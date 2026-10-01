Il 2 ottobre esce LUMINA, il nuovo album di C’mon Tigre pubblicato dall’etichetta CMT, con distribuzione digitale curata da Believe Digital e distribuzione fisica affidata a Modulor. Il disco, disponibile nei formati doppio vinile, CD e in tutte le piattaforme di streaming, sarà presentato dal vivo da novembre durante l’ALBUM RELEASE TOUR.

Il percorso creativo di LUMINA

L’album, composto da tredici tracce, arriva a compimento di un percorso creativo lungo oltre un anno, costruito progressivamente dal vivo e condiviso con il pubblico ben prima della sua pubblicazione.

Il cammino prende avvio il 19 settembre 2025 con il brano K//A\K//A, il primo singolo. Poche settimane dopo, il 10 e l’11 ottobre al ROBOT Festival di Bologna e il 1° novembre al JAZZMI di Milano, debutta la performance immersiva LUMINA – Immersive Frequencies, a Technological Dancefloor, un laboratorio creativo dal vivo con il progetto ancora in costruzione.

Nel corso del 2026 il percorso prosegue per capitoli: il 24 aprile esce la collaborazione Driver Idle (feat. Perry Maysun), il 22 maggio arriva Vanta, poi Ceiling Drip Gospel, quarto singolo nato dalla collaborazione con TYTO. A chiudere il percorso, il 18 settembre, è The Beautiful Glitch.

L’elettronica come architettura del suono

Se nei precedenti lavori del collettivo l’elettronica e gli strumenti acustici convivevano come elementi complementari, in LUMINA l’elettronica diventa l’ossatura vera e propria delle composizioni.

Arpeggiatori e sequenze ritmiche s’intrecciano con oud, violoncello, xilofono, vibrafono, percussioni e la voce diventa puro elemento sonoro. Il risultato è un disco che riflette sulla dimensione rituale della musica e sul rapporto tra corpo, tecnologia e ascolto, immaginando uno spazio in cui la pulsazione ritmica diventa esperienza condivisa.

“C’è una domanda che attraversa tutto il disco, e non è estetica: è su come si fa musica adesso, in un momento in cui la tecnologia ha cambiato non solo gli strumenti ma il modo in cui percepiamo il suono, il tempo, la presenza fisica.”

“La risposta che abbiamo cercato non è una sintesi tra mondi opposti. È qualcosa di più instabile: un equilibrio che non si chiude mai, che tiene insieme corpo e macchina, ritualità e sperimentazione, senza che nessuno dei due lati prevalga o venga ridotto a citazione dell’altro.”, spiega C’mon Tigre.

Il disco è stato registrato e mixato da Lorenzo Caperchi con C’mon Tigre tra il Tana Studio di Bologna e New York, e masterizzato da Caperchi al Big Tree Studio di Brescia. La produzione è di C’mon Tigre e DumBO | Open Event, con il sostegno della Regione Emilia-Romagna.

Al progetto hanno lavorato anche:

Marco Frattini , batteria

, batteria Perry Maysun , voce in Driver Idle

, voce in Pasquale Mirra , vibrafono, xilofono

, vibrafono, xilofono Daniela Savoldi , violoncello

, violoncello Beppe Scardino ( TYTO ), voce, sintetizzatori, campionatore, flauto, synth bass, produzione

( ), voce, sintetizzatori, campionatore, flauto, synth bass, produzione Caterina Yuka Sforza , voce in Driver Idle

, voce in C’mon Tigre , voce, chitarra, oud, synths, arpeggiatori, drum machines, produzione

, voce, chitarra, oud, synths, arpeggiatori, drum machines, produzione Marco Molinelli , progetto grafico e impaginazione

, progetto grafico e impaginazione Enea Luisi ( SON OF ILIO ), artwork copertina

( ), artwork copertina Django Music, management e booking

La tracklist di LUMINA

# Titolo 1 Enter 2 The Beautiful Glitch 3 Vanta 4 Driver Idle (feat. Perry Maysun) 5 Nanã 6 Burukê 7 Sawa 8 Both Sides Of The Moon 9 Riad 10 Ceiling Drip Gospel 11 We Were Here, Technically 12 Late Checkout 13 K//A\K//A

Le date dell’ALBUM RELEASE TOUR

Dal mese di novembre C’mon Tigre porterà LUMINA sui palchi italiani in una serie di appuntamenti tra teatri e club.

Data Luogo 6 novembre 2026 Vicenza, Teatro Comunale 15 novembre 2026 Reggio Emilia, Teatro Ariosto 2 dicembre 2026 Milano, Santeria Toscana 31 3 dicembre 2026 Torino, Hiroshima Mon Amour 11 dicembre 2026 Molfetta (BA), Eremo Club 12 dicembre 2026 Roma, Largo Venue 29 gennaio 2027 Bologna, Dumbo

Chi è C’mon Tigre

Attivo dal 2014, C’mon Tigre nasce come un duo che costituisce il nucleo creativo di un più ampio collettivo multidisciplinare. La loro proposta sonora unisce elementi jazz, funk, musica elettronica e world music e ricerca un dialogo con le arti visive.

Il collettivo pubblica il primo album omonimo nel 2014, seguito dall’EP Elephant nel 2017 e dagli album Racines (2019) e Scenario (2022).

Il 23 novembre 2023 pubblica l’album Habitat, presentato con interviste e servizi sulle reti Rai e su emittenti come Radio1, Radio2, Radio3, Radio Capital e Radio Popolare, oltre che su Sky Arte.

Il video del singolo The Botanist viene presentato in anteprima a Blob su Rai 3 ed entra in rotazione su MTV. Testate come Rolling Stone, Repubblica e Rockit dedicano spazio a recensioni e articoli sull’album.

Il 6 dicembre 2024 il collettivo esplora nuovi ambiti con l’album Soundtrack For Imaginary Movie Vol 1, colonne sonore per film immaginari i cui testi sono stati sviluppati insieme all’intelligenza artificiale, pubblicato con il nuovo nome C’mon Tigre – Instrumental Ensemble. Il 2 ottobre 2026 C’mon Tigre torna con LUMINA.