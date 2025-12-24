Raf live nei palazzetti nel 2026: date e biglietti di INFINITO – Palasport 2026

Raf torna dal vivo nei palazzetti con INFINITO – PALASPORT 2026, un mini tour evento che nel prossimo autunno lo vedrà protagonista a Napoli, Milano e Roma. Tre date per celebrare una carriera lunga oltre quarant’anni e, soprattutto, uno dei brani più iconici del suo repertorio.

Raf live nei palazzetti nel 2026: tre date per “Infinito”

Il tour, organizzato da Friends & Partners in collaborazione con Girotondo srl e MOMY RECORDS, prende il nome da Infinito, canzone-manifesto pubblicata 25 anni fa e ancora oggi centrale nell’immaginario pop italiano. Sul palco, Raf ripercorrerà le tappe fondamentali della sua storia artistica, alternando i grandi successi a momenti più intimi e narrativi.

I concerti saranno pensati come show intensi e lineari, un viaggio musicale che attraversa una discografia fatta di 14 album in studio, milioni di dischi venduti e una lunga serie di brani entrati stabilmente nella memoria collettiva.

Le date di INFINITO – Palasport 2026

9 ottobre 2026 – Napoli, Palapartenope

12 ottobre 2026 – Milano, Unipol Forum

17 ottobre 2026 – Roma, Palazzo dello Sport

I biglietti sono disponibili in prevendita dalle ore 18:00 di giovedì 18 dicembre su Ticketone e nei punti vendita autorizzati.

Tra live e Sanremo: un momento chiave per Raf

L’annuncio del tour arriva mentre cresce l’attesa per il ritorno di Raf tra i Big del Festival di Sanremo con il brano Ora e per sempre, nuovo capitolo discografico che anticipa una fase particolarmente centrale del suo percorso artistico. Un contesto che rende INFINITO – PALASPORT 2026 non solo una celebrazione, ma anche un punto di snodo tra passato e presente.

