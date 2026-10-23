Classifica radio EarOne settimana 43 2026: Miley Cyrus al #1, GAIA debutta al #14
Miley Cyrus prende la vetta, Amica scende al #3 e la Top 10 conta otto brani italiani su dieci.
di All Music Italia ·
La classifica radio EarOne della settimana 43 del 2026, dal 16 al 22 ottobre, cambia ancora il numero uno tra le canzoni più trasmesse in radio: Bass Persuades di Miley Cyrus sale dal #4 al #1, alla settima settimana di presenza.
Amica di Annalisa e Madame scende dal #1 al #3, mentre Paparazzi di Cesare Cremonini resta al #2. È il nono numero uno diverso dalla settimana 35: la classifica della settimana scorsa ne contava otto.
La new entry più alta è Senz’allegria di GAIA (il singolo), che debutta al #14. Quattro dei cinque debutti della Top 50 sono arrivati alle radio il 16 ottobre, con la Radio Date della settimana.
In Top 10 entrano quattro brani. Spiritualé di Biagio Antonacci e Sayf fa il salto più lungo, dal #19 al #7. Parafulmini di Giorgia (testo e significato) sale dal #16 al #10, Serenamente di Juli e Bresh dal #11 al #6 e My Body Isn’t Ready di SOMBR dal #12 al #9.
Escono Danceteria di Madonna (dal #3 al #11), Baby Steps di Olivia Dean (dal #7 al #16), Goya di Fabri Fibra e Pinguini Tattici Nucleari (dal #8 al #12) e Casini di Marracash e Guè (dal #10 al #13). La Top 10 conta così otto brani italiani su dieci, contro i sette della settimana scorsa.
Quanta musica italiana c’è questa settimana in radio e nelle classifiche FIMI? Lo misura ogni venerdì il Termometro di All Music Italia, con le etichette e il Medagliere.
Classifica radio EarOne Top 50 settimana 43 2026
Gli altri debutti sono BbY WOW di KAROL G, Judeline e rusowsky al #20, Vita da adulti di Angelina Mango al #24 (testo e significato), BAD TIMES di IMAEL ANGEL al #45, con data radio del 22 ottobre, e Odissea di Carl Brave al #49 (testo e significato).
Fuori dalla Top 10 la salita più ampia è quella di RMB (Ring My Bell) di Aitch, che passa dal #57 al #43, seguita da Shine di HUGEL, David Guetta, French Montana e Aidan Martin, che sale dal #54 al #41.
Le discese più ampie della classifica sono quella di Qualcosa per te di Ligabue, che scende dal #32 al #46, e quella di Che Bella Vita di ARIETE e Angelina Mango, che scende dal #17 al #28.
|#
|Titolo
|Artista
|Variazione
|1
|Bass Persuades
|Miley Cyrus
|▲ 3
|2
|Paparazzi
|Cesare Cremonini
|=
|3
|Amica
|Annalisa, Madame
|▼ 2
|4
|Dedica
|Ernia
|▲ 1
|5
|Kintsugi
|Elisa
|▲ 1
|6
|Serenamente
|Juli, Bresh
|▲ 5
|7
|Spiritualé
|Biagio Antonacci, Sayf
|▲ 12
|8
|Giornate perse
|Marco Mengoni
|▲ 1
|9
|My Body Isn’t Ready
|SOMBR
|▲ 3
|10
|Parafulmini
|Giorgia
|▲ 6
|11
|Danceteria
|Madonna
|▼ 8
|12
|Goya
|Fabri Fibra, Pinguini Tattici Nucleari
|▼ 4
|13
|Casini
|Marracash, Guè
|▼ 3
|14
|Senz’allegria
|GAIA
