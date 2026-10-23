La classifica radio EarOne della settimana 43 del 2026, dal 16 al 22 ottobre, cambia ancora il numero uno tra le canzoni più trasmesse in radio: Bass Persuades di Miley Cyrus sale dal #4 al #1, alla settima settimana di presenza.

Amica di Annalisa e Madame scende dal #1 al #3, mentre Paparazzi di Cesare Cremonini resta al #2. È il nono numero uno diverso dalla settimana 35: la classifica della settimana scorsa ne contava otto.

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La new entry più alta è Senz’allegria di GAIA (il singolo), che debutta al #14. Quattro dei cinque debutti della Top 50 sono arrivati alle radio il 16 ottobre, con la Radio Date della settimana.

In Top 10 entrano quattro brani. Spiritualé di Biagio Antonacci e Sayf fa il salto più lungo, dal #19 al #7. Parafulmini di Giorgia (testo e significato) sale dal #16 al #10, Serenamente di Juli e Bresh dal #11 al #6 e My Body Isn’t Ready di SOMBR dal #12 al #9.

Escono Danceteria di Madonna (dal #3 al #11), Baby Steps di Olivia Dean (dal #7 al #16), Goya di Fabri Fibra e Pinguini Tattici Nucleari (dal #8 al #12) e Casini di Marracash e Guè (dal #10 al #13). La Top 10 conta così otto brani italiani su dieci, contro i sette della settimana scorsa.

Quanta musica italiana c’è questa settimana in radio e nelle classifiche FIMI? Lo misura ogni venerdì il Termometro di All Music Italia, con le etichette e il Medagliere.

Classifica radio EarOne Top 50 settimana 43 2026

Gli altri debutti sono BbY WOW di KAROL G, Judeline e rusowsky al #20, Vita da adulti di Angelina Mango al #24 (testo e significato), BAD TIMES di IMAEL ANGEL al #45, con data radio del 22 ottobre, e Odissea di Carl Brave al #49 (testo e significato).

Fuori dalla Top 10 la salita più ampia è quella di RMB (Ring My Bell) di Aitch, che passa dal #57 al #43, seguita da Shine di HUGEL, David Guetta, French Montana e Aidan Martin, che sale dal #54 al #41.

Le discese più ampie della classifica sono quella di Qualcosa per te di Ligabue, che scende dal #32 al #46, e quella di Che Bella Vita di ARIETE e Angelina Mango, che scende dal #17 al #28.

# Titolo Artista Variazione 1 Bass Persuades Miley Cyrus ▲ 3 2 Paparazzi Cesare Cremonini = 3 Amica Annalisa, Madame ▼ 2 4 Dedica Ernia ▲ 1 5 Kintsugi Elisa ▲ 1 6 Serenamente Juli, Bresh ▲ 5 7 Spiritualé Biagio Antonacci, Sayf ▲ 12 8 Giornate perse Marco Mengoni ▲ 1 9 My Body Isn’t Ready SOMBR ▲ 3 10 Parafulmini Giorgia ▲ 6 11 Danceteria Madonna ▼ 8 12 Goya Fabri Fibra, Pinguini Tattici Nucleari ▼ 4 13 Casini Marracash, Guè ▼ 3 14 Senz’allegria GAIA NEW 15 Animal KATSEYE = 16 Baby Steps Olivia Dean ▼ 9 17 Wo, man Peggy Gou, Ayra Starr ▼ 4 18 Le foglie di te Jovanotti, Samurai Jay ▼ 4 19 Le_Ali Max Pezzali ▲ 1 20 BbY WOW KAROL G, Judeline, rusowsky NEW 21 Ain’t in LA ADÉLA ▲ 4 22 Patient Zero Taylor Swift ▲ 1 23 TUTTO Ultimo ▼ 2 24 Vita da adulti Angelina Mango NEW 25 Parlar d’amore Sayf ▼ 7 26 stupid song Olivia Rodrigo = 27 Lose Myself THE BAUSA ▼ 5 28 Che Bella Vita (con Angelina Mango) ARIETE, Angelina Mango ▼ 11 29 ok buonanotte sangiovanni ▲ 6 30 Great Expectation SIENNA SPIRO = 31 On My Soul Bruno Mars ▼ 4 32 Nuvole (Bossa in Blu) Tiromancino, Simona Molinari ▲ 2 33 Per noi (feat. Achille Lauro) Geolier, Achille Lauro ▲ 3 34 Movin’ To The Sun HUGEL, IMAEL ANGEL, Ultra Naté ▼ 10 35 GENOVA E NAPOLI ALFA, Gigi D’Alessio ▼ 7 36 Lontano Sfera Ebbasta ▼ 7 37 Ruggine Levante ▼ 6 38 Dance Dance Dance! Barry Can’t Swim ▲ 3 39 Good Old Days Chris de Sarandy ▼ 2 40 ANTIDROGA Emma, Fabri Fibra ▼ 7 41 Shine HUGEL, David Guetta, French Montana, Aidan Martin ▲ 13 42 World’s Greatest! Lil Nas X = 43 RMB (Ring My Bell) Aitch ▲ 14 44 Silencio U2 ▼ 6 45 BAD TIMES IMAEL ANGEL NEW 46 Qualcosa per te Ligabue ▼ 14 47 Meraviglioso Errore Gianna Nannini ▼ 8 48 detto tra noi Malika Ayane ▼ 2 49 Odissea Carl Brave NEW 50 Mr Charm The Rolling Stones ▲ 2

Classifica radio EarOne Indipendenti Top 10 settimana 43 2026

Wo, man di Peggy Gou e Ayra Starr resta al #1 degli indipendenti e TUTTO di Ultimo al #2. Nella tabella l’unica new entry è Vita da adulti di Angelina Mango, che debutta al #3. Esce dalla Top 10 Talk To You di ANOTR e 54 ULTRA, dal #8 al #12.

# Titolo Artista Variazione 1 Wo, man Peggy Gou, Ayra Starr = 2 TUTTO Ultimo = 3 Vita da adulti Angelina Mango NEW 4 ok buonanotte sangiovanni ▲ 1 5 Movin’ To The Sun HUGEL, IMAEL ANGEL, Ultra Naté ▼ 2 6 GENOVA E NAPOLI ALFA, Gigi D’Alessio ▼ 2 7 Good Old Days Chris de Sarandy ▼ 1 8 Shine HUGEL, David Guetta, French Montana, Aidan Martin ▲ 1 9 RMB (Ring My Bell) Aitch ▲ 1 10 detto tra noi Malika Ayane ▼ 3

ok buonanotte di sangiovanni sale dal #5 al #4, mentre Movin’ To The Sun di HUGEL, IMAEL ANGEL e Ultra Naté scende dal #3 al #5 e GENOVA E NAPOLI di ALFA e Gigi D’Alessio dal #4 al #6. detto tra noi di Malika Ayane perde tre posizioni, dal #7 al #10.

Per scoprire come funziona la classifica EarOne e perché l’airplay radio resta un indicatore chiave per la discografia italiana, leggi il nostro approfondimento: Come funziona la classifica EarOne.