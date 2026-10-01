Claudio Baglioni pubblica venerdì 2 ottobre due nuovi brani dedicati a san Francesco d’Assisi, registrati per Sony Music Italy: l’inedito TAU in segno d’amore e una nuova versione sinfonica di Fratello Sole Sorella Luna.

I due brani escono in occasione degli 800 anni dalla morte del santo e accompagnano il 4 ottobre, giorno della festa di San Francesco, patrono d’Italia. Gli arrangiamenti e le orchestrazioni di entrambi sono del maestro Adriano Pennino.

TAU in segno d’amore, tra Cantico delle creature e orchestra

TAU in segno d’amore, di cui Baglioni firma musica e testo, è liberamente ispirato al Cantico delle creature. Il cantautore è accompagnato da Pennino al pianoforte, dai professori d’orchestra del Teatro San Carlo di Napoli e dal Coro Giuseppe Verdi di Roma.

Il titolo è lo stesso del libro TAU. In segno d’amore, scritto da Baglioni con Michele Caccamo per Castelvecchi: 228 pagine, 20 euro. Racconta otto notti in cui sant’Antonio da Padova, malato e vicino alla morte, riceve la presenza di san Francesco.

Sul libro Baglioni dice: “In un tempo che insegue sempre più l’accumulo e il possesso, abbiamo scritto di due uomini che si sono spogliati di tutto, per essere essenza dell’essenziale. Ognuno a fare la sua parte.”

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Fratello Sole Sorella Luna, dal film di Zeffirelli del 1972 alla versione sinfonica

Fratello Sole Sorella Luna è un brano del 1972, nella colonna sonora della versione italiana del film Fratello Sole, Sorella Luna di Franco Zeffirelli. Il testo è di Jean-Marie Benjamin, la musica di Riz Ortolani, la voce di Baglioni.

Nel 2016 il cantautore la riprese con voce e chitarra in una piazza San Pietro deserta, all’inizio del concerto Avrai trasmesso da Rai 1 dall’aula Paolo VI. Nella nuova versione lo accompagnano Pennino, il chitarrista Pippo Seno e i professori d’orchestra del Teatro San Carlo.

Foto di Alessandro Dobici