Gli Zero Assoluto spostano al 2027 i due concerti nei palazzetti inizialmente previsti per l’autunno 2026. Matteo Maffucci e Thomas De Gasperi saranno all’Unipol Forum di Assago il 21 aprile 2027 e al Palazzo dello Sport di Roma il 21 maggio 2027.

Il rinvio è legato al nuovo disco al quale il duo sta lavorando da quasi un anno. Gli Zero Assoluto hanno spiegato di non voler arrivare ai due concerti senza portare sul palco qualcosa di nuovo, preferendo quindi spostare gli appuntamenti alla primavera.

Le date originarie erano fissate per il 20 ottobre 2026 a Milano e il 4 dicembre 2026 a Roma. Location confermate per entrambi i concerti. I biglietti già acquistati restano validi senza necessità di sostituzione.

Zero Assoluto concerti 2027: le nuove date

ZERO ASSOLUTO · CONCERTI 2027 Data Città Biglietti 21 apr 2027 ASSAGO (MI)

Unipol Forum Biglietti 21 mag 2027 ROMA

Palazzo dello Sport Biglietti All Music Italia potrebbe ricevere una commissione sugli acquisti effettuati tramite questi link, senza variazioni di prezzo.

Per chi non potrà partecipare nelle nuove date, la richiesta di rimborso sarà disponibile dal 1° ottobre al 13 novembre 2026. Le prevendite per gli appuntamenti del 2027 sono aperte.

Zero Assoluto, i concerti slittano per il nuovo disco

Dietro lo spostamento c’è la nuova fase discografica degli Zero Assoluto. Maffucci e De Gasperi hanno spiegato di essere al lavoro sul nuovo album da quasi un anno e di considerarlo un progetto particolarmente rappresentativo del momento che stanno attraversando.

Da qui la decisione di non riproporre nei palazzetti uno spettacolo costruito soltanto sul repertorio già pubblicato. L’obiettivo dichiarato è arrivare ai concerti della primavera 2027 con nuova musica da portare sul palco.

La scaletta degli Zero Assoluto nel 2027

La scaletta dei concerti del 2027 non è ancora disponibile. Sarà aggiornata dopo il debutto della nuova fase live, anche alla luce dei brani del nuovo progetto discografico che entreranno nello spettacolo.