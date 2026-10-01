Crytical pubblica Senza Titolo, il nuovo singolo, che sarà disponibile ovunque dalle 00:00 di venerdì 2 ottobre 2026. A presentarlo è un messaggio dell’artista sui social, in cui parla della perdita della nonna, della necessità di spegnere tutto e dell’imparare a fermarsi.

Il significato di Senza Titolo di Crytical

Crytical accompagna il singolo con un lungo messaggio sui social, in cui ripercorre l’ultimo periodo della sua vita partendo dal rapporto tra il correre e il fermarsi.

“Ho capito che per continuare a correre bisogna anche imparare a fermarsi. L’ultimo periodo è stato il più difficile della mia vita, ma anche quello in cui ho sentito più forte il bisogno di essere vero.”

“Da quando ho perso mia nonna ho avvertito la necessità di spegnere tutto. Di allontanarmi dai social, dal rumore, dalle aspettative. Avevo bisogno di tornare a sentire le cose. Anche quelle più piccole.”

“Per troppo tempo ho pensato solo a dove arrivare, senza chiedermi come stavo mentre ci arrivavo. Ho inseguito obiettivi, cercato di essere costante, cercato di non deludere nessuno. Nemmeno quando quelle aspettative non erano davvero le mie.”

“Poi ho capito che forse non tutto quello che non sappiamo spiegare deve per forza avere un nome. Che non sempre dobbiamo essere il meglio di noi stessi per essere visti dagli altri. Che non tutto deve andare come lo avevamo immaginato. Ci sono cose che vanno semplicemente vissute. E accolte.”

“Non so cosa succederà domani. Non so dove mi porterà tutto questo. So solo che, se un giorno qualcuno si ricorderà di me, vorrei che fosse per la verità che ho lasciato dentro ogni parola.”

“Sto tornando lentamente a respirare. A vivere senza fretta. A guardare il mondo con gli occhi di quel bambino che, in fondo, non ho mai smesso di essere.”

Credits del brano ▸ Artista · Crytical

· Crytical ▸ Titolo · Senza Titolo

· Senza Titolo ▸ Etichetta · Dischi dei Sognatori/ADA

Testo di Senza Titolo di Crytical

Il testo sarà disponibile da venerdì 2 ottobre, con l’uscita del brano.

Foto Ufficio stampa