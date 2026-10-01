Il testo di Parafulmini, il nuovo singolo di Giorgia, viene aggiunto a questa pagina dopo l’uscita del brano, venerdì 2 ottobre 2026 in radio e in digitale. Il pezzo è un inedito di G+1, la nuova edizione dell’album G in arrivo venerdì 16 ottobre.

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Il significato di Parafulmini di Giorgia

Parafulmini è uno dei brani inediti di G+1, l’edizione che riprende tutti i pezzi di G, uscito il 7 novembre 2025, e li affianca a versioni live e a nuove canzoni nate nel corso del tour.

Il brano segue un approccio sperimentale: Giorgia ha lavorato con nuovi autori e produttori e ha partecipato direttamente alla scrittura, rompendo alcuni dei suoi abituali schemi.

Giorgia ha cantato Parafulmini per la prima volta il 24 settembre 2026 al Palazzo dello Sport di Roma, come anteprima a sorpresa durante una tappa del tour G Last Call, che si chiude il 3 ottobre all’Unipol Dome di Milano.

Per Quotidiano.net il titolo richiama l’immagine di qualcosa che “intercetta e assorbe le scariche emotive”, una metafora che sembra in linea con la volontà di cambiare e rimettersi in gioco. Il giornale precisa che Giorgia non ha dato una spiegazione personale del significato.

Credits del brano ▸ Artista · Giorgia

· Giorgia ▸ Titolo · Parafulmini

Testo di Parafulmini di Giorgia

Il testo viene aggiunto a questa pagina appena disponibile, dopo l’uscita del brano.