Quando le cose svaniscono: Crytical firma “Fino al giorno dopo”, il suo brano più intimo e cinematografico

Crytical torna oggi con un nuovo capitolo del suo percorso, pubblicando il singolo Fino al giorno dopo per Dischi dei Sognatori/ADA Music Italy/Warner).

Si tratta di una canzone che conferma la direzione più intima e narrativa intrapresa dal rapper e cantautore negli ultimi anni.

Crytical nasce come freestyler, formato in strada e affinato vincendo il Tecniche Perfette, una delle competizioni più rispettate nell’ambiente. Nel 2021 entra nella scuola di Amici di Maria De Filippi . Nel 2024 vince Area Sanremo e si porta a casa anche il Premio Vittorio De Scalzi per il miglior testo, riconoscimento che ne conferma la maturità autorale.

Nel 2025 ha pubblicato una serie di singoli che ne ampliano lo spettro musicale: Fight Club, Più sei bella più ti odio (feat. Axos) e Mi stresso con Telea, Loomy e Wemme Flow.

Dal 5 dicembre esce il nuovo singolo, Fino al giorno dopo.

crytical – “Fino al giorno dopo”: la fragilità delle cose che crediamo eterne

In questo nuovo pezzo, Crytical scava dentro la parte più vulnerabile delle relazioni e dei legami. Fino al giorno dopo racconta ciò che smettiamo di vedere mentre è ancora lì davanti a noi: gesti, presenze, routine che sembrano solide finché non si dissolvono, rivelando il loro peso solo nel momento in cui mancano.

È un brano che vive di nostalgia e consapevolezza, un viaggio tra ricordi e rimpianti che mette al centro il valore dei dettagli quotidiani, quelli che impariamo davvero a riconoscere solo quando li perdiamo.

Il sound è una scelta precisa: una base rap lo-fi dal sapore anni ’90, dove scrittura e melodia si intrecciano senza forzature. Nonostante l’estetica nostalgica, il pezzo mantiene una freschezza molto attuale, coerente con la cifra stilistica di Crytical, sempre più orientata a un racconto emotivo e lontano dagli stereotipi del rap.

Scritto dallo stesso Crytical insieme a Marco Rettani e composto/prodotto da Sventura, il singolo ribadisce il suo approccio: parlare della propria generazione senza sovrastrutture, puntando su sensibilità e autenticità.