Chiamo io chiami tu ha avuto molta… per fortuna la canzone ha trovato una strada propria lo stesso, e Sanremo sicuramente è stato il veicolo principale, no?”

Il bilancio della settimana, per la cantante, è un altro: “Però sento che durante una settimana io non me la sono goduta per niente, ero molto stressata, avevo una voglia di far bene che quasi mi autosabotava realmente nel poi riuscire a portare quello che volessi sul palco”.

A pesare, secondo Gaia, non era solo la pressione che si metteva da sola: “E credo che ci fossero un po’ di situazioni limitanti, sia che mi sono costruita io, sia un po’ del contesto”.

La cantante è poi tornata all’Ariston da ospite il 27 febbraio 2026, quando nella serata delle cover ha cantato I maschi di Gianna Nannini con Levante, che Gaia ringrazia chiamandola col nome di battesimo: “Quindi credo che se mai dovessi ricalcare quel palco, cosa che è successa anche poi come ospite anche di Claudia, di Levante, che ringrazio”.

Da concorrente, invece, Gaia cercherebbe un ricordo nuovo: “Però credo che se dovessi mai ricalcare quel palco lo farei principalmente per vivermela serenamente, cioè rimettere un nuovo tipo di ricordo emotivo a quel posto, che secondo me si merita, perché è speciale, perché ho anche ricordi bellissimi”.

La gara, per Gaia, resta un’altra cosa, soprattutto a inizio carriera: “Ma in gara, cioè, è un harakiri, è comunque complicato, poi se sei all’inizio, che devi anche un po’ strutturarti emotivamente a quel turbinio, ecco, devi prendere le misure”.

Oggi la cantante sente di averle prese, e a Sanremo ricanterebbe volentieri: “Io adesso sento che le misure più o meno dovrei averle, e se mai dovesse essere concessa la possibilità di ricantare a Sanremo, mi farebbe piacere sicuramente”.

Gaia fra i possibili Big di Sanremo 2027

Il nome di Gaia circola già fra i possibili Big di Sanremo 2027: secondo le fonti di All Music Italia, la cantante sarebbe praticamente certa di un posto in gara. Stefano De Martino annuncerà i cantanti in gara venerdì 11 dicembre a Sarà Sanremo.

Foto di Michele Perna