|NEW
|15
|Animal
|KATSEYE
|=
|16
|Baby Steps
|Olivia Dean
|▼ 9
|17
|Wo, man
|Peggy Gou, Ayra Starr
|▼ 4
|18
|Le foglie di te
|Jovanotti, Samurai Jay
|▼ 4
|19
|Le_Ali
|Max Pezzali
|▲ 1
|20
|BbY WOW
|KAROL G, Judeline, rusowsky
|NEW
|21
|Ain’t in LA
|ADÉLA
|▲ 4
|22
|Patient Zero
|Taylor Swift
|▲ 1
|23
|TUTTO
|Ultimo
|▼ 2
|24
|Vita da adulti
|Angelina Mango
|NEW
|25
|Parlar d’amore
|Sayf
|▼ 7
|26
|stupid song
|Olivia Rodrigo
|=
|27
|Lose Myself
|THE BAUSA
|▼ 5
|28
|Che Bella Vita (con Angelina Mango)
|ARIETE, Angelina Mango
|▼ 11
|29
|ok buonanotte
|sangiovanni
|▲ 6
|30
|Great Expectation
|SIENNA SPIRO
|=
|31
|On My Soul
|Bruno Mars
|▼ 4
|32
|Nuvole (Bossa in Blu)
|Tiromancino, Simona Molinari
|▲ 2
|33
|Per noi (feat. Achille Lauro)
|Geolier, Achille Lauro
|▲ 3
|34
|Movin’ To The Sun
|HUGEL, IMAEL ANGEL, Ultra Naté
|▼ 10
|35
|GENOVA E NAPOLI
|ALFA, Gigi D’Alessio
|▼ 7
|36
|Lontano
|Sfera Ebbasta
|▼ 7
|37
|Ruggine
|Levante
|▼ 6
|38
|Dance Dance Dance!
|Barry Can’t Swim
|▲ 3
|39
|Good Old Days
|Chris de Sarandy
|▼ 2
|40
|ANTIDROGA
|Emma, Fabri Fibra
|▼ 7
|41
|Shine
|HUGEL, David Guetta, French Montana, Aidan Martin
|▲ 13
|42
|World’s Greatest!
|Lil Nas X
|=
|43
|RMB (Ring My Bell)
|Aitch
|▲ 14
|44
|Silencio
|U2
|▼ 6
|45
|BAD TIMES
|IMAEL ANGEL
|NEW
|46
|Qualcosa per te
|Ligabue
|▼ 14
|47
|Meraviglioso Errore
|Gianna Nannini
|▼ 8
|48
|detto tra noi
|Malika Ayane
|▼ 2
|49
|Odissea
|Carl Brave
|NEW
|50
|Mr Charm
|The Rolling Stones
|▲ 2
Classifica radio EarOne Indipendenti Top 10 settimana 43 2026
Wo, man di Peggy Gou e Ayra Starr resta al #1 degli indipendenti e TUTTO di Ultimo al #2. Nella tabella l’unica new entry è Vita da adulti di Angelina Mango, che debutta al #3. Esce dalla Top 10 Talk To You di ANOTR e 54 ULTRA, dal #8 al #12.
|#
|Titolo
|Artista
|Variazione
|1
|Wo, man
|Peggy Gou, Ayra Starr
|=
|2
|TUTTO
|Ultimo
|=
|3
|Vita da adulti
|Angelina Mango
|NEW
|4
|ok buonanotte
|sangiovanni
|▲ 1
|5
|Movin’ To The Sun
|HUGEL, IMAEL ANGEL, Ultra Naté
|▼ 2
|6
|GENOVA E NAPOLI
|ALFA, Gigi D’Alessio
|▼ 2
|7
|Good Old Days
|Chris de Sarandy
|▼ 1
|8
|Shine
|HUGEL, David Guetta, French Montana, Aidan Martin
|▲ 1
|9
|RMB (Ring My Bell)
|Aitch
|▲ 1
|10
|detto tra noi
|Malika Ayane
|▼ 3
ok buonanotte di sangiovanni sale dal #5 al #4, mentre Movin’ To The Sun di HUGEL, IMAEL ANGEL e Ultra Naté scende dal #3 al #5 e GENOVA E NAPOLI di ALFA e Gigi D’Alessio dal #4 al #6. detto tra noi di Malika Ayane perde tre posizioni, dal #7 al #10.
Per scoprire come funziona la classifica EarOne e perché l’airplay radio resta un indicatore chiave per la discografia italiana, leggi il nostro approfondimento: Come funziona la classifica EarOne.
Quanto AMI Gaia?
Qui voti Gaia come artista, nel complesso: non questo articolo né un singolo brano.
Il tuo voto entra in AMI Charts, la classifica degli artisti votata dai lettori, che esce ogni sabato.