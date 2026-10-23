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Classifica radio EarOne settimana 43 2026: Miley Cyrus al #1, GAIA debutta al #14

Miley Cyrus prende la vetta, Amica scende al #3 e la Top 10 conta otto brani italiani su dieci.

di All Music Italia · 

Collage dei primi tre della classifica radio EarOne settimana 43 2026: Miley Cyrus, Cesare Cremonini, Annalisa e Madame

La classifica radio EarOne della settimana 43 del 2026, dal 16 al 22 ottobre, cambia ancora il numero uno tra le canzoni più trasmesse in radio: Bass Persuades di Miley Cyrus sale dal #4 al #1, alla settima settimana di presenza.

Amica di Annalisa e Madame scende dal #1 al #3, mentre Paparazzi di Cesare Cremonini resta al #2. È il nono numero uno diverso dalla settimana 35: la classifica della settimana scorsa ne contava otto.

La new entry più alta è Senz’allegria di GAIA (il singolo), che debutta al #14. Quattro dei cinque debutti della Top 50 sono arrivati alle radio il 16 ottobre, con la Radio Date della settimana.

In Top 10 entrano quattro brani. Spiritualé di Biagio Antonacci e Sayf fa il salto più lungo, dal #19 al #7. Parafulmini di Giorgia (testo e significato) sale dal #16 al #10, Serenamente di Juli e Bresh dal #11 al #6 e My Body Isn’t Ready di SOMBR dal #12 al #9.

Escono Danceteria di Madonna (dal #3 al #11), Baby Steps di Olivia Dean (dal #7 al #16), Goya di Fabri Fibra e Pinguini Tattici Nucleari (dal #8 al #12) e Casini di Marracash e Guè (dal #10 al #13). La Top 10 conta così otto brani italiani su dieci, contro i sette della settimana scorsa.

Quanta musica italiana c’è questa settimana in radio e nelle classifiche FIMI? Lo misura ogni venerdì il Termometro di All Music Italia, con le etichette e il Medagliere.

Classifica radio EarOne Top 50 settimana 43 2026

Gli altri debutti sono BbY WOW di KAROL G, Judeline e rusowsky al #20, Vita da adulti di Angelina Mango al #24 (testo e significato), BAD TIMES di IMAEL ANGEL al #45, con data radio del 22 ottobre, e Odissea di Carl Brave al #49 (testo e significato).

Fuori dalla Top 10 la salita più ampia è quella di RMB (Ring My Bell) di Aitch, che passa dal #57 al #43, seguita da Shine di HUGEL, David Guetta, French Montana e Aidan Martin, che sale dal #54 al #41.

Le discese più ampie della classifica sono quella di Qualcosa per te di Ligabue, che scende dal #32 al #46, e quella di Che Bella Vita di ARIETE e Angelina Mango, che scende dal #17 al #28.

# Titolo Artista Variazione
1 Bass Persuades Miley Cyrus ▲ 3
2 Paparazzi Cesare Cremonini =
3 Amica Annalisa, Madame ▼ 2
4 Dedica Ernia ▲ 1
5 Kintsugi Elisa ▲ 1
6 Serenamente Juli, Bresh ▲ 5
7 Spiritualé Biagio Antonacci, Sayf ▲ 12
8 Giornate perse Marco Mengoni ▲ 1
9 My Body Isn’t Ready SOMBR ▲ 3
10 Parafulmini Giorgia ▲ 6
11 Danceteria Madonna ▼ 8
12 Goya Fabri Fibra, Pinguini Tattici Nucleari ▼ 4
13 Casini Marracash, Guè ▼ 3
14 Senz’allegria GAIA NEW
15 Animal KATSEYE =
16 Baby Steps Olivia Dean ▼ 9
17 Wo, man Peggy Gou, Ayra Starr ▼ 4
18 Le foglie di te Jovanotti, Samurai Jay ▼ 4
19 Le_Ali Max Pezzali ▲ 1
20 BbY WOW KAROL G, Judeline, rusowsky NEW
21 Ain’t in LA ADÉLA ▲ 4
22 Patient Zero Taylor Swift ▲ 1
23 TUTTO Ultimo ▼ 2
24 Vita da adulti Angelina Mango NEW
25 Parlar d’amore Sayf ▼ 7
26 stupid song Olivia Rodrigo =
27 Lose Myself THE BAUSA ▼ 5
28 Che Bella Vita (con Angelina Mango) ARIETE, Angelina Mango ▼ 11
29 ok buonanotte sangiovanni ▲ 6
30 Great Expectation SIENNA SPIRO =
31 On My Soul Bruno Mars ▼ 4
32 Nuvole (Bossa in Blu) Tiromancino, Simona Molinari ▲ 2
33 Per noi (feat. Achille Lauro) Geolier, Achille Lauro ▲ 3
34 Movin’ To The Sun HUGEL, IMAEL ANGEL, Ultra Naté ▼ 10
35 GENOVA E NAPOLI ALFA, Gigi D’Alessio ▼ 7
36 Lontano Sfera Ebbasta ▼ 7
37 Ruggine Levante ▼ 6
38 Dance Dance Dance! Barry Can’t Swim ▲ 3
39 Good Old Days Chris de Sarandy ▼ 2
40 ANTIDROGA Emma, Fabri Fibra ▼ 7
41 Shine HUGEL, David Guetta, French Montana, Aidan Martin ▲ 13
42 World’s Greatest! Lil Nas X =
43 RMB (Ring My Bell) Aitch ▲ 14
44 Silencio U2 ▼ 6
45 BAD TIMES IMAEL ANGEL NEW
46 Qualcosa per te Ligabue ▼ 14
47 Meraviglioso Errore Gianna Nannini ▼ 8
48 detto tra noi Malika Ayane ▼ 2
49 Odissea Carl Brave NEW
50 Mr Charm The Rolling Stones ▲ 2

Classifica radio EarOne Indipendenti Top 10 settimana 43 2026

Wo, man di Peggy Gou e Ayra Starr resta al #1 degli indipendenti e TUTTO di Ultimo al #2. Nella tabella l’unica new entry è Vita da adulti di Angelina Mango, che debutta al #3. Esce dalla Top 10 Talk To You di ANOTR e 54 ULTRA, dal #8 al #12.

# Titolo Artista Variazione
1 Wo, man Peggy Gou, Ayra Starr =
2 TUTTO Ultimo =
3 Vita da adulti Angelina Mango NEW
4 ok buonanotte sangiovanni ▲ 1
5 Movin’ To The Sun HUGEL, IMAEL ANGEL, Ultra Naté ▼ 2
6 GENOVA E NAPOLI ALFA, Gigi D’Alessio ▼ 2
7 Good Old Days Chris de Sarandy ▼ 1
8 Shine HUGEL, David Guetta, French Montana, Aidan Martin ▲ 1
9 RMB (Ring My Bell) Aitch ▲ 1
10 detto tra noi Malika Ayane ▼ 3

ok buonanotte di sangiovanni sale dal #5 al #4, mentre Movin’ To The Sun di HUGEL, IMAEL ANGEL e Ultra Naté scende dal #3 al #5 e GENOVA E NAPOLI di ALFA e Gigi D’Alessio dal #4 al #6. detto tra noi di Malika Ayane perde tre posizioni, dal #7 al #10.

Per scoprire come funziona la classifica EarOne e perché l’airplay radio resta un indicatore chiave per la discografia italiana, leggi il nostro approfondimento: Come funziona la classifica EarOne.

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In questo articolo: ANGELINA MANGO CESARE CREMONINI GAIA
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